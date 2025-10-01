Mensagens dos Anjos para outubro de 2025: conselhos para o amor, dinheiro e saúde

Áries (Samuel)
“Filho do fogo, não corra sem direção. Eu, Samuel, coloco luz em seu caminho para que sua coragem se una à sabedoria.”Áries, você é a faísca que acende a chama — mas esse mês, direcione essa chama para iluminar, não para queimar. Outubro é sobre escolher onde colocar sua energia, evitando desgastes desnecessários. Amor A energia do mês traz intensidade, mas também pede profundidade. Em relacionamentos, procure trazer novidades e surpreender quem está ao seu lado — uma viagem rápida, um jantar temático ou até uma conversa sobre planos futuros pode reacender a chama. Para solteiros, olhe para dentro e identifique o que realmente busca em um parceiro antes de se jogar em novas aventuras. É hora de alinhar desejo e intenção, para atrair alguém que esteja na mesma sintonia de crescimento que você. Dinheiro Outubro traz oportunidades, mas também desafios que exigem maturidade. Pode surgir uma oferta de trabalho ou projeto que demande coragem para sair da zona de conforto. Estude os detalhes, analise prós e contras e tome a decisão com os pés no chão. Também é um bom mês para planejar seu futuro financeiro, criar uma reserva ou começar um curso que melhore seu currículo. Saúde O excesso de energia precisa de um canal saudável para não virar irritação ou ansiedade. Busque exercícios dinâmicos, como corrida, luta ou dança, que ajudem a descarregar tensão. Atenção para não exagerar: respeite o descanso e cuide do sono. Adicionar alongamentos ou práticas de respiração no fim do dia vai trazer equilíbrio entre corpo e mente. Salmo especial: “O Senhor é minha luz e a minha salvação; de quem terei medo?” (Salmo 27:1)