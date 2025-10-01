Horóscopo do Dia para Libra
Horóscopo do Dia para Libra
LIBRA - 23/set a 22/out
Amor
Noite favorável para paquera e curtição. Aproveite o seu charme natural e invista pesado em quem te interessa.
Trabalho
Se o reconhecimento está demorando muito a surgir é sinal de que injustiças estão acontecendo. Decida se vale a pena continuar.
Bem Estar
Ao invés de se cobrar incessantemente, desfrute de mais momentos de descanso. Se estiver se sentindo frustrada, pode mesmo ser difícil ficar bem.
