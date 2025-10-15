Horóscopo 2026 para Virgem: um convite ao autoconhecimento e à reconstrução emocional

Amor

No amor, o horóscopo 2026 para Virgem traz reestruturação e clareza. Vênus em Virgem (julho e agosto) te coloca no centro das atenções — é quando a autoconfiança aumenta e as relações se fortalecem por afinidade e respeito. Quem está em busca de um amor pode atrair alguém com maturidade e leveza. O Eclipse Lunar Total em Virgem, em 3 de março, será um marco emocional: ele fecha um ciclo e inicia outro, revelando o que precisa ser deixado para trás para que o coração floresça. Contudo, Vênus retrógrada em Escorpião (de setembro ao fim do ano) pede que você repense suas formas de comunicação e entrega emocional. Pode ser hora de curar feridas antigas e se abrir para uma nova maneira de amar.