Relacionamento à distância: 7 dicas para dar certo

Façam planos para o futuro

O relacionamento à distância por muito tempo pode ser inviável. É preciso que o casal decida junto uma data para isso acabar. Mas, falar sobre futuro pode ser um pouco estressante caso não haja decisões concretas. Mesmo assim, é necessário estabelecer conversas com hipóteses e expectativas, diminuindo o sofrimento e ansiedade causados pela distância.

Em algum momento, é provável que um dos dois tenha que ceder para o bem maior de ter quem se ama por perto. Para encontrar o equilíbrio, é preciso que ambos abram mão de algumas coisas. Ceder só será preocupante quando vier apenas de um lado do relacionamento.