Assine
overlay
Início Horóscopo
Horóscopo

Encontrei um feitiço na porta de casa, e agora? Como limpar? Descubra!

Feitiço: Quando se encontra um feitiço próximo à sua casa é preciso tomar uma série de cuidados para limpar sem se contaminar com aquela energia. Mostramos como.

Publicidade
Carregando...
W
WeMystic - WeMystic
W
WeMystic - WeMystic
Repórter
26/10/2025 00:28

compartilhe

SIGA
x
Encontrei um feitiço na porta de casa, e agora? Como limpar? Descubra!
Encontrei um feitiço na porta de casa, e agora? Como limpar? Descubra! crédito: Wemystic
Respira. Você abriu a porta, viu algo estranho no chão — vela queimada, papel escrito, farofa, bebida, boneco, ervas… e o coração já pulou uma batida: “encontrei um feitiço na porta de casa, e agora?” Antes de você se desesperar ou imaginar mil filmes de terror, saiba: muitas vezes isso nem é pessoal. Pode ser uma oferenda de proteção, algo direcionado para outra pessoa ou apenas uma simpatia colocada no lugar errado. Mas claro, prudência nunca é demais. Se a energia é desconhecida, a gente não dá bobeira. Vamos ao que importa:

O que fazer se encontrei um feitiço na porta de casa?

Primeiro: nada de tocar com a mão nua ou sair chutando. Energia pega fácil — e pega nos nervos, no clima da casa, nos sonhos e até na saúde emocional. Aqui vai um passo a passo completinho para limpar sem absorver nada:

Passo a passo para limpar um feitiço com segurança

1. Proteja-se: use luvas descartáveis ou saco plástico nas mãos. Se tiver, coloque um cristal de proteção no bolso (turmalina negra, olho de tigre ou ônix). 2. O sal grosso entra em cena: jogue punhados generosos de sal grosso por cima de tudo. O sal bloqueia, neutraliza e drena energia negativa. 3. Recolha com cuidado: use uma pá ou pedaço de papelão para juntar tudo. Transfira para um saco de lixo preto reforçado e não deixe nada tocar na pele. 4. Selamento: dê três nós bem firmes no saco. Simbolicamente, você fecha e devolve a energia. 5. Descarte longe: de preferência em caçambas de rua ou lixões distantes. Em último caso, use a lixeira da sua casa — mas só se não houver alternativa. 6. Limpeza energética sua e do lar: acenda uma vela branca ou azul. Faça uma oração ou invocação de proteção (abaixo deixo uma forte!). Borrife água com sal grosso ou alfazema na porta.

Oração/Invocação de proteção (para quem desejar)

“Que toda energia negativa enviada contra mim e contra este lar seja agora neutralizada e devolvida ao universo em luz. Arcanjo Miguel, corta todo mal, corta todo laço, corta toda intenção contrária ao meu bem. Que aqui só entre paz, proteção e prosperidade. Amém.”

E se eu toquei no feitiço sem querer?

Calma. Sem pânico. Dá para resolver em minutos:
  • Lave a área com sabão neutro ou sabão de coco;
  • Misture 1 colher de sal grosso + 1 copo de vinagre e passe no local;
  • Finalize com perfume/colônia de lavanda ou alfazema;
  • Se tiver água benta, ótimo! Se não, vale buscar na igreja quando puder.

Tem como saber se aquele feitiço era “do mal”?

Sinais que podem indicar energia tensa:
  • Cheiro muito forte e desagradável;
  • Objetos quebrados, fotos queimadas;
  • Pimenta, pinos, bonecos perfurados, sangue ou carne crua;
  • Papel com nomes, datas ou frases estranhas.
Mas sem paranoia: nem tudo é ataque espiritual — às vezes é só um ritual que caiu ali por acaso.

Como saber se o feitiço ainda está influenciando sua vida?

Preste atenção se, nos dias seguintes, houver:
  • Brigas sem motivo;
  • Pesadelos recorrentes;
  • Sensação de cansaço extremo;
  • Perda repentina de dinheiro;
  • Objetos quebrando do nada;
  • Clima pesado em casa.
Se acontecerem 3 ou mais desses pontos, vale reforçar a proteção espiritual. Algumas opções:
  • Banho de descarrego com sal grosso + arruda;
  • Defumações com sálvia, benjoim, alecrim ou carvão litúrgico;
  • Água benta nos batentes da casa;
  • Rezar para Arcanjo Miguel, São Cipriano, ou o protetor da sua fé;
  • Procurar ajuda espiritual especializada.
Se você encontrou um feitiço na porta de casa, o essencial é: manter a calma, limpar corretamente e reforçar sua proteção energética. Você tem poder sobre o seu espaço, sobre o seu corpo e sobre a sua vida. A energia só pega quando encontra entrada aberta. Aqui, quem manda é você.
Saiba mais:

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Tópicos relacionados:

magias-e-rituais simpatias

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay