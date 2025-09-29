Horóscopo
Simpatia das 13 Almas Benditas para ser demitido
29/09/2025 23:21
Tanta gente desempregada, e você procurando uma simpatia para ser demitido? Pois é, pode parecer um absurdo nos dias de hoje, mas acredite, muitas pessoas sabem muito bem o porquê desse desejo em ser mandado embora. O principal dos motivos que levam alguém a querer perder o seu emprego atual, tem geralmente a ver com insatisfação na empresa, problemas com os colegas de trabalho e, mais comum do que parece, abusos por parte da chefia. Mas se tudo isso te faz mal, por que continua no mesmo emprego? É simples, se o funcionário insatisfeito pede as contas, ele automaticamente abre mão de todos os seus direitos, como o seguro desemprego e, até pouco tempo atrás, do saque do Fundo de Garantia, por exemplo.
Simpatia para ser demitidoDizem que se você trabalha com o que gosta, não trabalha, mas sim exerce o seu melhor, feliz e pleno. Entretanto, se você está atrás de uma simpatia para ser demitido, esse definitivamente não é o seu perfil – mas ainda há tempo de procurar a ocupação ideal para te trazer felicidade onde seja possível colocar todo o seu conhecimento em prática. Portanto, se você se sente humilhado, vigiado, alvo de fofocas ou possui um chefe que definitivamente não suporte, essa oração para as 13 Almas Benditas de Deus podem ser a sua chance de encontrar algo melhor através da simpatia para ser demitido. Veja como ela é recitada e boa sorte!
Oh, minhas 13 Almas Benditas de Deus, sábias e entendidas. A vós peço pelo amor de Deus, atendei ao meu pedido que é ser demitido do meu emprego atual ainda essa semana. Que eu consiga tanto sucesso profissional, ganhando tanto, mas tanto dinheiro, que eu possa ajudar e praticar a caridade para sempre. Minhas 13 almas benditas a vós peço pelo Sangue de Jesus que em seu sagrado corpo derramou atendei ao meu pedido que é ser demitido do meu emprego atual ainda essa semana. Oh, minhas 13 Almas Benditas de Deus, me ajudem a alcançar esta felicidade o mais rápido possível. Amém!Assim como se diz ao longo dessa oração, a simpatia para ser demitido costumeiramente mostra seus efeitos dentro de uma semana, contanto que você a tenha recitado com fé e que seus motivos para perder o emprego não sejam mundanos – como poder ficar “de férias”, recebendo o seu seguro desemprego. Saiba dos seus direitos e deveres! Desde que o seu problema no emprego não seja legalmente grave (passível de um processo ou acusação formal, por exemplo), fique atento também para não se comportar mal, nem deixar de realizar suas tarefas durante esse período de ação da simpatia. Afinal, pisar na bola pode te render uma demissão por justa causa, e esse detalhe pode te prejudicar no processo de busca por um novo emprego — que te complete e faça feliz.
