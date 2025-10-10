Relacionamento à distância: 7 dicas para dar certo
Caso você já tenha vivido ou esteja vivendo um relacionamento à distância, sabe que pode ser um grande desafio. Mas, isso não significa que não funciona e que não possa ser bem-sucedido como uma relação em que duas pessoas morem […]
7 dicas para ajudar num relacionamento à distância
Use a tecnologia a favor do relacionamento à distância
Se tem uma coisa que a tecnologia ajuda é a manter contato com pessoas distantes. WhasApp, Facetime e outras ferramentas podem dar uma ajudinha para qualquer história de amor vivida em diferentes cidades. Ao ver o rosto do seu parceiro na tela do seu dispositivo, a distância entre vocês desaparece por alguns instantes. Mensagens trocadas ao longo do dia também podem ajudar a se sentirem mais próximos.
Determine regras
Como vai funcionar o relacionamento? Em que momentos do dia vocês vão conversar? Determinar algumas regras para a relação vai ajudar a evitar desentendimentos desnecessários. É importante que a distância seja passageira e necessária naquele momento. Por vezes, uma rotina corrida deixa pouco tempo do dia para conversar. Por isso, é necessário evitar brigas nos momentos em que se falarem. Estabelecer regras com alguém que pense de forma parecida com você deixa tudo mais simples.
Se esforce de verdade
De acordo com casais que já viveram um relacionamento à distância, uma relação que não tiver base sólida de honestidade e confiança não vai durar muito tempo. Para isso, é preciso um esforço verdadeiro de ambas as partes. Um deve fazer o outro se sentir ouvido e especial. É necessário promover um tempo mutuamente agradável para se comunicar e ser parte da vida cotidiana um do outro. Se juntos, vocês buscarem maneiras divertidas e únicas de expressarem seus sentimentos, serão recompensados com proximidade e intimidade.
Mantenha a confiança e cultive outras relações
É importante trabalhar a segurança em qualquer relação, mas principalmente se for um relacionamento à distância. A ausência do parceiro muitas vezes gera um estado de ameaça e perda, causando insegurança. Um casal que se conhece bem e sabe das características um do outro, tem mais estrutura para suportar este estado. É necessário ressaltar que você e seu parceiro precisam conviver com outras pessoas e cultivar relações de amizade. Você não deve ter ciúmes de amigos do mesmo sexo, nem se trancar em casa e não sair mais. Ocupe seu tempo com atividades agradáveis, saia com os amigos e claro, sempre mantenha o contato com o seu companheiro.
Planeje bem seus encontros
Como vocês têm pouco tempo juntos, a expectativa para cada encontro ser significativo é enorme. Decidir como este tempo será gasto é importante. Vocês vão passar o período todo a sós ou terão momentos com outras pessoas? Vão encontrar com a família? O importante é que vocês se divirtam juntos e tentem evitar qualquer situação que não seja agradável. Também é um bom tempo para discutirem assuntos que vocês guardaram para serem ditos pessoalmente. É interessante que se planejem para terem encontros periódicos e façam atividades que gostem juntos. Apostem em programas que farão o fim de semana inesquecível ou simplesmente fiquem em casa curtindo a companhia um do outro. Não existem regras para serem felizes juntos.
Não se falem apenas na hora de dormir
Algumas pessoas que têm relacionamento à distância cometem o erro de se falar apenas no fim do dia. O recomendável é que acompanhem os acontecimentos ao longo do dia e digam apenas boa noite no fim. Na hora de dormir, você pode estar exausto depois de um dia cansativo, o que torna o pior momento para ter uma conversa espiritual e divertida. Existem várias formas de se comunicar durante o dia, mesmo que não tenha tempo para conversar. Mande um vídeo que gostou da internet, uma música, uma receita de algo que vocês devem fazer juntos, entre várias outras coisas. Mantendo contato durante o dia, você se sentirá mais envolvido na vida do outro. Um telefonema ou uma videoconferência rápida antes de dormir para dizer boa noite é uma ótima opção. Mas, se essa for a única comunicação ao longo do dia, pode ser insuficiente e deixá-los desconectados.
Façam planos para o futuro
O relacionamento à distância por muito tempo pode ser inviável. É preciso que o casal decida junto uma data para isso acabar. Mas, falar sobre futuro pode ser um pouco estressante caso não haja decisões concretas. Mesmo assim, é necessário estabelecer conversas com hipóteses e expectativas, diminuindo o sofrimento e ansiedade causados pela distância.Em algum momento, é provável que um dos dois tenha que ceder para o bem maior de ter quem se ama por perto. Para encontrar o equilíbrio, é preciso que ambos abram mão de algumas coisas. Ceder só será preocupante quando vier apenas de um lado do relacionamento.