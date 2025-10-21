Horóscopo
Ataques espirituais durante o sono: aprenda a se proteger
Sono: Como anda seu sono? Se você tem muitos problemas para dormir, você pode estar sofrendo ataques espirituais durante a noite. Aprenda aqui como se proteger!
21/10/2025 23:23
Uma boa noite de sono pode renovar as energias e nos deixar prontos para o dia que vai começar. Não só o corpo físico tem uma pausa, como também todo o sistema emocional e energético pode se refazer após um dia cansativo. Esse descanso é essencial inclusive para a saúde. Veja se você está sofrendo ataques espirituais durante o sono.
Mas e quando ao invés de descansar o nosso sono é conturbado?Dificuldade de adormecer, acordar muitas vezes, despertar com a sensação de estar ainda mais cansado do que quando foi dormir. Pesadelos, incômodos, medo. Esse é um cenário comum e pode afetar a saúde e a produtividade de uma pessoa e quase sempre indicam que existem energias negativas prejudicando nosso sono. O que podemos fazer para nos proteger?
A emancipação da almaNa obra de Allan Kardec o trecho que fala sobre o sono usa o termo emancipação da alma. E o nome não foi escolhido à toa e vem bem a calhar: sempre que dormimos, a nossa consciência se desprende do corpo físico e retorna ao mundo espiritual. É isso mesmo, todas as noites o seu espírito é projeto no universo astral, ficando no corpo apenas uma parte ínfima da consciência. Esse retorno a origem é uma das bênçãos divinas que recebemos como ferramenta para seguir com a encarnação, pois, para um espírito não é nada fácil viver na matéria. É uma pausa, literalmente, onde a liberdade avassaladora de ser um espírito pode ser sentida novamente. Encontros, trabalhos, aprendizado, amparo. Essas são as atividades de muitas pessoas que pensam dormir, mas continuam totalmente ativas no mundo espiritual. Infelizmente, é muito raro uma pessoa que consiga levar a lucidez para esse momento de desdobramento da consciência, já que a esmagadora maioria das pessoas não consegue sequer se recordar dos sonhos, quanto mais se lembrar de experiências vividas no astral. Mesmo aquelas que possuem a lucidez necessária para realizar atividades espirituais durante o sono não conseguem se recordar das experiências. O que significa que a maior parte das pessoas se desliga do corpo e permanecem “adormecidas”, quase zumbis. Muitas não conseguem sequer se libertar do magnetismo do corpo e da aura, e ficam ali flutuando próximas ao corpo sem qualquer consciência.
“Aprendi através da experiência amarga a suprema lição: controlar minha ira e torná-la como o calor que é convertido em energia. Nossa ira controlada pode ser convertida numa força capaz de mover o mundo”E essa falta de consciência e lucidez durante esses desdobramentos nos tornam pratos cheios para espíritos obsessores, inimigos do passado e ataques espirituais. E quanto mais desligados do mundo oculto, quanto mais materialistas nós somos, mais fácil se torna o acesso a nossa energia enquanto dormimos. Essa mesma troca espiritual acontece durante o dia enquanto estamos acordados, porém, ficamos tão imersos em nossos sentidos físicos e nas questões mundanas que percebemos em menor intensidade a realidade espiritual que nos rodeia. Porém, a situação muda drasticamente quando começamos a adormecer. Pois quando nossos laços com o corpo e sentidos físicos são suavizados, passamos a ter uma percepção muito maior sobre a nossa realidade espiritual enquanto perdemos nossos filtros mentais. Um dos motivos das crianças terem medo do escuro é justamente esse, já que elas sentem mais facilmente essas energias pois ainda mantém uma ligação mais forte com o mundo espiritual do que os adultos. Mas não só as crianças, pois, existem muitos adultos que ainda têm medo do escuro. Você é um deles? Se esse for o seu caso, fique calma. Existem técnicas e trabalhos energéticos que podemos fazer para aumentar a nossa proteção espiritual e dificultar o acesso de consciências mais densas a nossa energia.
O que é um ataque espiritual durante o sono?Em um ataque espiritual, espíritos de baixa frequência manipulam as situações, sensações e sonhos, para gerar respostas emocionais como medo, sofrimento e ansiedade. Com isso, esses espíritos podem apenas de sentirem felizes em nos infligir dor, como podem sugar essa energia mais densa que liberamos. O mais comum é que esses espíritos sejam inimigos do passado, enviados por terceiros por vingança ou também podem ser atraídos por nossa própria energia quando não temos hábitos saudáveis, emoções equilibradas e vícios.
“Não se esqueça de que seu corpo físico é apenas energia condensada por tempo determinado, que se transforma a cada minuto”Eles também estão nos assediando durante o dia, porém, é durante o sono que nos tornamos ainda mais suscetíveis a essas ações. E as formas que esses espíritos encontram para causar perturbações durante o nosso descanso são muitas. de fazer isso são muitas! Eles podem assumir a forma de amigos e familiares desencarnados, simulando uma visita espiritual para conquistar sua confiança, explorar desejos ocultos e expor suas vítimas aos seus piores pesadelos. Induções negativas que atingem a autoestima e confiança também são muito utilizadas, e a pessoa acorda no dia seguinte já se sentindo sem energia, tomada pelo desânimo e sem vontade nenhuma de sair da cama e começar o dia. Eles se utilizam de entradas, de portas que nós mesmos oferecemos, caso contrário, não conseguem nos acessar. Eles conhecem muito bem nossos padrões emocionais, personalidade, medos, defeitos e fraquezas, e usam desse conhecimento para nos atingir. E quanto mais fazem isso, mais forte fica o vínculo espiritual que se cria entre nós e esses assediadores.
Sintomas de ataque espiritual durante o sonoComo a personalidade de cada um é a porta de entrada para os ataques espirituais durante o sono, os sintomas também tendem a variar de pessoa para pessoa. Porém, existem alguns desses sintomas que são muito comuns e que podem indicar que você está sofrendo ataques espirituais durante o sono.
Ataques espirituais durante o sono - Paralisia do sonoA paralisia do sono por si só não é um sintoma, pois, ela é uma característica que mostra que uma pessoa possui maior facilidade para o desdobramento astral. Ela está, inclusive, ligada a um nível mais elevado de mediunidade. Porém, o que acontece durante esse processo é que pode ser um indicador de espíritos mal-intencionados podem estar por perto. Ouvir vozes agressivas, xingamentos, se sentir puxada, tocada, cutucada ou até mesmo sufocada pode acontecer durante esse breve período em que sua consciência se encontra dividida entre os mundos.
Pesadelos muito vívidos e carregados de emoções negativasEsse é um sintoma clássico de ataque espiritual. Perceba que podemos ter pesadelos que, apesar de ruins, não causam grandes emoções. Assim que acordamos, mesmo que assustados, vemos que tudo não passou de um sonho e voltamos tranquilamente a dormir. Porém, há momentos em que o sonho é extremamente real e intensamente emocional. Você acorda e a emoção não vai embora, o medo e as lágrimas permanecem por horas, as vezes dias. Quando é assim, certamente havia alguém ali induzindo essas emoções e mexendo seriamente com seu psicológico.
Ataques espirituais durante o sono - Enurese ou polução noturnaCom o intuito de humilhar, os espíritos podem levar um adulto a perder urina durante noite. Eles aproveitam essa necessidade biológica e induzem a imagem do banheiro, fazendo com que o adulto pense que está no banheiro mas não está. Quando ele percebe, já é tarde demais e a cama está molhada. A polução noturna também é bastante comum, pois sonhos de conteúdo sexual geralmente indicam a presença de um obsessor.
Sono agitado e de má qualidadeHá momentos em que nosso sono pode ficar prejudicado pelas preocupações comuns da rotina, porém, quando isso acontece de forma recorrente, pode ser que você esteja sofrendo ataques espirituais durante o sono. Acordar com dores, feridas ou arranhões inexplicáveis também são sinais que seu descanso está sendo prejudicado por consciências mal intencionadas. É importante ressaltar que se você estiver sentindo alguns destes sintomas, é necessário excluir causas físicas como depressão, por exemplo. Procure um médico e verifique como anda sua saúde. Caso nada que justifique seus sintomas seja encontrado, é hora de fazer uma abordagem espiritual.
Como se proteger de um ataque espiritual durante o sono?Nem tudo é possível de ser evitado, porém, muito pode ser feito. E em essência, o caminho para a proteção energética é sempre a aproximação com a espiritualidade. Seja qual for a prática, qualquer que seja seu movimento em direção a crescimento espiritual já vai te trazer uma proteção maior não só durante o sono, como também para a sua vida em geral.
“O mais importante é a mudança, o movimento, o dinamismo, a energia. Só o que está morto não muda!”
Ataques espirituais durante o sono - Reforma íntimaComo as portas de entrada para os ataques espirituais e assédio são abertas por nós mesmos, tudo aquilo que pensamos e sentimos influencia no acesso que esses espíritos têm sobre nós. Devemos estar sempre atentos aos pensamentos, reações e a forma como interagimos com os outros.
Oração, prece ou meditaçãoAntes de dormir, ajuda muito na proteção das energias do ambiente em geral as emanações positivas através da oração ou meditação. Separe uns minutos para se comunicar com o mundo espiritual, manifestar sua gratidão e se aproximar do seu mentor. Chamá-lo para te ajudar a equilibrar e proteger o seu quarto é sempre uma ótima ideia.
Ataques espirituais durante o sono - Limpeza do chakrasOs chakras são tudo. É através deles que a energia circula e também é através dos nossos vórtices de energia que os assediadores conseguem nos induzir e retirar a nossa energia. Quanto mais ativo e equilibrado os seus chakras estiverem, mais difícil você vai tornar o trabalho de quem deseja perturbar o seu sono e bagunçar suas energias.
Desenvolvimento mediúnicoProcure saber se você não é médium. Mediunidade todos temos e todas as pessoas podem desenvolver suas habilidades parapsíquicas, porém, quem já nasce com essa inclinação é muito mais acessível aos assediadores. Se esse for o seu caso, desenvolver a mediunidade e aprender a ler os ambientes, identificar presenças e fazer amparo vai te trazer naturalmente mais proteção. O desenvolvimento mediúnico proporciona maior controle das capacidades dos médiuns, evitando que eles sofram com os sintomas da mediunidade reprimida.
