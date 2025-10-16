Horóscopo
7 sinais para identificar amizades tóxicas
Amizade: Sabe aquela pessoa que só te critica? Aquele amigo com quem você não pode ser você? Será que essa amizade vale a pena? Leia esse artigo e descubra se você está numa amizade tóxica
16/10/2025 23:17
Quem tem amigos tem um tesouro? Com certeza. Amigos são a família que escolhemos, os espectadores mais fiéis de nossa vida, pessoas que nos conhecem até mais do que nós mesmos. Uns chegam na infância, outros na adolescência, e há também muitos casos de amizades eternas construídas na idade adulta e até mesmo quando já estamos mais velhinhos. Ao amor que se manifesta entre pessoas e que não é romântico, damos o nome de amizade. Mas e quando são amizades tóxicas? Vale a pena manter? Nos realizamos com as conquistas deles, e eles com as nossas. Torcemos, vibramos e mais do que isso, choramos juntos. Assim como o casamento, a amizade verdadeira nos apoia nas alegrias, mas principalmente nas tristezas. São anjos. Muitos, trazemos de outra vida! Amigos espirituais que nos acompanham por vidas e vidas, com quem temos uma identificação emocional maior que a existência. Mas nem sempre é assim...
Quando a amizade não é bem uma amizadeAlgumas vezes, o coração nos engana. Nos afeiçoamos as pessoas, desenvolvemos todo um sentimento verdadeiro, mas, conforme o tempo passa, percebemos que esse sentimento não é recíproco. Identificamos comportamentos, discursos e atitudes que dizem muito sobre o que não queremos enxergar: aquela pessoa não é nossa amiga. Não nos ama de verdade, não compartilha da benção da amizade verdadeira.
“Quem cedo e bem aprende, tarde ou nunca esquece. Quem negligencia as manifestações de amizade, acaba por perder esse sentimento”Inveja, ciúmes, traições, fofocas… Quem nunca passou por isso? Quem nunca se decepcionou com um amigo? Todos erramos, claro, e merecemos perdão. Crescemos com os erros e as segundas chances nos fazem melhor. Tem erros que merecem ser esquecidos, pois o sentimento é verdadeiro. Compreendemos, perdoamos e seguimos em frente. Mas, por vezes nos deparamos com pessoas tóxicas, que não conhecem o amor. Pessoas que despejam em nós sua amargura, falta de amor próprio, problemas emocionais, nos prejudicam e fazem sofrer. Devemos sim perdoar, compreender, mas o melhor é se afastar do que conhecemos por pessoa tóxica.
“A amizade é uma predisposição recíproca que torna dois seres igualmente ciosos da felicidade um do outro”A vida já é difícil demais para que façamos a opção de conviver com consciências embrutecidas, com espíritos que se endureceram por algum motivo e que não nos valorizam, não acrescentam e até nos fazem mal. A amizade é uma via de mão dupla, construída a dois, que carece do retorno do outro para funcionar. Sem reciprocidade, fica difícil seguir. Mas como identificar essas pessoas? Abaixo, temos dicas de como identificar pessoas tóxicas e amizades que não são verdadeiras. Se você identificar algum amigo com essas características, se afaste!
7 sinais que denunciam amizades tóxicasNem sempre é fácil identificar amigos falsos e que não querem o nosso bem. Se você está passando por uma situação como essa, aqui vão 7 sinais que podem te ajudar a identificar se uma pessoa é sua amiga de verdade ou não. Preparada?
CríticasQuando uma pessoa só nos coloca para baixo e, principalmente, usa nossas fraquezas contra nós ou faz piada das nossas dificuldades de forma mais pejorativa, significa que esta pessoa não te valoriza e está usando você para se sentir melhor. Rebaixar alguém através de críticas destrutivas é a forma que algumas pessoas encontram para preencher seus vazios emocionais. Não seja esse capacho! Ninguém precisa disso.
O quanto a pessoa quer estar com vocêFazemos um esforço tremendo para estar com alguém, arrumamos um tempo, deixamos de estar com outras pessoas e às vezes percorremos longas distâncias, mas a outra pessoa não faz o mesmo. Te tem como segunda opção, está sempre na zona de conforto e não faz muita questão de estar com você. Se você tem uma amizade assim, é hora de repensá-la. A não ser que essa pessoa tenha alguma condição especial como depressão ou pânico, onde seja difícil para ela até mesmo sair de casa, esse descaso significa que você não é importante, ao menos não na mesma medida que você direciona para a pessoa.
Competição interminávelSabe aquelas pessoas que, quando você conquista algo, precisam sempre dizer que elas mesmas têm melhor? Ou fazem melhor? Pois é. Este é um sinal clássico de pessoa tóxica e autocentrada. Ela não enxerga você e nem valoriza o que te acontece, sendo que ela mesma está sempre em pauta e nada pode superá-la. De início, isso parece inofensivo, mas experimente fazer mais sucesso que essa pessoa e verá ela se afastar rapidamente. Então, não perca seu tempo investindo numa relação que possivelmente não vai ter futuro.
