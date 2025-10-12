Conheça 7 sinais de que você está sendo um ímã para psicopatas

Ter empatia

Indivíduos que possuem transtornos antissociais, como os sociopatas, psicopatas e narcisistas, apresentam falta de empatia. Ou seja, não se importam com ninguém, exceto com eles mesmos. Por outro lado, suas vítimas costumam ser empáticas e possuem uma sensibilidade emocional elevada. Geralmente, são mulheres que preocupam com os outros e que choram com facilidade. É comum que as vítimas dos psicopatas sejam profissionais de serviço social ou enfermeiras. Os psicopatas sempre procuram pessoas compassivas, que se dispõem a resolver problemas.