Horóscopo
A grande diferença entre intuição e ansiedade
Quantas vezes você já sentiu que algo iria acontecer? Ou teve um sentimento ruim antes de ir para algum lugar? Teve alguma uma imagem na sua cabeça do nada ou em um sonho? Quantas vezes você sofreu por antecedência de […]
Carregando...
15/10/2025 23:21
compartilheSIGA
Quantas vezes você já sentiu que algo iria acontecer? Ou teve um sentimento ruim antes de ir para algum lugar? Teve alguma uma imagem na sua cabeça do nada ou em um sonho? Quantas vezes você sofreu por antecedência de algo que ainda não havia acontecido? Ou se sentiu sufocado e de coração apertado por causa de uma situação? Perdeu o sono por não conseguir tirar a ideia daquele futuro da sua cabeça? Veja tudo sobre a grande diferença entre intuição e ansiedade. Bem, acima eu citei tanto situações que remetem a intuição quanto a ansiedade; ambas falam diretamente de algo que ainda vai acontecer, porém muitas vezes são confundidas por nós mesmos. Porém existem grandes diferenças entre elas.
Saiba mais:
Como diferenciar intuição de ansiedade?Vamos imaginar uma situação hipotética: você namora e seu love está estranho com você, e quando você começa a se dar conta disso, seu coração começa a acelerar, dá aquele aperto no peito; vem uma dificuldade na hora de respirar e do nada vem na sua mente a imagem dele beijando outra pessoa. Isso seria intuição? Não, isso é a famosa ansiedade. A intuição surge apenas quando estamos calmos, e ela não é algo ligado às nossas emoções como a ansiedade — que vem mexendo com nossa mente e corpo trazendo um mal-estar, e que apenas aparece quando estamos pensando em determinada situação ou pessoa. Seria intuição se, por exemplo, enquanto você está tomando banho ou almoçando, do nada surge a imagem do seu amor com outra pessoa; pois assim seus pensamentos não estão sendo influenciados pelo medo e eles estão desprovidos de sentimentos. Se ainda existir a dúvida na sua cabeça quando lhe ocorrerem esses pensamentos, analise como está seu humor, sua frequência cardíaca, etc. A intuição não causa pânico e sim curiosidade; diferente da ansiedade, que nos torna obcecados.
Formas de sentir e estimular a intuiçãoQuando falamos de intuição também é preciso ressaltar que existem várias maneiras de senti-la. Ela pode ser uma clarividência, que é quando surge uma rápida imagem na sua mente; pode ser uma clariaudência, que é quando uma palavra ou frase sutil vem a sua mente; e a clarisenciência, que é uma sensação corporal que rapidamente chega até você sobre uma pessoa ou situação. Todas elas chegam como intuição apenas se você não estiver focado naquela pessoa ou problema naquele instante. Então, caso você queira trabalhar mais sua intuição, peça silenciosamente a ela que lhe dê a resposta por meio de clarividência e se distraia da situação que lhe incomoda. Todos nós possuímos a intuição, mas não são todos que conseguem senti-las justamente pela falta de fé ou pelo excesso de ansiedade. Outra dica é praticar através da meditação e do mindfulness que são técnicas que lhe ajudam a focar no presente e nos pensamentos em você mesmo. Praticar a empatia também fortalece “o sexto sentido”, ou seja, seria tentar prever os pensamentos ou sentimentos de alguém que você esteja perto, sendo uma forma de praticá-lo. Também existem outros recursos externos que podem te ajudar como, por exemplo, o incenso de sândalo ou mirra, que promovem a expansão da intuição. Os cristais amazonita e fluorita também ajudam a desenvolver seu lado mais intuitivo — use-os para meditar ou perto de você. Entendeu a diferença entre intuição e ansiedade?
Saiba mais: