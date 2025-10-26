Horóscopo
Limpeza espiritual com azeite: elimine a presença das almas
Para fazer a Limpeza Espiritual com Azeite você irá precisar de um pouco de azeite extravirgem, um copo e um defumador.
26/10/2025 00:28
A limpeza espiritual com azeite é capaz de, principalmente, afastar os espíritos indesejáveis do seu lar ou ambiente que deseja limpar. Além de rápida e fácil, a limpeza é feita idealmente por quem vive perto de áreas que podem estar com a presença de outras almas em excesso (ou seja, áreas de baixa vibração), como uma zona com igrejas, cemitério, centros espíritas, delegacias, boates e outros.
Como fazer a limpeza espiritual com azeite?Para essa limpeza, você irá precisar de um pouco de azeite extravirgem, um copo e um defumador.
- Primeiro, você deverá acender o defumador na parte principal e central do imóvel. O azeite deverá ser colocado em um copo e colocado próximo ao defumador enquanto você ora, mentaliza, reza ou faz do seu jeito para pedir a irradiação da energia espiritual do azeite.
- Passe os dedos pelo copo com azeite e, aos poucos, jogue o azeite pelo ambiente, como se estivesse a dar petelecos no ar, distribuindo pequenas gotas por todo o local. Você deve percorrer do início ao final da residência, de dentro para fora, com portas e janelas abertas para deixar a energia negativa sair, empurrando-a para fora do seu lar ou ambiente que vive boa parte do seu dia.
Por que utilizar o azeite?O azeite pode ser considerado um produto espiritual por ter uma egrégora antiga, com uma propriedade muito forte para a bênção e o desassédio principalmente do lar. É considerado uma substância com propriedades purificadoras e de atração de forças espirituais positivas. Mencionado diversas vezes na Bíblia, é tido como um elemento desassociado do pecado, (Levítico 5, 11) e, por isso, puro. O azeite consagrado é normalmente usado em processos de unção. Além de servir muito bem para uso gastronômico, o azeite também têm muita utilidade no sentido espiritual, uma vez consagrado a Deus. O líquido gorduroso com que os hebreus estavam mais familiarizados era o obtido de azeitonas. As azeitonas pretas, bem maduras, forneciam o máximo de azeite, embora as ainda verdes produzissem o azeite de melhor qualidade.
