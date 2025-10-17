Horóscopo
Por que tantos casais estão terminando em 2025? Astrologia e numerologia explicam o ano dos términos
Você piscou e mais um casal famoso anunciou o fim. Mas, afinal, por que tantos casais estão terminando em 2025? Virginia e Zé Felipe. Carlinhos Maia e Lucas Guimarães. Lily Allen e David Harbour. Nicole Kidman e Keith Urban. Pitty […]
17/10/2025 18:22
Você piscou e mais um casal famoso anunciou o fim. Mas, afinal, por que tantos casais estão terminando em 2025? Virginia e Zé Felipe. Carlinhos Maia e Lucas Guimarães. Lily Allen e David Harbour. Nicole Kidman e Keith Urban. Pitty e Daniel Weksler. Fernanda Paes Leme e Victor Sampaio. Mateus Solano e Paula Braun. E, mais recentemente, Júlio Cocielo e Tatá Estaniecki. (Isso só para citar alguns...) A lista é tão longa que parece até um especial de retrospectiva do amor em ruínas. Mas o que está acontecendo em 2025? Será que é só coincidência ou tem algo a mais mexendo com os corações por aí?
Spoiler: os astros e os números têm tudo a ver com isso.
2025 é um Ano 9 na numerologia: o fim dos ciclosNa numerologia, somamos os dígitos do ano: 2 + 0 + 2 + 5 = 9. E o 9 é o número do encerramento. É o último da sequência — o que chega pra varrer, limpar, desapegar e preparar o terreno pro novo ciclo que começa em 2026 (Ano 1). Traduzindo do “místico” pro emocional: o Ano 9 é quando a vida te obriga a lidar com tudo o que ficou mal resolvido. É o fechamento de contratos kármicos, relacionamentos, padrões e promessas que já perderam o sentido. Num ano assim, não adianta insistir no que já não vibra igual. As relações que vinham sendo mantidas por costume, medo ou aparência — bam! — desabam com a naturalidade de quem já não cabe mais no mesmo espaço.
Astrologia: quando o céu inteiro pede espaço e verdadeSe a numerologia dá o tom do encerramento, o céu de 2025 está gritando por transformação. Então se você ainda quer saber por que tantos casais estão terminando em 2025, alguns trânsitos explicam por que tantos casais, até os mais sólidos, estão se desfazendo:
Vênus retrógrado: o espelho do amor rachadoDesde março, Vênus — planeta do amor, dos vínculos e do prazer — entrou em movimento retrógrado. Na prática, é o momento em que o amor olha pra trás e pergunta: “o que ficou pendente aqui?”. Antigos ressentimentos voltam à tona, carências reprimidas falam mais alto e muita gente percebe que estava mais sozinha do que imaginava. É o retrô do amor, só que sem filtro de nostalgia.
Júpiter em Gêmeos: a conversa pesaCom Júpiter (planeta da expansão) passando por Gêmeos, os casais precisam de trocas mentais, diálogo, leveza e humor — senão, o relacionamento sufoca. Se o papo não flui, se o outro não acompanha a mesma curiosidade ou ritmo mental, a relação vai ficando desinteressante. É o famoso “não estamos mais na mesma página”, versão astrológica.
O portal 9/9/9: quando o universo diz “basta”No dia 9 de setembro de 2025, tivemos um portal numerológico raro: 9/9/9 — dia, mês e ano somando o mesmo número. Esse é um alinhamento de fechamento total: uma energia que pede fim, perdão e libertação. Foi como se o universo dissesse: “Ou você encerra o ciclo, ou o ciclo encerra você.”
Plutão direto em Aquário: o abalo das verdadesEm outubro, Plutão (planeta das transformações e verdades profundas) saiu da retrogradação e retomou seu movimento direto em Aquário. Quando isso acontece, segredos vêm à tona, máscaras caem, e cada um precisa encarar sua própria verdade. É um trânsito que separa o que é real do que é aparência — e muitos casais não sobrevivem a esse tipo de honestidade.
Quando o simbólico encontra o real: casais que surpreenderamAlguns términos de 2025 deixaram o público em choque — e são exemplos perfeitos de como essa energia coletiva de “limpeza” vem agindo.
- Júlio Cocielo e Tatá Estaniecki, juntos há 11 anos e meio, mostraram que até laços longos podem mudar de forma.
- Pitty e Daniel Weksler, casal querido e aparentemente estável, anunciaram o fim com maturidade. É o típico rompimento “ano 9”: silencioso, consciente, sem vilões — mas inevitável.
- Nicole Kidman e Keith Urban também encerraram um casamento de quase duas décadas. Quando até casais de Hollywood, com todas as estruturas de glamour, decidem soltar a mão, é porque o chamado para o novo está global.
- Mateus Solano e Paula Braun, que compartilhavam não só uma trajetória artística, mas também familiar, surpreenderam os fãs ao anunciar a separação. Juntos desde 2008, simbolizam aqueles vínculos profundos que chegam ao fim sem escândalo — apenas com o reconhecimento de que os caminhos individuais pedem liberdade.
O “efeito manada” dos términosExiste também um fenômeno psicológico curioso: quando muitos casais se separam, o assunto ganha força, e outras pessoas se sentem encorajadas a repensar suas próprias relações. É o efeito manada emocional — quando o coletivo desperta junto. De repente, o que antes parecia normal (um relacionamento morno, cansado, sem brilho) começa a parecer insuficiente. A energia do ano 9 amplifica essa sensação: “se até eles terminaram, por que eu continuo aqui fingindo?”
Nem todo fim é fracassoO ponto é: o Ano 9 não destrói, ele limpa. Ele tira o excesso, desmonta o que já cumpriu seu papel. Nem sempre é um adeus com dor; às vezes é apenas a vida realocando peças pra que cada um siga mais leve. 2025 está nos ensinando que o amor também tem ciclos — e que há coragem em deixar ir. Em 2026, com o início de um novo ciclo numerológico (Ano 1), veremos muitos recomeços, novos amores e relações mais alinhadas com o que cada um realmente é.
Por que tantos casais estão terminando em 2025? O fim como prelúdio do novoSe 2025 é o ano dos términos, talvez seja também o ano da honestidade emocional. Um tempo de limpar gavetas, encerrar capítulos e devolver ao universo o que já não tem espaço. Pode doer agora, mas é libertador a longo prazo. Porque quando o universo fecha portas, ele não está te punindo — está apenas abrindo espaço pro amor certo entrar na hora certa. Você também pode gostar:
