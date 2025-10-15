Horóscopo
Horóscopo 2026 para Libra: coração dividido entre passado e futuro
15/10/2025 18:26
O horóscopo 2026 para Libra começa com o coração dividido entre o passado e o futuro. Saturno e Netuno entrando em Áries movimentam o eixo das relações, pedindo maturidade emocional e equilíbrio entre “eu e o outro”. É o momento de compreender que as conexões mais fortes são aquelas que preservam a liberdade e o respeito mútuo.
Oportunidades para Libra em 2026
- Saturno em Áries a partir de fevereiro de 2026: Saturno solidifica parcerias e mostra o que é real. Compromissos sérios florescem; os frágeis se dissolvem. É o momento de viver amores maduros e colaborações conscientes.
- Urano em Gêmeos a partir de abril de 2026: inovação, estudos e viagens transformam sua forma de pensar e se comunicar. É hora de aprender, ensinar e se conectar com o mundo de maneira mais livre.
- Júpiter em Leão a partir de julho de 2026: as amizades certas e os grupos corretos podem abrir portas profissionais e afetivas. Sua presença inspira e atrai.
- Eclipse Solar em Leão (12 de agosto): um portal que destaca seu papel na comunidade — momento ideal para unir pessoas e liderar projetos com carisma e consciência.
Desafios para Libra em 2026
- Netuno em Áries a partir de fevereiro de 2026: pode haver tendência a projetar demais nos outros. O desafio é ver as pessoas como elas são, não como você gostaria que fossem.
- Mercúrio retrógrado (Peixes, Câncer e Escorpião) afeta especialmente temas profissionais e emocionais. Paciência, empatia e revisão são palavras-chave.
- Vênus retrógrada em Escorpião (setembro a novembro): questões ligadas a autoestima, ciúme e controle podem surgir. Use esse período para curar o que te faz duvidar do próprio valor.
- Eclipses de 2026: o Eclipse em Aquário (fevereiro) renova sua expressão criativa; o em Virgem (março) pede autocuidado; o em Peixes (agosto) mostra onde é preciso soltar o perfeccionismo.