Horóscopo 2026 para Leão: confie na sua luz, sem medo de ser visto
O horóscopo 2026 para Leão chega como um ano divisor de águas. Com Júpiter entrando no seu signo em julho, o universo acende um holofote sobre você e te convida a viver um novo ciclo de expansão, autoconfiança e realização. […]
14/10/2025 18:28
O horóscopo 2026 para Leão chega como um ano divisor de águas. Com Júpiter entrando no seu signo em julho, o universo acende um holofote sobre você e te convida a viver um novo ciclo de expansão, autoconfiança e realização. É o momento de confiar na sua luz, sem medo de ser visto — mas também de compreender que o verdadeiro brilho nasce do equilíbrio entre ego e coração.
Oportunidades para Leão em 2026
- Júpiter em Leão a partir de julho de 2026: esse é o seu grande momento. Júpiter abre caminhos para visibilidade, prosperidade e sucesso pessoal. Tudo o que for feito com paixão e generosidade se multiplica.
- Saturno e Netuno em Áries a partir de fevereiro de 2026: uma nova visão de mundo nasce. É hora de unir fé e disciplina, transformar crenças limitantes e se abrir para o autoconhecimento.
- Urano em Gêmeos a partir de abril de 2026: o networking se torna uma das principais forças do ano. Parcerias e projetos coletivos impulsionam seus sonhos e ampliam horizontes.
- O Eclipse Solar em Leão (12 de agosto) é um marco energético do ano: novas versões suas emergem. É tempo de deixar para trás o que não te representa mais e renascer no próprio poder.
Desafios para Leão em 2026
- Mercúrio retrógrado (Peixes, Câncer e Escorpião): ajustes emocionais e comunicacionais. Os períodos de retrogradação exigem calma para lidar com mal-entendidos e decisões impulsivas. O segredo está em ouvir mais e reagir menos.
- Vênus retrógrada em Escorpião (setembro a novembro): revisões no lar e no coração. Relações familiares e amorosas podem passar por questionamentos. O desafio é não fugir da vulnerabilidade — ela será seu portal de cura.
- Netuno em Áries a partir de fevereiro de 2026: é preciso equilibrar sonho e ação. Se a mente estiver nublada, volte ao corpo, ao presente e às pequenas alegrias diárias.
- Eclipses em Aquário, Virgem e Peixes: eles mexem com suas relações e parcerias, pedindo escolhas conscientes. Algumas pessoas ficam, outras seguem — mas o que permanece é o amor-próprio.