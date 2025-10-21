Ataques espirituais durante o sono: aprenda a se proteger

Mas e quando ao invés de descansar o nosso sono é conturbado?

A emancipação da alma

“Aprendi através da experiência amarga a suprema lição: controlar minha ira e torná-la como o calor que é convertido em energia. Nossa ira controlada pode ser convertida numa força capaz de mover o mundo” Mahatma Gandhi

O que é um ataque espiritual durante o sono?

“Não se esqueça de que seu corpo físico é apenas energia condensada por tempo determinado, que se transforma a cada minuto” Zíbia Gasparetto

Sintomas de ataque espiritual durante o sono

Ataques espirituais durante o sono - Paralisia do sono A paralisia do sono por si só não é um sintoma, pois, ela é uma característica que mostra que uma pessoa possui maior facilidade para o desdobramento astral. Ela está, inclusive, ligada a um nível mais elevado de mediunidade. Porém, o que acontece durante esse processo é que pode ser um indicador de espíritos mal-intencionados podem estar por perto. Ouvir vozes agressivas, xingamentos, se sentir puxada, tocada, cutucada ou até mesmo sufocada pode acontecer durante esse breve período em que sua consciência se encontra dividida entre os mundos.

Esse é um sintoma clássico de ataque espiritual. Perceba que podemos ter pesadelos que, apesar de ruins, não causam grandes emoções. Assim que acordamos, mesmo que assustados, vemos que tudo não passou de um sonho e voltamos tranquilamente a dormir. Porém, há momentos em que o sonho é extremamente real e intensamente emocional. Você acorda e a emoção não vai embora, o medo e as lágrimas permanecem por horas, as vezes dias. Quando é assim, certamente havia alguém ali induzindo essas emoções e mexendo seriamente com seu psicológico.

Ataques espirituais durante o sono - Enurese ou polução noturna Com o intuito de humilhar, os espíritos podem levar um adulto a perder urina durante noite. Eles aproveitam essa necessidade biológica e induzem a imagem do banheiro, fazendo com que o adulto pense que está no banheiro mas não está. Quando ele percebe, já é tarde demais e a cama está molhada. A polução noturna também é bastante comum, pois sonhos de conteúdo sexual geralmente indicam a presença de um obsessor.

Sono agitado e de má qualidade Há momentos em que nosso sono pode ficar prejudicado pelas preocupações comuns da rotina, porém, quando isso acontece de forma recorrente, pode ser que você esteja sofrendo ataques espirituais durante o sono. Acordar com dores, feridas ou arranhões inexplicáveis também são sinais que seu descanso está sendo prejudicado por consciências mal intencionadas. É importante ressaltar que se você estiver sentindo alguns destes sintomas, é necessário excluir causas físicas como depressão, por exemplo. Procure um médico e verifique como anda sua saúde. Caso nada que justifique seus sintomas seja encontrado, é hora de fazer uma abordagem espiritual.

Como se proteger de um ataque espiritual durante o sono?

“O mais importante é a mudança, o movimento, o dinamismo, a energia. Só o que está morto não muda!” Clarice Lispector

Ataques espirituais durante o sono - Reforma íntima Como as portas de entrada para os ataques espirituais e assédio são abertas por nós mesmos, tudo aquilo que pensamos e sentimos influencia no acesso que esses espíritos têm sobre nós. Devemos estar sempre atentos aos pensamentos, reações e a forma como interagimos com os outros.

Oração, prece ou meditação Antes de dormir, ajuda muito na proteção das energias do ambiente em geral as emanações positivas através da oração ou meditação. Separe uns minutos para se comunicar com o mundo espiritual, manifestar sua gratidão e se aproximar do seu mentor. Chamá-lo para te ajudar a equilibrar e proteger o seu quarto é sempre uma ótima ideia.

Ataques espirituais durante o sono - Limpeza do chakras Os chakras são tudo. É através deles que a energia circula e também é através dos nossos vórtices de energia que os assediadores conseguem nos induzir e retirar a nossa energia. Quanto mais ativo e equilibrado os seus chakras estiverem, mais difícil você vai tornar o trabalho de quem deseja perturbar o seu sono e bagunçar suas energias.

Desenvolvimento mediúnico Procure saber se você não é médium. Mediunidade todos temos e todas as pessoas podem desenvolver suas habilidades parapsíquicas, porém, quem já nasce com essa inclinação é muito mais acessível aos assediadores. Se esse for o seu caso, desenvolver a mediunidade e aprender a ler os ambientes, identificar presenças e fazer amparo vai te trazer naturalmente mais proteção. O desenvolvimento mediúnico proporciona maior controle das capacidades dos médiuns, evitando que eles sofram com os sintomas da mediunidade reprimida.

