Assine
overlay
Início Horóscopo
Horóscopo

O Orixá Ossaim no Candomblé: O Mestre das Ervas

Orixá Ossaim é o orixá das ervas medicinais, pois ele tem poder sobre elas. Aprenda mais sobre as características desse orixá e a sua história.

Publicidade
Carregando...
W
WeMystic - WeMystic
W
WeMystic - WeMystic
Repórter
04/10/2025 23:23

compartilhe

SIGA
x
O Orixá Ossaim no Candomblé: O Mestre das Ervas
O Orixá Ossaim no Candomblé: O Mestre das Ervas crédito: Wemystic

O orixá Ossaim é uma das divindades do panteão do Candomblé, reverenciado como o poderoso orixá das ervas e plantas medicinais. Ele detém o conhecimento profundo sobre as folhas e seus poderes curativos. Diferente de outros orixás, Ossaim evita plantas cultivadas em jardins, preferindo trabalhar exclusivamente com as espécies selvagens.

Personalidade e Qualidades do Orixá Ossaim

Ossaim é dotado de uma personalidade complexa, marcada por traços de introspecção, nostalgia e intensidade. Embora seja generoso e tenha uma profunda ligação com os animais, especialmente os pássaros, também demonstra uma natureza reservada. O pássaro, em particular, é um símbolo importante em sua vida, representando tanto sua liberdade quanto seu conhecimento. Como orixá estudioso e dedicado, Ossaim é reconhecido por seu vasto domínio sobre as plantas e seus segredos. Ele nunca compartilhava completamente seu saber, pois acreditava que as pessoas não seriam capazes de guardar tais informações com a devida responsabilidade. Assim, ele mantinha consigo os mistérios mais profundos das ervas, sendo capaz de utilizá-las tanto para a cura quanto, em situações extremas, para fins destrutivos. Mesmo que raramente desejasse fazer o mal, sua conexão única com as plantas o tornava imbatível caso decidisse agir de forma negativa.

Aparência de Ossaim

Fisicamente, Ossaim possui características que o diferenciam dos demais orixás. Ele vive recluso nas montanhas, onde passa a maior parte do tempo em isolamento. Sua figura é marcada por peculiaridades: Ossaim tem apenas um olho, um braço, uma perna e suas orelhas são assimétricas, com uma maior que a outra. Esse conjunto de particularidades físicas o liga ainda mais ao seu papel singular como detentor do conhecimento das folhas.

A História de Ossaim: O Guerreiro das Ervas

Além de ser conhecido como o orixá das plantas medicinais, Ossaim também é chamado de "Guerreiro das Ervas". Ele não utilizava seu conhecimento apenas para curar, mas também para criar venenos usados em flechas, auxiliando na defesa contra inimigos. Seu domínio sobre as plantas fazia dele uma figura central nas cerimônias do Candomblé. Embora possa parecer discreto em comparação com outros orixás, Ossaim exerce uma função vital. Sem ele, nenhuma cerimônia pode ser realizada, pois seu conhecimento sobre as ervas é essencial para equilibrar e proteger os participantes. Muitas ervas são utilizadas para trazer sorte, afastar a miséria ou prevenir acidentes, e Ossaim é o guardião desses segredos. Os outros orixás, que não possuem poder sobre as plantas, dependem de Ossaim para manter sua saúde e bem-estar. Dessa forma, ele desempenha o papel de curador supremo, sendo responsável pelo equilíbrio e vitalidade dos demais. Hoje, poderíamos comparar sua função à de um médico, cuidando do corpo e da alma daqueles que o reverenciam.

Oração para Ossaim

Ossaim, senhor da cura e do axé das folhas!

Que os obstáculos e entraves sejam afastados dos meus caminhos;

Que as encruzilhadas da vida sejam livres e abençoadas;

Senhor das Folhas!

Que no outono as folhas protejam meus caminhos;

Que na primavera as folhas enfeitem meu destino;

Que no inverno as folhas aqueçam minha jornada;

Que no verão as folhas alegrem minha vida.

Amém!

Saiba mais:

Tópicos relacionados:

espiritualidade outras-religioes

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay