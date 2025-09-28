Assine
overlay
Início Horóscopo
Horóscopo

Banho os três Arcanjos; Miguel, Gabriel e Rafael

Você já utilizou um dos Sais de Banho dos Arcanjos? Além de perfumados, eles aumentam a sua conexão com esses seres angelicais. Dia 29 de Setembro é o dia de celebrar os 3 Arcanjos.

Publicidade
Carregando...
W
WeMystic - WeMystic
W
WeMystic - WeMystic
Repórter
28/09/2025 23:24

compartilhe

Siga no
x
Banho os três Arcanjos; Miguel, Gabriel e Rafael
Banho os três Arcanjos; Miguel, Gabriel e Rafael crédito: Wemystic
Sais de banho dos Arcanjos são uma das mais aromáticas e delicadas ferramentas para entrar em contato com a energia desses seres angelicais. Cada um possui um aroma e uma energia diferente, que propiciam um banho restaurador com propriedades específicas ligadas a cada arcanjo, veja abaixo.

Sal de Banho do Arcanjo Miguel

O Arcanjo Miguel é o fiel escudeiro de proteção de Deus. Por isso, ele é muito utilizado como um anjo protetor da casa e das pessoas, por olhar e governar os seus corações e seus pensamentos. Como um anjo guerreiro e príncipe supremo entre os anjos de Deus, ele é forte o bastante para nos proteger de tudo, pois já enfrentou até o diabo. Ele é o Arcanjo maior que defende o povo de Deus.

Oração ao Arcanjo Miguel

“Príncipe Guardião e Guerreiro defendei-me e protegei-me com Vossa Espada.

Não permita que nenhum mal me atinja.

Protegei-me contra assaltos, roubos, acidentes e contra quaisquer atos de violência e doenças.

Livrai-me de pessoas negativas e espalhai vosso manto e vosso escudo de proteção em meu lar, meus filhos e familiares. Guardai meu trabalho, meus negócios e meus bens.

Trazei a paz e a harmonia.

São Miguel Arcanjo, defendei-nos neste combate, cobri-nos com o vosso escudo contra os embustes e ciladas do demônio.

Instante e humildemente vos pedimos, que Deus sobre ele impere e vós, Príncipe da milícia celeste, com esse poder divino, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que vagueiam pelo mundo para perdição das almas.

Amém.”

Sal de Banho do Arcanjo Gabriel

O Arcanjo Gabriel é o anjo da anunciação, por isso ele é representado com uma trombeta. É considerado como a voz de Deus pois é ele quem anuncia os desígnios do Senhor, bem como foi ele quem disse a Maria que ela seria a Mãe do Salvador. Com seu poder de comunicação, ele nos traz boas novas, esperança e mudanças de vida.

Oração ao Arcanjo Gabriel

“Arcanjo Gabriel,

Portador das boas novas,

das mudanças, da sabedoria e da inteligência,

Arcanjo da Anunciação trazei todos os dias mensagens boas e otimistas.

Fazei com que eu também seja um mensageiro,

proferindo somente palavras e atos de bondade e positivismo.

Concedei-me o alcance de meus objetivos.”

Sal de Banho do Arcanjo Rafael

O arcanjo Rafael é reconhecido como o anjo da cura. Essa alcunha foi criada pela sua intervenção no personagem bíblico Tobit, a quem o arcanjo Rafael curou a cegueira. O próprio nome do arcanjo foi dado a ele com esse propósito, pois Rafael significa “O Senhor da Cura” ou “Medicina de Deus”.

Oração ao Arcanjo Rafael

“Guardião da saúde e da cura

peço que Vossos raios curativos desçam sobre mim,

dando-me saúde e cura.

Guardai meus corpos físico e mental,

livrando-me de todas as doenças.

Expandi Vossa beleza curativa em meu lar,

meus filhos e familiares, no trabalho que executo,

para as pessoas com quem convivo diariamente.

Afastai a discórdia e ajuda-me a superar conflitos.

Arcanjo Rafael, transformai a minha alma e o meu ser,

para que eu possa sempre refletir a Vossa Luz.”

Como utilizar os Sais de Banho dos Arcanjos?

É simples. Para todos os Sais de Banho dos Arcanjos o procedimento é exatamente o mesmo, muda apenas a oração. Banho de Infusão: Se você tiver uma banheira em casa, encha-a com água em temperatura agradável ao seu corpo e dissolva todo o pacote de um dos seus Sais de Banho dos Arcanjos. Entre na banheira, sente-se confortavelmente, mas não mergulhe a cabeça. Relaxe. Quando sentir a conexão com seu anjo, reze a oração indicada abaixo. Deixe-se ficar na banheira por pelo menos 15 minutos, sentindo a vibração da água em contato com o seu corpo e o efeito do sal agir em sua alma. Depois do Banho com Sais de Banho dos Arcanjos, basta enxugar-se com uma toalha limpa, não precisa enxaguar. Banho no Chuveiro Você pode preparar o banho para tomar no chuveiro. Misture o conteúdo da embalagem em 5 litros de água morna. Tome o seu banho de higiene normalmente e depois despeje o conteúdo da água com o seu sal de banho escolhido do pescoço para baixo, sentindo que o correr da água pelo seu corpo traz a sua conexão com o seu arcanjo. Não é preciso enxaguar. Seque-se com uma toalha limpa e logo depois faça a oração ao seu arcanjo. Pode fazer a oração que preferir, temos uma sugestão para cada arcanjo abaixo. Frequência: como é um banho a base de sal grosso, recomendamos que você repita esse procedimento no máximo duas vezes por semana. Só faça mais frequentemente em casos de urgência e se a sua energia permitir. Saiba mais: 

Tópicos relacionados:

banhos-de-descarrego loja-online

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay