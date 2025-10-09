8 dicas para se recuperar de um dia ruim

Respire fundo Quando algo ruim acontece, é difícil parar para processar o que aconteceu. Mas, provavelmente, você já ouviu em algum momento de estresse ou ansiedade alguém lhe dizer: “calma, respire fundo”. Pode parecer clichê, mas a verdade é que respirar profundamente ajuda muito. Procure um lugar tranquilo e reservado para prestar atenção em você. Na sua mente, no seu corpo, e respire lentamente. Então, quando conseguir se acalmar um pouco, preste atenção no que existe de bom à sua volta: paisagens ou sons agradáveis, por exemplo. Procure um lugar tranquilo e reservado para prestar atenção em você. Na sua mente, no seu corpo, e respire lentamente. Então, quando conseguir se acalmar um pouco, preste atenção no que existe de bom à sua volta: paisagens ou sons agradáveis, por exemplo.

Analise suas emoções Todos nós ficamos aborrecidos por causa de um dia ruim. Mas, ignorar os sentimentos negativos que ele lhe trouxe não é a melhor opção. Tente entender o que você está sentindo e analise suas emoções sem qualquer julgamento. Através dessa análise se você vai perceber que o que parecia algo terrível pode não ser tão devastador assim. Não fique se julgando pelos seus sentimentos. Aceite-os e deixe que eles passem. Não fique se julgando pelos seus sentimentos. Aceite-os e deixe que eles passem.

Desabafe Muitas vezes acreditamos que o melhor a fazer depois de um dia ruim é guardar tudo o que aconteceu nele dentro de nós. Mas contar sobre esse dia e desabafar com alguém em quem você confia vai fazer com que você se sinta melhor.

Reserve um tempo para fazer algo que gosta Depois de um dia estressante, fazer algo que você goste pode animar o seu dia. Por mais que tenha ainda muitas coisas para fazer, arrume um tempo para assistir um filme divertido, ler aquele livro favorito, jogar videogame, trocar uma planta de vaso...

Faça algo criativo Além de ajudarem a relaxar, as atividades que envolvem criatividade servem como uma excelente válvula de escape para as nossas frustrações. Quando você passar por um dia ruim, procure encontrar um tempo para deixar a sua criatividade fluir. Não se considera um grande artista? Não tem problema! Faça um desenho, palavras-cruzadas, monte um quebra-cabeça. Outra boa dica é ter um diário em que você possa passar para o papel tudo o que está sentindo e se sentir mais aliviado no final. Não se considera um grande artista? Não tem problema! Faça um desenho, palavras-cruzadas, monte um quebra-cabeça. Outra boa dica é ter um diário em que você possa passar para o papel tudo o que está sentindo e se sentir mais aliviado no final.

Pratique exercícios Essa dica é conhecida por muitas pessoas, mas nem todas colocam em prática, pois acham que falta tempo ou até mesmo coragem para começar. Mas a verdade é que os exercícios fazem muito bem para a saúde do corpo e para o emocional também. Fazer exercícios vai aumentar a sua energia e ainda aliviar a tensão de um dia ruim, já que as atividades fazem com que você se concentre no presente e deixe suas preocupações de lado. Deixe a endorfina trabalhar através do seu corpo e aproveite para dar um descanso para a sua mente. Fazer exercícios vai aumentar a sua energia e ainda aliviar a tensão de um dia ruim, já que as atividades fazem com que você se concentre no presente e deixe suas preocupações de lado. Deixe a endorfina trabalhar através do seu corpo e aproveite para dar um descanso para a sua mente.

Durma bem Depois de um dia repleto de tensões, nada melhor do que deitar a cabeça no travesseiro e deixar o corpo descansar. Dormir ajuda na recuperação do corpo e da mente. Não se prive de horas de sono, estabeleça um horário limite para ir para a cama. Adultos precisam dormir de 7 a 9 horas por noite e os adolescentes, de 8 a 10 horas. Claro que um dia ruim acaba por influenciar a qualidade do nosso sono e pode inclusive provocar insônia. Se isso aconteceu com você, tome algumas medidas para tentar resolver esse problema: não tente dormir com a televisão ligada ou com algum aparelho que emita brilho. Pare de usar o celular uma hora antes de ir para a cama. Um banho quente, um livro relaxante, músicas que acalmem também são uma boa opção. Faça com que o seu quarto se torne um ambiente de tranquilidade, silencioso, confortável e deixe que esse dia termine com uma boa noite de sono. Claro que um dia ruim acaba por influenciar a qualidade do nosso sono e pode inclusive provocar insônia. Se isso aconteceu com você, tome algumas medidas para tentar resolver esse problema: não tente dormir com a televisão ligada ou com algum aparelho que emita brilho. Pare de usar o celular uma hora antes de ir para a cama. Um banho quente, um livro relaxante, músicas que acalmem também são uma boa opção. Faça com que o seu quarto se torne um ambiente de tranquilidade, silencioso, confortável e deixe que esse dia termine com uma boa noite de sono.

Lembre-se: tudo passa! Quando algo ruim acontece ou estamos passando por aquela “maré” de azar, temos a nítida sensação de que os dias ruins nunca vão passar. Mas é claro que isso não é verdade! Por mais terrível que seja o dia, por mais difícil que seja enfrentar todas as sensações que ele provocou em você, é importante lembrar que tudo passa, nada é pra sempre. Tenha paciência e aguarde para que os sentimentos ruins passem. Por mais terrível que seja o dia, por mais difícil que seja enfrentar todas as sensações que ele provocou em você, é importante lembrar que tudo passa, nada é pra sempre. Tenha paciência e aguarde para que os sentimentos ruins passem.