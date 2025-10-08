Aviso aos empatas: 4 tipos de narcisistas que você pode atrair

Por que os empatas e narcisistas —
dois tipos completamente opostos — sentem uma atração quase magnética um pelo outro? Existem muitas teorias, mas na raiz do principal motivo pode estar a forma que a própria vida utiliza restaurar o equilíbrio
.
Examinando o típico empata
Por natureza, os empatas
são pessoas profundamente solidárias e compassivas. O objetivo do empata na vida é apoiar a cura nos outros, mas devido à sua intensa sensibilidade, os empatas muitas vezes lutam para criar limites saudáveis ??para si mesmos, cedendo ao martírio, à vitimização, à co-dependência e ao autossacrifício crônico.
Examinando o narcisista típico
Devido a vários traumas
e feridas, os narcisistas se escondem atrás de uma autoimagem idealizada que se expressa como altamente charmosa e atraente, mas profundamente indiferente, egocêntrica e cruel.
O que acontece se juntarmos empatas e narcisistas?
Tanto o empata quanto o narcisista entram em contato com seu eu “oposto” e são forçados a aprender, crescer e curar como resultado de uma experiência (embora isso nem sempre aconteça imediatamente). No entanto, é importante que os empatas percebam que nunca podem "curar" os narcisistas
em suas vidas — qualquer forma de cura deve se originar dentro dos próprios narcisistas.
4 tipos de narcisistas que um empata pode atrair:
Quanto mais consciente você estiver sobre os tipos de narcisistas
, mais conscientemente será capaz de se comportar e tomar decisões na presença deles.
Narcisistas vulneráveis
Essas pessoas geralmente são muito sensíveis e tendem a ser caladas ou tímidas
por natureza. No entanto, para disfarçar seus sentimentos crônicos de ódio e indignidade, o narcisista tenta compensar exagerando, colocando uma máscara grandiosa, buscando mesclar suas identidades com outras pessoas idealizadas. Têm uma necessidade inabalável de se sentirem especiais consigo mesmas e ter pouca consideração genuína pelos sentimentos dos outros.
Narcisistas não vulneráveis
Essas pessoas refletem a imagem tradicional do narcisista: a de uma pessoa altamente autoconfiante
, fria e impiedosa. Os narcisistas não vulneráveis buscam vergonhosamente poder, glória, reconhecimento e prazer. Geralmente sofrem de complexos de Deus, acreditando serem muito superiores a todos os outros — e eles têm uma necessidade patológica fazer todo mundo saber disso.
Narcisistas amorosos
Os narcisistas amorosos medem sua autoestima
e grandiosidade por quantas conquistas sexuais tiveram em sua vida. Esse tipo de pessoa é conhecido por usar seu charme para enlouquecer os outros com elogios e presentes, mas depois descartá-los rapidamente assim que se tornam “chatos” ou quando já tenham atendido às necessidades dos narcisistas (geralmente orientados por sexo ou imagem/status). À primeira vista, parecem altamente atraentes e amigáveis, mas por baixo estão apenas dispostos a agradar e saciar suas próprias necessidades e desejos.
Saiba mais:
Narcisista compensador
Motivados a compensar traumas passados, o narcisista compensador adora criar ilusões maiores do que a vida e suas realizações. A fim de recuperar o poder e o controle sobre suas vidas, esse tipo de narcisista geralmente persegue pessoas emocionalmente vulneráveis ??que servirão como plateia para seus atos.
É extremamente sensível às críticas e frequentemente procura pistas auto direcionadas negativas dos outros. O abuso e a manipulação emocional são um método comum de controle usado por esse tipo.