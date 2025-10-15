Horóscopo
Possessões existem? Quais as principais características?
Histórias assombradas sobre pessoas que alegam estar tomadas por um espírito maligno povoam a nossa imaginação, as nossas religiões e as telas dos cinemas. Quem não ficou morrendo de medo após assistir ao filme O Exorcista, que atire a primeira […]
Carregando...
15/10/2025 23:21
compartilheSIGA
Histórias assombradas sobre pessoas que alegam estar tomadas por um espírito maligno povoam a nossa imaginação, as nossas religiões e as telas dos cinemas. Quem não ficou morrendo de medo após assistir ao filme O Exorcista, que atire a primeira pedra. Eu pelo menos passei dias sem conseguir apagar o abajur, morta de medo do tinhoso inventar de querer o meu corpo. Brincadeiras à parte, essas histórias são reais o suficiente para nos meter medo, mas, há ressalvas. A má notícia é que sim, algo dessa natureza pode acontecer. A boa notícia é que talvez não existam demônios e o mundo dos espíritos não têm um acesso tão direto aos encarnados, a ponto de conseguir tomar conta de seus corpos.
Clique Aqui: Santo Antão: ele resistiu ao demônio, mas cedeu a vaidade
Saiba mais:
Possessões existem, mas demônios já são outros 500Se você tem medo até de pensar nesse assunto, se acalme. Vamos começar pensando sobre a ideia do demônio, pois ela é bem importante para começarmos a desmistificar esse fenômeno. Só existe Lúcifer para quem é cristão. Ou seja, algo que nós, brasileiros, tomamos como verdade, pode ser somente uma narrativa que só tem vida dentro de um livro e na imaginação das pessoas. Para haver um Lúcifer, ou seja, o demônio, é preciso conceber um mundo feito em 7 dias, por uma entidade suprema, que se expressou através de anjos magníficos, mas que, dentre eles, algo saiu errado. Um deles era invejoso e desejava brilhar mais do que deus, então, resolveu desafiá-lo. Obviamente, foi expulso do paraíso e veio parar aqui, na Terra, onde começou uma grande batalha com o divino para tomar para si a sua criação. No caso, nós. Isso tudo, é claro, pensando que nessa imensidão de planetas e galáxias só existe a humanidade, o ápice da criação divina e a única forma de vida além dos espíritos degenerados e dos anjos.
“O caráter do homem é o seu demônio”Se essa é a história de mundo que você acredita, esse artigo não é para você. Agora, se você consegue ir um pouco além disso, vai concordar que Lúcifer não existe, e, algo ou alguém que não “é” não pode invadir sem precioso corpinho.
Clique Aqui: Santo Antão: ele resistiu ao demônio, mas cedeu a vaidade
Energias negativas podem te dominarLúcifer pode não existir, mas isso não significa que as pessoas não estejam à mercê de influências espirituais malignas e trevosas. Aliás, basta conhecer um pouco sobre espiritualidade para saber que estamos rodeados de espíritos e que eles nos influenciam a todo momento, muito mais do que imaginamos e além do que gostaríamos.
