O Orixá Ossaim no Candomblé: O Mestre das Ervas

O orixá Ossaim é uma das divindades do panteão do Candomblé, reverenciado como o poderoso orixá das ervas e plantas medicinais. Ele detém o conhecimento profundo sobre as folhas e seus poderes curativos. Diferente de outros orixás, Ossaim evita plantas cultivadas em jardins, preferindo trabalhar exclusivamente com as espécies selvagens.

Ossaim, senhor da cura e do axé das folhas!

Que os obstáculos e entraves sejam afastados dos meus caminhos;

Que as encruzilhadas da vida sejam livres e abençoadas;

Senhor das Folhas!

Que no outono as folhas protejam meus caminhos;

Que na primavera as folhas enfeitem meu destino;

Que no inverno as folhas aqueçam minha jornada;

Que no verão as folhas alegrem minha vida.

Amém!