Assine
overlay
Início Horóscopo
Horóscopo

Aviso aos empatas: 4 tipos de narcisistas que você pode atrair

Empatas e narcisistas: Empatas e narcisistas podem ser opostos que se atraem. Mas os empatas devem ter muito cuidado. Saiba o porquê neste artigo com os 4 tipos de narcisistas que um empata pode atrair e prejudicar a sua vida.

Publicidade
Carregando...
W
WeMystic - WeMystic
W
WeMystic - WeMystic
Repórter
08/10/2025 23:20

compartilhe

SIGA
x
Aviso aos empatas: 4 tipos de narcisistas que você pode atrair
Aviso aos empatas: 4 tipos de narcisistas que você pode atrair crédito: Wemystic
Por que os empatas e narcisistas — dois tipos completamente opostos — sentem uma atração quase magnética um pelo outro? Existem muitas teorias, mas na raiz do principal motivo pode estar a forma que a própria vida utiliza restaurar o equilíbrio.

Examinando o típico empata

Por natureza, os empatas são pessoas profundamente solidárias e compassivas. O objetivo do empata na vida é apoiar a cura nos outros, mas devido à sua intensa sensibilidade, os empatas muitas vezes lutam para criar limites saudáveis ??para si mesmos, cedendo ao martírio, à vitimização, à co-dependência e ao autossacrifício crônico.

Examinando o narcisista típico

Devido a vários traumas e feridas, os narcisistas se escondem atrás de uma autoimagem idealizada que se expressa como altamente charmosa e atraente, mas profundamente indiferente, egocêntrica e cruel.

O que acontece se juntarmos empatas e narcisistas?

Tanto o empata quanto o narcisista entram em contato com seu eu “oposto” e são forçados a aprender, crescer e curar como resultado de uma experiência (embora isso nem sempre aconteça imediatamente). No entanto, é importante que os empatas percebam que nunca podem "curar" os narcisistas em suas vidas — qualquer forma de cura deve se originar dentro dos próprios narcisistas.

4 tipos de narcisistas que um empata pode atrair:

Quanto mais consciente você estiver sobre os tipos de narcisistas, mais conscientemente será capaz de se comportar e tomar decisões na presença deles.
Tipos de narcisistas - 1

Narcisistas vulneráveis

Essas pessoas geralmente são muito sensíveis e tendem a ser caladas ou tímidas por natureza. No entanto, para disfarçar seus sentimentos crônicos de ódio e indignidade, o narcisista tenta compensar exagerando, colocando uma máscara grandiosa, buscando mesclar suas identidades com outras pessoas idealizadas. Têm uma necessidade inabalável de se sentirem especiais consigo mesmas e ter pouca consideração genuína pelos sentimentos dos outros.

Narcisistas não vulneráveis

Essas pessoas refletem a imagem tradicional do narcisista: a de uma pessoa altamente autoconfiante, fria e impiedosa. Os narcisistas não vulneráveis buscam vergonhosamente poder, glória, reconhecimento e prazer. Geralmente sofrem de complexos de Deus, acreditando serem muito superiores a todos os outros — e eles têm uma necessidade patológica fazer todo mundo saber disso.
Tipos de narcisistas - 3

Narcisistas amorosos

Os narcisistas amorosos medem sua autoestima e grandiosidade por quantas conquistas sexuais tiveram em sua vida. Esse tipo de pessoa é conhecido por usar seu charme para enlouquecer os outros com elogios e presentes, mas depois descartá-los rapidamente assim que se tornam “chatos” ou quando já tenham atendido às necessidades dos narcisistas (geralmente orientados por sexo ou imagem/status). À primeira vista, parecem altamente atraentes e amigáveis, mas por baixo estão apenas dispostos a agradar e saciar suas próprias necessidades e desejos.

Narcisista compensador

Motivados a compensar traumas passados, o narcisista compensador adora criar ilusões maiores do que a vida e suas realizações. A fim de recuperar o poder e o controle sobre suas vidas, esse tipo de narcisista geralmente persegue pessoas emocionalmente vulneráveis ??que servirão como plateia para seus atos. É extremamente sensível às críticas e frequentemente procura pistas auto direcionadas negativas dos outros. O abuso e a manipulação emocional são um método comum de controle usado por esse tipo.
Saiba mais:

Tópicos relacionados:

casamento relacionamentos

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay