Horóscopo
Horóscopo 2026 para Escorpião: é hora de transformar obrigações em prazer
O horóscopo 2026 para Escorpião chega com um ar de renascimento. Saturno e Netuno em Áries pedem que você ressignifique a forma como lida com a rotina, o corpo e o trabalho. É hora de transformar obrigações em prazer e […]
Carregando...
15/10/2025 18:25
compartilheSIGA
O horóscopo 2026 para Escorpião chega com um ar de renascimento. Saturno e Netuno em Áries pedem que você ressignifique a forma como lida com a rotina, o corpo e o trabalho. É hora de transformar obrigações em prazer e perceber que produtividade não é sobre fazer mais — e sim sobre fazer com propósito. Esse é um ciclo que te ensina a confiar mais na intuição e nos próprios instintos, mesmo quando o caminho parece incerto.
Oportunidades para Escorpião em 2026
- Júpiter em Leão a partir de julho de 2026: sua carreira e imagem pública ganham destaque. É hora de mostrar sua força, mas com generosidade e inspiração.
- Urano em Gêmeos a partir de abril de 2026: esse trânsito traz inovação e liberdade. Você pode se abrir para novas formas de trabalhar e compartilhar recursos.
- Saturno e Netuno em Áries a partir de fevereiro de 2026: o céu pede uma rotina mais leve, equilibrada e consciente. Ao unir fé e foco, você se torna invencível.
- Vênus retrógrada em Escorpião: um dos trânsitos mais importantes do seu ano. Ele te oferece a oportunidade de se libertar de padrões de amor possessivo e redescobrir o prazer da entrega verdadeira.
Desafios para Escorpião em 2026
- Vênus retrógrada em Escorpião: a retrogradação de Vênus toca suas feridas mais profundas. O desafio é lidar com o que vem à tona com amor e consciência, sem se fechar.
- Mercúrio retrógrado (Peixes, Câncer e Escorpião): a comunicação pode se confundir, especialmente com familiares e parceiros. Respire e escolha o silêncio quando necessário.
- Netuno em Áries a partir de fevereiro de 2026: é fácil se perder entre o fazer e o sentir. Por isso, simplifique. Volte sempre ao que é essencial.
- Eclipses de 2026: o Eclipse Solar em Aquário (fevereiro) pode trazer mudanças de lar ou de base emocional; o Eclipse Lunar em Virgem (março) encerra amizades ou grupos que já não vibram na mesma frequência; e o Eclipse Lunar em Peixes (agosto) desperta sua sensibilidade espiritual.