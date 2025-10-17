Assine
Será que o seu parceiro é narcisista? Descubra os sinais e saiba o que fazer

Narcisista:
WeMystic - WeMystic
WeMystic - WeMystic
Repórter
17/10/2025 23:27

Conviver com um parceiro narcisista pode ser emocionalmente exaustivo — e o mais difícil é que, no começo, quase ninguém percebe. Eles costumam ser encantadores, inteligentes e até sedutores. Mas, com o tempo, as máscaras começam a cair, e o relacionamento se transforma em um jogo de controle e manipulação. Antes de mais nada: o narcisismo vai muito além da vaidade. Trata-se de um traço (ou transtorno, nos casos mais graves) marcado pela falta de empatia, necessidade constante de admiração e uma autoestima frágil que precisa ser alimentada o tempo todo.

Como identificar um parceiro narcisista?

Pesquisas apontam que cerca de 1% da população mundial apresenta Transtorno de Personalidade Narcisista, sendo a maioria homens. Essas pessoas podem parecer carismáticas e sociáveis, mas em relacionamentos íntimos revelam comportamentos destrutivos e frios. Abaixo, alguns sinais clássicos de um parceiro narcisista:

1. Emoções superficiais e manipuladas

Um narcisista pode até parecer sensível — chorar, rir, demonstrar empatia —, mas geralmente essas reações são calculadas. Ele observa como “deveria” se comportar e imita. No fundo, sente pouco ou nada daquilo que expressa.

2. Arrogância e necessidade de controle

Com o tempo, o parceiro narcisista deixa de lado o charme e passa a demonstrar arrogância. Ele precisa estar por cima, ter razão, controlar as situações. Se você expressa dor, tristeza ou decepção, ele provavelmente vai dizer que você está exagerando.

3. Tendência a te rebaixar

Um dos mecanismos mais comuns do narcisista é diminuir o outro. Ele pode te criticar, fazer comentários sutis que afetam sua autoestima e até te culpar pelos problemas da relação. Assim, mantém o poder e reforça a própria superioridade.

4. Infidelidade e busca constante por admiração

A fidelidade raramente é prioridade para o narcisista. Ele precisa de novas conquistas para se sentir desejado — e pode trair sem culpa. Mesmo sem terminar o relacionamento, continuará flertando, apenas para alimentar o ego.

5. Dificuldade com críticas e autoridade

O narcisista se vê como o protagonista da própria história. Por isso, não aceita críticas, conselhos ou ordens. No trabalho, tende a ter conflitos com chefes e, nos relacionamentos, reage mal a qualquer tentativa de confronto.

E agora? O que fazer se você está com um parceiro narcisista

Reconhecer esses sinais é o primeiro passo — e um dos mais difíceis. Romper com um narcisista pode ser doloroso, porque ele raramente aceita perder o controle. É comum que prometa mudar, chore, peça perdão e encene uma transformação. Mas, na maioria dos casos, esse comportamento é temporário. Assim que sente que recuperou o poder, o ciclo de manipulação recomeça. Se você se identificou com essa situação, busque apoio emocional e psicológico. Falar com um terapeuta ou com pessoas de confiança pode te ajudar a retomar a clareza e a força para se afastar desse tipo de vínculo.
Lembre-se: amar alguém não significa suportar o sofrimento. O amor saudável te fortalece, não te destrói.
