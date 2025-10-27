Assine
27/10/2025 00:30

Sinais de animais falecidos: o que significa o dia 27 de outubro na espiritualidade?
Sinais de animais falecidos: o que significa o dia 27 de outubro na espiritualidade? crédito: Wemystic
Dizem que dia 27 de outubro é um momento especial em que o véu entre o mundo físico e o espiritual fica mais sutil, permitindo que animais falecidos nos visitem para matar a saudade, proteger e trazer paz. Entenda a origem dessa tradição, quais são os sinais mais comuns de visitas espirituais e como se conectar com seu melhor amigo de quatro patas nesse dia tão especial.
Porque quem ama nunca vai embora, só muda de plano.

Por que o dia 27 de outubro é associado aos animais falecidos?

Antes de mais nada, em muitas vertentes espiritualistas, o final de outubro é marcado por festividades ligadas aos ancestrais, como Samhain/Halloween (31/10) e Finados (02/11). Nesse período, acredita-se que:
  • O véu entre os mundos fica mais fino;
  • A comunicação espiritual aumenta;
  • Memórias e laços se fortalecem.
Correspondente ao dia de Finados aqui no Brasil, o México celebra o Día de los Muertos, reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela UNESCO, uma tradição que une práticas indígenas e católicas para honrar quem já partiu. Nas mitologias mesoamericanas, os animais (especialmente o xoloitzcuintli) já tinham um papel essencial, descritos como guias das almas no caminho para o Mictlán, o mundo dos mortos. Dentro desse contexto, o dia 27 de outubro surgiu recentemente como tradição dedicada aos animais: em 2019, uma empresa funerária mexicana propôs a data para que as oferendas aos pets tivessem seu próprio momento, antes das homenagens humanas de 1º e 2 de novembro. Essa proposta ganhou ampla adesão na mídia e em eventos culturais, tornando-se costume popular — embora não exista decreto oficial que fixe essa data. Hoje, muitos lares montam um pequeno altar em 27 de outubro para acolher, com carinho, a memória dos seus companheiros de quatro patas.

Sinais de que seu animal falecido pode estar te visitando

Segundo muitas tradições espiritualistas, eles encontram jeitos delicados de dizer “ei, tô aqui!”. Veja alguns dos sinais mais relatados:
  1. Sentir a presença nas pequenas coisas: a cama afundar, o barulho das patinhas, um toque suave… como se ele estivesse te acompanhando pela casa.
  2. Sonhos muito vívidos: eles aparecem trazendo alegria e tranquilidade. Sonhos assim são vistos como visitas reais no plano sutil.
  3. Cheiros familiares: aquele cheiro de pelo quentinho, do shampoo favorito, de ração… Você reconhece na hora.
  4. Objetos que se movem sozinhos: brinquedos tombando, portas que abrem, coleira que balança… Pode ser um “oi” cheio de energia.
  5. Outros animais reagindo: gatos, cachorros e até pássaros encarando o “nada”? Talvez alguém querido esteja por perto.
  6. Emoções que chegam de repente: paz, acolhimento, sensação de amor… É como receber um abraço espiritual.

Como se conectar com seu animal no dia 27 de outubro

Aqui vão rituais simples e cheios de amor:
  • Acenda uma vela branca em intenção a ele;
  • Separe uma foto e algum objeto que foi marcante;
  • Conte histórias sobre o que viveram juntos;
  • Agradeça pela parceria e cuidado;
  • Mentalize luz e alegria nesse reencontro energético.
A ideia não é sofrer. É celebrar a vida e o amor que continua existindo.

E se eu não sentir nada?

Tudo bem! Nem sempre os sinais são óbvios. E não sentir não significa ausência. Seu pet pode estar perto, só respeitando o seu tempo emocional.

O que os animais falecidos querem nos transmitir?

Espiritualmente, eles vêm nos lembrar:
“Eu te amo. Eu estou bem. E continuo cuidando de você.”
Os laços com os animais são dos mais puros que existem, e por isso superam a morte. O dia 27 de outubro é uma oportunidade para homenagear e lembrar com carinho os nossos companheiros que já partiram, mas continuam presentes. Os sinais de animais falecidos nos mostram que o amor ultrapassa qualquer fronteira, inclusive a da vida física. Se o seu pet já virou estrelinha, hoje é um dia perfeito para olhar para o céu e dizer:
“Obrigado por tudo. Você sempre será meu melhor amigo.”
