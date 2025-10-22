O inferno astral de Sagitário: de 23 de outubro a 21 de novembro
Sagitário é o signo das pessoas mais divertidas e engraçadas do Zodíaco. Veja as características do inferno astral de Sagitário.
Neste artigo sobre o inferno astral de Sagitário:
O signo mais engraçado de todos também tem inferno astral? Tem sim! Quando alcançamos a 12ª Casa do Zodíaco, as baterias dos sagitarianos estão fracas, e todo o seu entusiasmo, bom humor e otimismo ficam abalados. Durante o período de 23 de outubro a 21 de novembro, quem nasce no signo de Sagitário vê seu lado sombrio aflorar. Veja como é o inferno astral de Sagitário, qual signo causa conflitos durante este período e como lidar com ele.
Como Lidar com o Inferno Astral de Sagitário?O inferno astral de Sagitário é... Escorpião. São dois signos intensos que normalmente se dão muito bem, pois são ambos muito cordiais. No entanto, durante o inferno astral de Sagitário, essa combinação pode ser perigosa. O super sincero sagitariano vai ferir o ego do escorpiano, que não leva desaforo para casa e não evitará uma troca de insultos. A lealdade do sagitariano também estará em jogo, e como ele não gosta de se sentir preso, vai ficar irritado com o ciúme e a possessividade do escorpiano. O jeito livre e indomado do sagitariano vai bater de frente com o controlador Escorpião, e faíscas certamente surgirão. A paciência precisa reinar dos dois lados para que esses signos possam preservar o amor ou a amizade durante esse período. Às vezes, um pouco de distância pode ser a melhor solução para evitar maiores conflitos!
Sagitarianos à Flor da Pele Durante o Inferno AstralDurante o inferno astral, o comportamento dos sagitarianos muda, e algumas características se intensificam. Veja abaixo o que esperar:
- Vai conversar até demais: o sagitariano já é um tagarela por natureza. Ele adora falar e pode conversar sobre qualquer assunto. No entanto, durante esse período de angústia e desânimo, ele vai evitar falar de si e descontará falando dos outros! Tome cuidado para não contar segredos para um sagitariano nesse momento, pois ele pode não conter a informação, mesmo que queira. Ele prefere falar sobre os outros para não gerar reflexão interna.
- Individualista: neste período, os sagitarianos tendem a ficar mais individualistas, sendo até acusados de egoístas. Embora não façam isso por mal, sua autoestima abalada os faz pensar mais em si mesmos, e isso pode transparecer como egoísmo, mesmo sem que percebam.
- Super sincero: a sinceridade do sagitariano, já conhecida, estará em alta. Ele não é de guardar segredos ou de usar eufemismos para agradar, e durante o inferno astral isso será ainda mais evidente. O sagitariano pode machucar alguém com suas palavras sem nem perceber, soltando comentários do tipo: “Você emagreceu? Nem parece!” ou “Acaba logo esse namoro, todo mundo sabe que seu namorado não vale nada”, sem achar que está fazendo algo errado.
- Pode querer fugir de relacionamentos: sagitarianos não costumam se prender por muito tempo. Ansiosos por novidades e novas aventuras, eles gostam de manter a liberdade. Durante o inferno astral, é comum que eles queiram romper relacionamentos sem motivo aparente. Se você está namorando um sagitariano, não estranhe se ele terminar o relacionamento de repente. Se ele estiver enrolado com alguém, pode até desaparecer do mapa no dia seguinte. É um signo que fica muito volátil durante esse período.
4 Dicas Essenciais para Lidar com Sagitarianos no Inferno AstralAqui estão algumas dicas para quem é de Sagitário ou convive com esse signo durante o inferno astral:
- Pratique a paciência: se você convive com um sagitariano nesse período, saiba que ele está passando por um momento difícil. Tente ser paciente e compreensivo com suas mudanças de humor.
- Evite discussões: o sagitariano pode estar mais propenso a discutir, especialmente com Escorpião. Para evitar desentendimentos, tente não levar as coisas tão a sério.
- Dê espaço: o sagitariano pode precisar de um tempo para si mesmo. Dar espaço pode ser a melhor maneira de lidar com ele, já que ele tende a ficar mais individualista.
- Fortaleça seus laços espirituais: nesse momento de crise, buscar práticas espirituais pode ajudar o sagitariano a se reconectar consigo mesmo e a encontrar equilíbrio.
Superando o Inferno Astral de SagitárioPara superar esse período, é essencial praticar a paciência e aceitar a introspecção como uma oportunidade de crescimento. Momentos de silêncio e reflexão podem ajudar a lidar com emoções profundas e compreender melhor os desafios internos. Praticar atividades que tragam equilíbrio, como meditação, journaling ou passeios na natureza, pode aliviar a sensação de inquietação. Além disso, evitar impulsividade e respeitar o próprio tempo ajudam a passar por essa fase com mais leveza e aprendizado.
Atenção!
- O período de inferno astral é uma referência geral, mas varia conforme o dia e o mês do seu nascimento. Para Sagitário, que vai de 22 de novembro a 21 de dezembro, os aniversários no início do signo experienciam o inferno astral antes dos que fazem aniversário mais tarde. Por exemplo, quem nasceu em 22 de novembro tem seu inferno astral de 22 de outubro a 21 de novembro, enquanto quem nasceu em 18 de dezembro enfrenta essa fase de 18 de novembro a 17 de dezembro. Entendido?
Perguntas Frequentes Sobre o Inferno Astral de Sagitário
