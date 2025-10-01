Significado espiritual de outubro: outras dimensões

Com certeza outubro é um dos meses mais místicos do ano. São dias intensos espiritualmente e parece que algo sobrenatural está perto de nós. O significado espiritual de outubro
tem a ver com a proximidade das dimensões em que vivem as almas de entes queridos.
Apesar de não levarmos isso em conta normalmente, o fato é que os espíritos das pessoas falecidas com quem tivemos relacionamentos especiais tentam entrar em contato conosco. Na virada de 31 de outubro para 1º de novembro, é celebrado o Dia das Bruxas
e a Noite dos Mortos
em alguns países. Especialmente em países como Estados Unidos e México essa data é bastante comemorada. Veja neste artigo, um pouco mais sobre o significado espiritual de outubro.
“As homenagens não são para quem partiu e deixou saudades, mas para aqueles que marcaram nossas vidas com amor”
Jader Amadi
Significado espiritual de outubro: a origem do seu nome
Como aconteceu com outros meses, outubro ocupava o oitavo lugar do ano que era composto por dez meses antigamente. Por isso, seu nome deriva da palavra latina octo, que significa oito. O nome tornou-se tão popular que quando a contagem de meses do ano passou para doze, continuou sendo chamado de outubro, apesar de ser o décimo mês.
O número oito é um símbolo de fertilidade
, prosperidade
e paz
. Durante este mês, os agricultores se dedicam à colheita, motivados pelo desejo de que seja uma safra abundante. Sua situação anual está diretamente ligada a este momento crucial. Sem dúvidas, oito é um número que ajuda as pessoas a tomarem suas decisões mais importantes.
O vínculo entre prosperidade e abundância
quer dizer que, em culturas como a chinesa
, o número oito é considerado um símbolo de sorte. Ele ainda representa o infinito e coisas duradouras. Portanto, o mês de outubro é um tempo favorável para realizar negócios e melhorar sua situação financeira.
Outubro e as outras dimensões
A morte não é o melhor assunto para ninguém e a maior parte das pessoas evita falar sobre isso para não se preocupar em seu dia a dia. Porém, alguns estudiosos consideram que a morte promove apenas uma mudança de lugar, um passo em direção a uma outra dimensão.
Ambas as dimensões, dos mortos e dos vivos, estão em mundos separados. Apenas em certos momentos, em períodos como o mês de outubro, o véu que separa uma dimensão da outra se torna bem mais fino e é possível realizar contato entre os dois mundos.
O significado espiritual de outubro e os entes queridos
Podemos dizer que o significado espiritual de outubro está ligado à homenagem prestada aos entes queridos falecidos
. Tanto os seres humanos quanto os animais de estimação que nos acompanharam nos bons e maus momentos da vida. Acender uma vela em sua homenagem pode causar uma sensação estranha, porém agradável, como se de alguma forma eles voltassem por um momento ao nosso lado. O dia reservado aos mortos no Brasil ocorre em 2 de novembro. Porém, você já pode aproveitar a energia favorável de outubro para homenagear seus entes queridos desde já e até entrar em contato com eles, caso queira.
Outubro ainda é o momento ideal para pegar algumas folhas caídas das árvores e colocá-las em uma tigela sobre os móveis da cozinha. Este gesto simboliza o que gostaríamos de eliminar de nossas vidas e o que queremos semear por dentro. O objetivo é buscar o renascimento e a renovação
.
Saiba mais: