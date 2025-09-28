Banho os três Arcanjos; Miguel, Gabriel e Rafael

“Príncipe Guardião e Guerreiro defendei-me e protegei-me com Vossa Espada.

Não permita que nenhum mal me atinja.

Protegei-me contra assaltos, roubos, acidentes e contra quaisquer atos de violência e doenças.

Livrai-me de pessoas negativas e espalhai vosso manto e vosso escudo de proteção em meu lar, meus filhos e familiares. Guardai meu trabalho, meus negócios e meus bens.

Trazei a paz e a harmonia.

São Miguel Arcanjo, defendei-nos neste combate, cobri-nos com o vosso escudo contra os embustes e ciladas do demônio.

Instante e humildemente vos pedimos, que Deus sobre ele impere e vós, Príncipe da milícia celeste, com esse poder divino, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que vagueiam pelo mundo para perdição das almas.

Amém.”