Será que o seu parceiro é narcisista? Descubra os sinais e saiba o que fazer

5. Dificuldade com críticas e autoridade

E agora? O que fazer se você está com um parceiro narcisista

Lembre-se: amar alguém não significa suportar o sofrimento. O amor saudável te fortalece, não te destrói.

O narcisista se vê como o protagonista da própria história. Por isso, não aceita críticas, conselhos ou ordens. No trabalho, tende a ter conflitos com chefes e, nos relacionamentos, reage mal a qualquer tentativa de confronto.Reconhecer esses sinais é o primeiro passo — e um dos mais difíceis. Romper com um narcisista pode ser doloroso, porque ele raramente aceita perder o controle. É comum que prometa mudar, chore, peça perdão e encene uma transformação. Mas, na maioria dos casos, esse comportamento é temporário. Assim que sente que recuperou o poder, o ciclo de manipulação recomeça. Se você se identificou com essa situação, busque apoio emocional e psicológico. Falar com um terapeuta ou com pessoas de confiança pode te ajudar a retomar a clareza e a força para se afastar desse tipo de vínculo.