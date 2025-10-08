Aviso aos empatas: 4 tipos de narcisistas que você pode atrair

Narcisista compensador

Motivados a compensar traumas passados, o narcisista compensador adora criar ilusões maiores do que a vida e suas realizações. A fim de recuperar o poder e o controle sobre suas vidas, esse tipo de narcisista geralmente persegue pessoas emocionalmente vulneráveis ??que servirão como plateia para seus atos. É extremamente sensível às críticas e frequentemente procura pistas auto direcionadas negativas dos outros. O abuso e a manipulação emocional são um método comum de controle usado por esse tipo.