Encontrei um feitiço na porta de casa, e agora? Como limpar? Descubra!
Feitiço: Quando se encontra um feitiço próximo à sua casa é preciso tomar uma série de cuidados para limpar sem se contaminar com aquela energia. Mostramos como.
26/10/2025 00:28
Respira. Você abriu a porta, viu algo estranho no chão — vela queimada, papel escrito, farofa, bebida, boneco, ervas… e o coração já pulou uma batida: “encontrei um feitiço na porta de casa, e agora?” Antes de você se desesperar ou imaginar mil filmes de terror, saiba: muitas vezes isso nem é pessoal. Pode ser uma oferenda de proteção, algo direcionado para outra pessoa ou apenas uma simpatia colocada no lugar errado. Mas claro, prudência nunca é demais. Se a energia é desconhecida, a gente não dá bobeira. Vamos ao que importa:
O que fazer se encontrei um feitiço na porta de casa?Primeiro: nada de tocar com a mão nua ou sair chutando. Energia pega fácil — e pega nos nervos, no clima da casa, nos sonhos e até na saúde emocional. Aqui vai um passo a passo completinho para limpar sem absorver nada:
Passo a passo para limpar um feitiço com segurança1. Proteja-se: use luvas descartáveis ou saco plástico nas mãos. Se tiver, coloque um cristal de proteção no bolso (turmalina negra, olho de tigre ou ônix). 2. O sal grosso entra em cena: jogue punhados generosos de sal grosso por cima de tudo. O sal bloqueia, neutraliza e drena energia negativa. 3. Recolha com cuidado: use uma pá ou pedaço de papelão para juntar tudo. Transfira para um saco de lixo preto reforçado e não deixe nada tocar na pele. 4. Selamento: dê três nós bem firmes no saco. Simbolicamente, você fecha e devolve a energia. 5. Descarte longe: de preferência em caçambas de rua ou lixões distantes. Em último caso, use a lixeira da sua casa — mas só se não houver alternativa. 6. Limpeza energética sua e do lar: acenda uma vela branca ou azul. Faça uma oração ou invocação de proteção (abaixo deixo uma forte!). Borrife água com sal grosso ou alfazema na porta.
Oração/Invocação de proteção (para quem desejar)
“Que toda energia negativa enviada contra mim e contra este lar seja agora neutralizada e devolvida ao universo em luz. Arcanjo Miguel, corta todo mal, corta todo laço, corta toda intenção contrária ao meu bem. Que aqui só entre paz, proteção e prosperidade. Amém.”
E se eu toquei no feitiço sem querer?Calma. Sem pânico. Dá para resolver em minutos:
- Lave a área com sabão neutro ou sabão de coco;
- Misture 1 colher de sal grosso + 1 copo de vinagre e passe no local;
- Finalize com perfume/colônia de lavanda ou alfazema;
- Se tiver água benta, ótimo! Se não, vale buscar na igreja quando puder.
Tem como saber se aquele feitiço era “do mal”?Sinais que podem indicar energia tensa:
- Cheiro muito forte e desagradável;
- Objetos quebrados, fotos queimadas;
- Pimenta, pinos, bonecos perfurados, sangue ou carne crua;
- Papel com nomes, datas ou frases estranhas.
Como saber se o feitiço ainda está influenciando sua vida?Preste atenção se, nos dias seguintes, houver:
- Brigas sem motivo;
- Pesadelos recorrentes;
- Sensação de cansaço extremo;
- Perda repentina de dinheiro;
- Objetos quebrando do nada;
- Clima pesado em casa.
- Banho de descarrego com sal grosso + arruda;
- Defumações com sálvia, benjoim, alecrim ou carvão litúrgico;
- Água benta nos batentes da casa;
- Rezar para Arcanjo Miguel, São Cipriano, ou o protetor da sua fé;
- Procurar ajuda espiritual especializada.