Você não pode ser vocêSe você se sente pisando em ovos, não se sente à vontade para ser você mesma, dizer como se sente e o que pensa, pode ser que você esteja sendo obrigada a construir uma personalidade que não é a sua só para agradar uma outra pessoa. Se uma amiga não é capaz de valorizar você pelo que você é, então ela não serve para ser sua amiga.
“A verdadeira amizade é aquela que nos permite falar, ao amigo, de todos os seus defeitos e de todas as nossas qualidades”
Exigem aprovação constanteAquela pessoa que não aceita críticas, que não consegue te respeitar quando você expõe um ponto de vista diferente ou que exige que você não só concorde com tudo, mas que aprove tudo que ela faz, mesmo quando o comportamento dela prejudica a terceiros, certamente essa pessoa é tóxica e a melhor coisa a fazer é se afastar.
Negatividade com relação aos outrosComentários negativos, pejorativos e desrespeitosos com relação aos outros mostram que a pessoa não é confiável. Hoje ela direciona o ódio e insegurança para outros, mas quem garante que com você, longe de suas vistas, ela não faz o mesmo? Essa negatividade constante lançada a outros diz muito sobre a pessoa e certamente você também é alvo deste mesmo desdém. Tome cuidado.
Como você se senteQuando encontra com a pessoa você fica ansiosa, desconfortável. Sente-se sugada, sem energias e cansada? Alerta vermelho. Quando você não tem uma condição emocional que justifique você se sentir assim e esses sintomas ocorrem somente na presença de uma determinada pessoa, é hora de pensar se aquela pessoa de fato te faz bem.
Como terminar com amizades tóxicasPrimeiro passo é reconhecer porque não está dando certo. Identificar como você se sente em relação a determinada amiga ou amigo, o que te faz sentir mal e qual parte de você se incomoda é essencial. Muitas vezes, confundimos nossos sentimentos e temos a tendência a projetar no outro as razões da nossa infelicidade, mas, algumas vezes, o problema está em nós. Fazer esse exercício nos ajuda a evitar que percamos pessoas importantes para nós e façamos um julgamento mais maduro, sereno e justo sobre a situação. Quando tiver certeza que deseja partir e que o problema é a pessoa e não você mesma, é a hora se distanciar de vez. Se for uma relação mais superficial, não significativa, basta de fato se afastar. A distância fará com que o vínculo seja quebrado e naturalmente você vai se distanciar da pessoa e a pessoa de você, sem grandes traumas. Porém, se a amizade é mais íntima, se a pessoa é muito presente na sua vida, seja madura. A pessoa merece uma explicação, e muitas vezes a explicação que você vai apresentar pode ser usada no futuro para crescimento pessoal por aquela pessoa. Uma conversa sincera é suficiente para colocar os “pingos nos is” e permitir que cada um siga seu caminho sem cicatrizes emocionais.
“A melhor maneira de começar uma amizade é com uma boa gargalhada. De terminar com ela, também”Se precisar, tire um tempo para ficar de luto e procure apoio emocional em outras amigas. Elas vão saber compreender sua situação e oferecer a ajuda que você precisa para passar pelo período de luto pelo fim da amizade. Se o caso for muito complicado, muito difícil emocionalmente, pode até procurar ajuda de um psicólogo para conseguir racionalizar a situação, curar as feridas e seguir em frente mais amadurecida e forte. Seja como for, priorize você, seus sentimentos, mas preserve também o outro. Lembre-se de sempre fazer ao outro o que gostaria que fizessem a você.
Homenagem aos amigos: Machado de AssisAs amizades verdadeiras precisam ser celebradas! Aqui vai um belo texto de Machado de Assis sobre o amor que encontramos nos amigos. Abençoados os que possuem amigos, os que os têm sem pedir. Porque amigo não se pede, não se compra, nem se vende. Amigo a gente sente! Benditos os que sofrem por amigos, os que falam com o olhar. Porque amigo não se cala, não questiona, nem se rende. Amigo a gente entende! Benditos os que guardam amigos, os que entregam o ombro pra chorar. Porque amigo sofre e chora. Amigo não tem hora pra consolar! Benditos sejam os amigos que acreditam na tua verdade ou te apontam a realidade. Porque amigo é a direção. Amigo é a base quando falta o chão! Benditos sejam todos os amigos de raízes, verdadeiros. Porque amigos são herdeiros da real sagacidade. Ter amigos é a melhor cumplicidade! Há pessoas que choram por saber que as rosas têm espinho, Há outras que sorriem por saber que os espinhos têm rosas! E viva os amigos!
