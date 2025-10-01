Horóscopo do Dia para Touro
TOURO - 20/abr a 20/maio
Horóscopo do Dia para Touro
Amor
Se a pessoa amada te perguntar o que há de errado com você, seja honesta. Não há motivos para se envergonhar do mau humor natural dessa semana.
Trabalho
Faz tempo que você procura estabilidade financeira e a verdade é que essa realidade está bem próxima. Tenha paciência e continue a trabalhar.
Bem Estar
Pegue leve em alguns exercícios que ainda não domina, pois isso pode em vez de ajudar piorar a sua condição física.
