Fases da lua em outubro de 2025: exercite seu pensamento positivo
29/09/2025 23:21
Muito além de meras recomendações, as Fases da Lua em Outubro de 2025 trazem novidades e conselhos valiosos. Você terá de exercitar mais o pensamento positivo se quiser atrair paz em momentos de turbulência. Um exercício diário e recompensador. Está curioso para saber as previsões? Então confira a seguir, o calendário lunar de outubro de 2025 completo. Falta pouco para o ano acabar, mas aqui você já pode estruturar o que esperar para as próximas semanas. Continue lendo para conferir as revelações e dicas da Lua para cada ciclo do mês.
Fases da Lua em Outubro de 2025
|Fase da Lua
|Data
|Hora*
|Signo
|Cheia ????
|07/10
|00:47
|Áries ?
|Minguante ????
|13/10
|15:12
|Câncer ?
|Nova ????
|21/10
|09:24
|Libra ?
|Crescente ????
|29/10
|13:20
|Aquário ?
*Horário de Brasília