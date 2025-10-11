Horóscopo
Oração a Nossa Senhora Aparecida para alcançar uma graça
A oração à Nossa Senhora Aparecida é uma prece dedicada à padroeira do Brasil, venerada por muitos fiéis que pedem proteção e amparo.
Carregando...
11/10/2025 23:17
compartilheSIGA
Quando pensamos a respeito de alcançar graças, nossa primeira imagem vai a Nossa Senhora Aparecida. E é a reverenciada padroeira do país a quem direcionaremos a oração de Nossa Senhora Aparecida para alcançar uma solução ou um pedido emergencial.
Sim, é uma feliz coincidência. Historicamente, o Dia das Crianças é anterior à instituição do dia 12 de outubro como dia da Padroeira do Brasil. Quando Nossa Senhora Aparecida foi consagrada, em 1931, o dia da Santa era 8 de setembro. Foi somente em 1980, com a visita do Papa João Paulo II, que o dia da nossa padroeira foi instituído como o dia 12 de outubro. Já o Dia das Crianças é uma data celebrada desde a década de 1920. Esse dia comemorativo tornou-se mais conhecido e importante devido ao forte apoio da indústria de brinquedos. Para incentivar a compra de brinquedos nesta data, começaram a fazer grandes promoções e anúncios publicitários e a data tornou-se reconhecida em todo o país. Em algumas partes do país, o calendário escolar é interrompido devido à “Semana da Criança”. Portanto, o dia 12 de outubro é um dia muito especial. É a festa da Mãe de Jesus e a festa das crianças, um dia para dedicar as suas preces ao Brasil e aos pequenos. Neste dia, dê às crianças muito mais do que só brinquedos: dê amor, carinho, afeto e peça à Nossa Senhora Aparecida por proteção para todas as crianças do nosso país. Use a oração à Nossa Senhora Aparecida para isso. Conheça também poderosas orações para as crianças, para todos os momentos do dia. Veja também:
Preparação para alcançar a graçaA oração de Nossa Senhora Aparecida para alcançar graças está dividida em duas versões: uma mais curta e outra mais longa. Contudo, as duas possuem imenso poder. Sabendo disso, antes de começar suas orações, é importante que você esteja inserido em um bom nível de serenidade, paz interior e fé em corpo e espírito, deixando-se guiar pelas palavras proferidas na oração poderosa e preparando sua alma para alcançar a graça que deseja.
Nossa Senhora Aparecida: oração curta
“Querida Mãe Nossa Senhora Aparecida, Vós que nos amais e nos guiais todos os dias, Vós que sois a mais bela das Mães, A quem eu amo de todo o meu coração. Eu vos peço mais uma vez que me ajudeis a alcançar uma graça. (diga qual a graça que deseja alcançar) Sei que me ajudareis e sei que me acompanhareis sempre, Até a hora da minha morte. Amém.”A realização desta oração poderosa deverá ser feita durante três dias seguidos a fim de alcançar qualquer graça, desde as mais fáceis até as consideradas mais impossíveis. Quando o caso for considerado extremo, a fé também deverá seguir este princípio, devendo repetir a oração por três horas. E se você procura uma oração à Nossa Senhora Aparecida para homenagear a santa no seu dia, 12 de Outubro, veja esta maravilhosa oração, aqui.
Oração CompletaPara esta segunda oração poderosa, deve-se mentalizar com toda a fé e serenidade a graça que deseja alcançar, pedindo à Virgem Maria que lhe conceda o merecimento desta realização.
“Ó, incomparável Senhora da Conceição Aparecida, Mãe de meu Deus, Rainha dos Anjos, Advogada dos pecadores, Refúgio e Consolação dos aflitos e atribulados, ó Virgem Santíssima; cheia de poder e bondade, lançai sobre nós um olhar favorável, para que sejamos socorridos em todas as necessidades. Lembrai-vos, clementíssima Mãe Aparecida, que não se consta que de todos os que têm a vós recorrido, invocado vosso santíssimo nome e implorado vossa singular proteção, fosse por vós algum abandonado. Animado com esta confiança a vós recorro: tomo-vos de hoje para sempre por minha Mãe, minha protetora, minha consolação e guia, minha esperança e minha luz na hora da morte. Assim pois, Senhora, livrai-me de tudo o que possa ofender-vos e a vosso Filho meu Redentor e Senhor Jesus Cristo. Virgem bendita, preservai este vosso indigno servo, esta casa e seus habitantes, da peste, fome, guerra, raios, tempestades e outros perigos e males que nos possam flagelar. Soberana Senhora, dignai-vos dirigir-nos em todos os negócios espirituais e temporais; livrai-nos da tentação do demônio, para que, trilhando o caminho da virtude, pelos merecimentos da vossa puríssima Virgindade e do preciosíssimo Sangue de vosso Filho, vos possamos ver, amar e gozar na eterna glória, por todos os séculos dos séculos. Amém.”