“Nesse sentido a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem”Como sabemos, sofremos influência espiritual a todo momento. Quem tem mediunidade vai sofrer ainda mais, pois, já encarna em um corpo onde a comunicação com o mundo espiritual é mais facilitada. A aura dessas pessoas é mais densa, o que permite que os espíritos se aproximem e se comuniquem, ao ponto de algumas vezes conseguirem “incorporar” um deles. Mesmo que esse fenômeno não seja bem uma incorporação, é quase isso que acontece. Portanto, energias do além podem sim nos influenciar, e por isso é que todo centro kardecista ou espiritualista oferece os trabalhos de desobsessão. E quase sempre quando alguém chega ao ponto de procurar um centro, é porque a vida já está de cabeça para baixo, a doença chegou ou o sofrimento ficou tão insuportável que foi preciso buscar ajuda. E, então, pode apostar, pode haver uma legião de espíritos que ou casaram essa situação ou foram atraídos pela energia que o sofrimento libera. Isso chama-se encosto, e você com certeza tem pelo menos um deles com você. Na maior parte dos casos, esses espíritos não são os grandes mestres das trevas, a ponto de conseguirem tomar conta da sua mente em um nível que podemos chamar de possessão. Os danos que causam podem ser mortais, mas poucos se dão conta que estão sofrendo essa influência negativa. Já quando a mente é completamente tomada pela entidade, o caso adquire uma gravidade muito maior e pode ser que o centro perto da sua casa nem dê conta de mandar esse ser maligno embora. Não necessariamente é necessário um padre para lidar com a situação em uma sessão de exorcismo, mas talvez um mago da luz ou algo semelhante possa ajudar.
Características da possessãoEntão porque as possessões demoníacas de casos famosos como o de Emily Rose, por exemplo, possuem características semelhantes? Quase que como um padrão? Segundo a doutrina católica, o possuído pode apresentar agressividade, fúria, ódio, além da xenolalia (línguas estranhas), a revelação de coisas que seriam impossíveis saber e violenta aversão a Deus, Jesus, Virgem Maria, crucifixos, água benta, etc. E, quase sempre nesses casos, é o que acontece. Coisas voam, blasfêmias contra Deus são proferidas e a violência está sempre presente. É aí que as opiniões se dividem: a igreja afirma se tratar de demônios, enquanto a ciência atesta que esse fenômeno não passa de uma alucinação ou sugestão mental forte o suficiente para causar essa confusão e fazer a pessoa acreditar que dentro dela vive um demônio. Não vamos nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Vamos analisar o fenômeno do ponto de vista espiritual. Entidades malignas existem, e o umbral está cheio delas. Por vezes, algumas encarnam e vem ao planeta tocar o terror, como a nossa história nos conta. Mas não se tratam de demônios, e sim de uma força trevosa e poderosa que decide infernizar uma pobre alma. E isso acontece por vários motivos… Pode ter sido enviado por um inimigo, pode ser uma maldição familiar e pode ser também que seu estilo de vida e vibração energética tenha atraído essa entidade para perto. Waldo Vieira, um dos grandes espiritualistas brasileiros, chamou essas entidades de mega assediadores. Eles possuem inteligência e muito poder, então, quando fazem uma vítima, podem colocá-la em um estado de ilusão mental tão forte que, olhando de fora, essa pessoa parece mesmo estar possuída. E de faro está, não porque um espírito tomou conta daquele corpo, mas porque ele tomou conta daquela mente e, se identificando com as trevas, vai infligir um comportamento maligno a sua vítima. E tudo que é contrário a luz é violento, agressivo, abomina qualquer que seja a ideia de Deus e usa línguas mortas e malditas para se comunicar. Por isso, vemos um padrão nesses casos, pois, a origem dessas entidades é a mesma.
“Somos nosso próprio demônio, e fazemos deste mundo nosso próprio inferno”Mas isso é bem incomum, na verdade. Mesmo dentro do catolicismo, não são muitos os casos tratados como possessão em relação à história humana depois de Cristo. Por isso, se acalme. Demônios não podem invadir seu corpo pelo simples fato de que eles não existem como você imagina. E, essas entidades das trevas não costumam perder tempo possuindo pessoas aleatoriamente. E lembre sempre que seu estilo de vida e sua vibração, ou seja, suas emoções e pensamentos é que podem fazer de você um alvo para influências espirituais negativas ou atrair para perto de você mentores e amigos da luz. Quanto mais elevado seu pensamento e suas ações, mais inacessível você vai ficar para essa galera. Cuide do seu interior e você estará protegida! E, é claro, procure ajuda espiritual caso esteja enfrentando algum tipo de influência negativa.
Saiba mais: