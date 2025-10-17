Horóscopo
Seus relacionamentos não duram? Existem 2 signos que podem explicar
Conheça os dois signos que são propícios e têm traços para não terem um relacionamento duradouro. Descubra algumas razões para isso acontecer com esses signos.
Carregando...
17/10/2025 23:27
compartilheSIGA
Quando se trata de relacionamentos, existem alguns signos do zodíaco que naturalmente se desenvolvem melhor como parte de um casal. De certa forma, essa estabilidade pode estar relacionada com suas personalidades, algumas melhor orientadas para um relacionamento que outras. Entenda mais sobre porque seus relacionamentos não duram. Por outro lado, há alguns signos que são mais propensos a rompimentos. E são essas pessoas que podem se ver terminando — ou sendo “dispensadas” — mais frequentemente do que gostariam. Segundo a astróloga Lisa Barretta, em entrevista para o portal Bustle, existem 2 signos em que esses términos frequentes são mais visíveis. Será que o seu é um deles?Saiba mais:
Seus relacionamentos não duram? Veja os signos mais propensos a rompimentosÉ claro que o fato de não “parar” em um só relacionamento não tem que ser algo ruim. Se um signo prioriza sua individualidade e aprecia esse espírito livre, então essas pessoas podem aceitar essa característica e lidar muito bem com ela. Mas para outros, descobrir o que pode estar causando o fim de seus relacionamentos pode ser bastante esclarecedor. Para fazer isso, preste atenção aos signos que têm esses traços de personalidade naturais e orientados para o relacionamento. Touro, por exemplo, gosta de paz e contentamento e também é muito firme e leal. Por priorizarem essas virtudes, são pessoas não tão propensas a rompimentos quanto os demais signos. Há também Escorpião, um signo que pode ser imensamente leal e, portanto, interessado em criar relacionamentos duradouros. E ainda temos Capricórnio, que pode preferir concentrar sua energia em consertar os problemas com seu parceiro, em vez de abandonar o barco. Os signos listados abaixo, no entanto, podem ter alguns traços que os impulsionam para os rompimentos. Mas isso não significa que eles não possam ter um relacionamento saudável e de longo prazo, se assim desejarem. Continue lendo para descobrir algumas razões por que eles podem estar sofrendo, bem como o que eles podem fazer sobre isso, de acordo com uma especialista.
-
CâncerComo um dos signos mais estimulantes, Câncer tende a desejar segurança em um relacionamento mais do que qualquer outra coisa. Mas como eles também podem ser bastante inseguros, podem ter uma tendência a não se sentirem à vontade e isso pode ser um dos motivos do porquê seus relacionamentos não duram. São pessoas que suspeitam das outras devido às suas próprias inseguranças e, infelizmente, projetam essa energia em seu parceiro. Esse comportamento pode levar a múltiplos rompimentos, muitas vezes com a mesma pessoa. Câncer também pode passar por vários rompimentos porque eles levam as coisas para o lado pessoal e muitas vezes veem problemas e falhas do parceiro que nem estão lá. Alguns cancerianos até mesmo exageram nas situações dramáticas e podem se ver envolvidos em rompimentos como resultado de todo esse escândalo e choradeira. Eles podem interromper o ciclo, no entanto, se e quando quiserem fazer um relacionamento funcionar. Cancerianos podem encontrar mais estabilidade em seus relacionamentos procurando segurança dentro de si mesmos, antes de procurar essa solução em relacionamentos externos. Uma vez que encontrar o relacionamento certo, esse signo florescerá. Em muitas vezes, acabam também conquistando a segurança que sempre desejaram. Clique para conferir o Horóscopo completo para você!
-
AquárioComo um signo de espírito livre, Aquário pode se sentir um pouco sufocado ou retido enquanto está em um relacionamento. E esse é um traço que pode se mostrar bastante desafiador para eles, assim como para seus parceiros. Se o relacionamento tem regras — como a maioria deles — o signo de Aquário pode se desligar e até tornar-se frio e impessoal em relação ao parceiro, o que pode levar a um rompimento. Eles também podem ser difíceis de se conectar em um nível emocional, tornando um relacionamento duradouro ainda menos provável. Dito isto, os aquarianos realmente amam as pessoas e podem fazer um relacionamento funcionar se assim o desejarem. Se este signo quiser encontrar estabilidade em seus relacionamentos e abrir mão do drama, é bom que busquem parceiros que tenham um temperamento similar. Estar com alguém que também não quer ser amarrado pode fazer toda a diferença. Os aquarianos se dão bem com tipos criativos independentes, de pensamento livre. Encontrar alguém na mesma vibe que eles, ajudará a evitar rompimentos frequentes. É claro que um término pode acontecer com qualquer um — até mesmo para os signos que são naturalmente “bons” nos relacionamentos. Mas, concentrando-se nos traços que os fazem funcionar, qualquer um pode criar uma conexão bem-sucedida. Clique para conferir o Horóscopo completo para você!
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO