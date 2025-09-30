Horóscopo
Orações da Umbanda para rezar em Outubro
Você sabe quais são os orixás da Umbanda que são celebrados no mês de outubro? Veja no artigo e conheça orações da Umbanda.
30/09/2025 23:27
No mês de outubro, a religião afro-brasileira celebra datas importantes e, para isso, temos orações da Umbanda específicas para cultuar os orixás e santos de cada dia.
As datas comemorativas de Outubro na UmbandaDia 1 – Dia do Idoso Dia 2 – Dia do Anjo da Guarda Dia 4 – Dia do Orixá Iroko (ou Orixá Tempo) e de São Francisco de Assis Dia 5 – Dia do Orixá Ossain e de São Benedito Dia 12 – Dia de Nossa Senhora Aparecida
Orações de Outubro na UmbandaVeja abaixo uma seleção de poderosas orações que a Equipe WeMystic reuniu para orientar a sua fé durante todo o mês de outubro e cultuar os santos e orixás deste mês.
Oração a Iroko (O Orixá do Tempo)O orixá Iroko é mais conhecido no Brasil como o Orixá Tempo, já que ele é ligado ao tempo cronológico e mitológico. Ele é responsável pelas mudanças, transformações e renovações. Iroko foi guia de seu povo nômade, e através de sua grande bandeira branca, todos conseguiam segui-lo mesmo à longa distância. Iroko é considerado um orixá raro, possui poucos filhos e raramente se manifesta. Seu culto está ligado a à longevidade, à durabilidade das coisas e ao passar do tempo. Veja uma poderosa oração a ele:
“Evoco a força do tempo, Iroko Issó! Eró Iroko Kissilé Que sua coroa cubra o meu destino e traga prosperidade Poderoso orixá comandante das estações do ano e da minha vida Que eu seja seu filho abençoado pelas suas graças Que a névoa que existe hoje em meus pés possa se dissipar amanhã Com o poder do tempo, Iroko Issó! Eró Iroko Kissilé.”
Orações da Umbanda a OssainOssain é outro orixá raro, é o Senhor das Folhas, o mais poderoso conhecedor do poder da natureza. Conheça todos os detalhes sobre a história deste orixá e as características dos seus filhos, clicando aqui.
“Ó “Senhor das Ervas” venho louvar no começo deste dia Peço nessa Oração a OssaiN que seu axé inspire minhas ações Sem o “Orixá das Folhas” nenhum orixá é cultuado, sendo assim; pela sua força e poder eu peço: Que suas bênçãos derramem sobre meu espírito, minha mente e meu corpo trazendo paz e harmonia a minha vida Com as folhas frescas traga a fartura, a saúde, a alegria e o amor a minha jornada diária, Ewê ô! Com as folhas secas leve para longe aqueles que obstruem meus caminhos, Ewê ô! Saravá Ossain, traga sua proteção a meus caminhos! Ewê Asá! Ewê ô!”
Oração a Nossa Senhora AparecidaCom o sincretismo religioso, Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil, também é adorada e louvada pela Umbanda. Veja uma oração para rezar por ela no dia 12 de outubro:
“Ó, Virgem Maria, abençoada sois vós pelo Senhor Deus Altíssimo entre todas as mulheres da terra. Vós sois a glória de Jerusalém, vós a alegria de Israel, vós a honra do nosso povo. Salve, ó, Virgem, honra de nossa terra, a quem chamamos com o belo nome de Aparecida. Quem poderia contar, ó, doce Mãe, quantas graças, durante tantos anos, vós dispensastes ao povo brasileiro, compadecida de nossos males? Quisemos cingir vossa cabeça sagrada com uma coroa de ouro, que vos é devida por tantos títulos; continuais a dobrar-vos benignamente às nossas preces. Quando erguemos aos céus nossas mãos suplicantes, ouvi clemente os nossos rogos, ó, Virgem; conservai nossas almas afastadas da culpa e, por fim, conduzi-nos ao céu. Salvação, honra e poder a Aquele que, uno e trino, nos fulgores de seu trono celeste, governa e rege todo o universo. Nossa Senhora da Conceição Aparecida, rogai por nós.”
