Horóscopo 2026 para Escorpião: é hora de transformar obrigações em prazer

Amor

O amor ganha profundidade e intensidade. Vênus em Escorpião (setembro a novembro) — especialmente durante sua retrogradação — marca um período de revisões emocionais, reencontros e ressignificações. Amores antigos podem reaparecer para curas e encerramentos definitivos. Vênus em Touro (março/abril) desperta o desejo de estabilidade e parcerias reais, enquanto Vênus em Câncer (maio/junho) favorece a afetividade e o romantismo. Os Eclipses em Leão (12 de agosto) e em Peixes (28 de agosto) iluminam o coração e a fé: você aprende a amar sem perder a si mesmo.