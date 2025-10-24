Horóscopo
Magias Wicca para proteção e prosperidade
A adoração ao Deus e à Deusa deve ser feita de maneira sábia e cautelosa. Conheça amuletos Wicca para proteção e prosperidade.
24/10/2025 23:18
A Wicca é uma religião neopagã que exalta a natureza, celebra os ciclos da vida, realiza festivais sazonais e defende a existência de forças sobrenaturais. Os rituais de magias Wicca são usados para atingir os objetivos de seus praticantes, mas sempre a favor do bem. A adoração ao Deus e à Deusa deve ser feita de maneira sábia e cautelosa, emitindo sempre energias positivas. Conheça amuletos e magia Wicca para proteção e prosperidade.
Magias Wicca: A chave para proteçãoSelecione uma chave antiga, que não é mais usada, e lave com água e sal para purifica-la. Depois, enterre-a durante uma noite e, no dia seguinte, a lave novamente. O próximo passo é passar a chave na porta de locais que possuem grande poder como delegacia, tribunal, corpo de bombeiros, clínica médica, loja e, para finalizar, um cemitério. Você deve carregar essa chave em seu pescoço. Assim, vai conquistar autoridade, respeito e dignidade.
O óleo da prosperidadeEm uma garrafa de vidro despeje uma parte de olíbano, duas partes de essência de lavanda, uma parte de essência de limão, um oitavo de parte de essência de citronela, algumas pitadinhas de pimenta da Jamaica em pó, açafrões completos e oito partes de mineral leve, que vai servir como base. Esse óleo poderá ser usado para ungir seus amuletos Wicca.
O pó da farturaDentro de um jarro de vidro, deposite uma parte de hortelã em pó, uma parte de manjericão em pó, uma parte de pimenta da Jamaica em pó, meia parte de noz moscada em pó, um oitavo de parte de citronela e cinco partes de talco. Sempre que for necessário mudar sua sorte, espalhe esse pó pela sua casa e salpique um pouco sobre sua cabeça antes de sair para a rua.
Magias Wicca para autoproteçãoPreferencialmente em uma noite de lua cheia, coloque um cravo dentro de uma tigela previamente consagrada. Encha uma xícara de manjericão e posicione-a em frente a uma vela branca. Acenda a vela e respire lenta e profundamente. Quando estiver concentrado, pense em seus poderes internos e visualize um escudo forte ao seu redor. Logo após, recite com fé os versos:
"Convido os guardiões e no poder do Senhor e da Senhora Eu envolvo-me com a proteção do fogo Sou apoiado pela força e graça da terra Os ventos me trazem mudanças suaves e o fluxo da água facilita a energia neste momento Eu acredito nessa proteção e eu libero os meus medos, para que eu possa manter contato com o pulso da vida Que isto seja feito dentro de um bem maior Assim seja, assim que ele deve ser!"Saiba mais:
