Horóscopo do Dia para Touro

01/10/2025 00:09

TOURO - 20/abr a 20/maio

Horóscopo do Dia para Touro

  • Horóscopo do Dia para Touro - Amor Amor

    Se a pessoa amada te perguntar o que há de errado com você, seja honesta. Não há motivos para se envergonhar do mau humor natural dessa semana.

  • Horóscopo do Dia para Touro - Trabalho Trabalho

    Faz tempo que você procura estabilidade financeira e a verdade é que essa realidade está bem próxima. Tenha paciência e continue a trabalhar.

  • Horóscopo do Dia para Touro - Bem Estar Bem Estar

    Pegue leve em alguns exercícios que ainda não domina, pois isso pode em vez de ajudar piorar a sua condição física.

O Horóscopo do Dia para Touro foi publicado originalmente em WeMystic Brasil.