Oração pelo Brasil a Nossa Senhora AparecidaNo dia 12 de outubro, celebra-se no Brasil o dia de Nossa Senhora Aparecidae também o Dia das Crianças. O feriado no país é instituído pelo dia da Padroeira do Brasil, e a sua consagração ocorreu em 1931. A seguir, fique com uma poderosa oração para homenagear Nossa Senhora Aparecida e pedir pelo nosso país e abençoar o Brasil.
“Senhora Aparecida, o Brasil é vosso! Rainha do Brasil, abençoai a nossa gente tende compaixão do vosso povo! Socorrei os pobres, consolai os aflitos, iluminai os que não têm fé. Convertei os pecadores, curai os nossos enfermos, protegei as criancinhas. Lembrai-vos dos nossos parentes e benfeitores, guiai a mocidade, guardai nossas famílias! Visitais os encarcerados, norteai os navegantes, ajudai os operários. Orientai o nosso clero, assisti os nossos bispos, conservai o santo padre. Defendei a santa igreja! Esclarecei o nosso governo! Ouvi os que estão presentes, não vos esqueçais dos ausentes. Paz ao nosso povo! Tranquilidade para a nossa terra! Prosperidade para o Brasil! Salvação a nossa pátria! Senhora Aparecida, o Brasil vos ama, o Brasil em vós confia. Senhora Aparecida, o Brasil tudo espera de vós. Senhora Aparecida, o Brasil vos aclama! Salve, Rainha! Amém!”
Oração de Agradecimento a Nossa Senhora AparecidaSe deseja agradecer à santa por alguma graça concedida, faça essa poderosa oração de agradecimento à santa padroeira.
“Ó minha querida Mãe Nossa Senhora Aparecida, hoje eu quero agradecer-lhe por todas as graças que recebi através de sua intercessão junto a Deus. Obrigado, Mãe, pela sua proteção, pelo seu amor e pela sua constante presença em minha vida. Obrigado por me ajudar nas dificuldades, por me consolar nas tristezas e por me guiar nos caminhos da fé. Obrigado, Nossa Senhora Aparecida, por ser minha advogada diante de Deus, por me defender dos perigos e por me livrar das armadilhas do mal. Eu confio em sua intercessão, ó minha Mãe, e peço que continue a me amparar com seu manto de proteção, a me fortalecer com sua graça e a me conduzir sempre para o caminho da salvação.”
A origem de Nossa Senhora Aparecida no BrasilNossa Senhora Aparecida é a forma como Maria, mãe de Jesus Cristo, é chamada no Brasil, onde se tornou padroeira. Nossa Senhora se tornou reverenciada no país após os pescadores Domingos Garcia, João Alves e Filipe Pedroso encontrarem uma imagem da santa esculpida em terracota enquanto buscavam por peixes no Rio Paraíba – até o momento, sem sucesso – para oferece-los ao conde Dom Pedro de Almeida em 1717. Com o tempo, a estátua de Nossa Senhora da Conceição foi vestida com uma coroa de ouro e um manto azul e encontra-se exposta na Basílica de Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida, interior do Estado de São Paulo. Desde 1980, no dia 12 de Outubro é celebrada a festa em sua homenagem em todo o Brasil. A santa acumula imensos milagres realizados e pessoas de todo o país se deslocam por muitos quilômetros para encontrá-la e agradecer pelas graças alcançadas. Conheça aqui a história de Nossa Senhora Aparecida completa, aqui.
Dia 12 de outubro: Dia de Nossa Senhora Aparecida e das Crianças. É uma coincidência?
Sim, é uma feliz coincidência. Historicamente, o Dia das Crianças é anterior à instituição do dia 12 de outubro como dia da Padroeira do Brasil. Quando Nossa Senhora Aparecida foi consagrada, em 1931, o dia da Santa era 8 de setembro. Foi somente em 1980, com a visita do Papa João Paulo II, que o dia da nossa padroeira foi instituído como o dia 12 de outubro. Já o Dia das Crianças é uma data celebrada desde a década de 1920. Esse dia comemorativo tornou-se mais conhecido e importante devido ao forte apoio da indústria de brinquedos. Para incentivar a compra de brinquedos nesta data, começaram a fazer grandes promoções e anúncios publicitários e a data tornou-se reconhecida em todo o país. Em algumas partes do país, o calendário escolar é interrompido devido à “Semana da Criança”. Portanto, o dia 12 de outubro é um dia muito especial. É a festa da Mãe de Jesus e a festa das crianças, um dia para dedicar as suas preces ao Brasil e aos pequenos. Neste dia, dê às crianças muito mais do que só brinquedos: dê amor, carinho, afeto e peça à Nossa Senhora Aparecida por proteção para todas as crianças do nosso país. Use a oração à Nossa Senhora Aparecida para isso. Conheça também poderosas orações para as crianças, para todos os momentos do dia. Veja também: