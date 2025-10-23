Horóscopo
Assobiar dentro de casa pode trazer maus espíritos?
Assobiar dentro de casa: Existem horários propícios para não assobiar dentro de casa e permitir a entrada de entidades espirituais.
Carregando...
23/10/2025 23:15
compartilheSIGA
Reza a lenda que assobiar dentro de casa pode trazer maus espíritos. Assobiar é provocar Exu, também conhecido como dono do assobio e o diabo cristão. Aquele famoso assobio à noite, em casas abandonadas e pontos de ônibus, um ruído fino que ouvimos e achamos ser o vento, podem ser entidades de todos os tipos a assobiar e a assustar quem passa.
Saiba mais:
Assobiar pode ser um sinal de provocação para Exu?Para quem acredita nesse ritual espírita, é essencial não provocar o Exu com assobios ou com qualquer outro tabu. Uma vez que é ele o responsável por guardar as nossas portas, ele pode muito bem brincar com as nossas vidas em todos os momentos, e jogar com ela como bem entender. Dono das chaves que “abrem e fecham os caminhos e portas”, do Além e da Terra, aos Deuses e Mortais, ele as abre e fecha à sorte e à desgraça, segundo seus caprichos.
Em que horário não devo assobiar dentro de casa?Existem horários propícios para não assobiar dentro de casa e permitir a entrada dessas entidades, como ao meio dia e às seis da tarde. É nessas horas que Exu abandona as portas e as casas ficam sem defesa. Sendo assim, ao assobiar durante este período, qualquer outra entidade mau intencionada poderá entrar.
Quem é Exu?Entre os orixás e do espiritualismo, Exu é o senhor dos caminhos, caminhos que levam e trazem e fazem as pessoas se encontrarem ou distanciarem-se. É quem faz com que os ritos sejam cumpridos, principal responsável pela ligação do mundo espiritual ao mundo material. No entanto, por ser um orixá que cuida dos caminhos onde percorrem homens, orixás, espíritos, etc, Exu é erroneamente sincretizado pelo diabo cristão. E sendo o elo de ligação entre esses mundos, ele possui múltiplos contraditórios, sendo bom e mau, astuto, grosseiro, indecente, protetor, alegre, brincalhão, violento. Ou seja, é o orixá mais humanizado do panteão, pois em seus arquétipos incluem-se as impurezas causadas ou existentes nos homens. Devido a esses aspectos, foi sincretizado pelos primeiros missionários como o diabo cristão.
Saiba mais:
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO