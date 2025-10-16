7 sinais para identificar amizades tóxicas

Competição interminável Sabe aquelas pessoas que, quando você conquista algo, precisam sempre dizer que elas mesmas têm melhor? Ou fazem melhor? Pois é. Este é um sinal clássico de pessoa tóxica e autocentrada. Ela não enxerga você e nem valoriza o que te acontece, sendo que ela mesma está sempre em pauta e nada pode superá-la. De início, isso parece inofensivo, mas experimente fazer mais sucesso que essa pessoa e verá ela se afastar rapidamente. Então, não perca seu tempo investindo numa relação que possivelmente não vai ter futuro.