Banho os três Arcanjos; Miguel, Gabriel e Rafael
Você já utilizou um dos Sais de Banho dos Arcanjos? Além de perfumados, eles aumentam a sua conexão com esses seres angelicais. Dia 29 de Setembro é o dia de celebrar os 3 Arcanjos.
compartilheSiga no
Sal de Banho do Arcanjo MiguelO Arcanjo Miguel é o fiel escudeiro de proteção de Deus. Por isso, ele é muito utilizado como um anjo protetor da casa e das pessoas, por olhar e governar os seus corações e seus pensamentos. Como um anjo guerreiro e príncipe supremo entre os anjos de Deus, ele é forte o bastante para nos proteger de tudo, pois já enfrentou até o diabo. Ele é o Arcanjo maior que defende o povo de Deus.
Oração ao Arcanjo Miguel
“Príncipe Guardião e Guerreiro defendei-me e protegei-me com Vossa Espada.
Não permita que nenhum mal me atinja.
Protegei-me contra assaltos, roubos, acidentes e contra quaisquer atos de violência e doenças.
Livrai-me de pessoas negativas e espalhai vosso manto e vosso escudo de proteção em meu lar, meus filhos e familiares. Guardai meu trabalho, meus negócios e meus bens.
Trazei a paz e a harmonia.
São Miguel Arcanjo, defendei-nos neste combate, cobri-nos com o vosso escudo contra os embustes e ciladas do demônio.
Instante e humildemente vos pedimos, que Deus sobre ele impere e vós, Príncipe da milícia celeste, com esse poder divino, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que vagueiam pelo mundo para perdição das almas.
Amém.”
Sal de Banho do Arcanjo GabrielO Arcanjo Gabriel é o anjo da anunciação, por isso ele é representado com uma trombeta. É considerado como a voz de Deus pois é ele quem anuncia os desígnios do Senhor, bem como foi ele quem disse a Maria que ela seria a Mãe do Salvador. Com seu poder de comunicação, ele nos traz boas novas, esperança e mudanças de vida.
Oração ao Arcanjo Gabriel
“Arcanjo Gabriel,
Portador das boas novas,
das mudanças, da sabedoria e da inteligência,
Arcanjo da Anunciação trazei todos os dias mensagens boas e otimistas.
Fazei com que eu também seja um mensageiro,
proferindo somente palavras e atos de bondade e positivismo.
Concedei-me o alcance de meus objetivos.”
Sal de Banho do Arcanjo RafaelO arcanjo Rafael é reconhecido como o anjo da cura. Essa alcunha foi criada pela sua intervenção no personagem bíblico Tobit, a quem o arcanjo Rafael curou a cegueira. O próprio nome do arcanjo foi dado a ele com esse propósito, pois Rafael significa “O Senhor da Cura” ou “Medicina de Deus”.
Oração ao Arcanjo Rafael
“Guardião da saúde e da cura
peço que Vossos raios curativos desçam sobre mim,
dando-me saúde e cura.
Guardai meus corpos físico e mental,
livrando-me de todas as doenças.
Expandi Vossa beleza curativa em meu lar,
meus filhos e familiares, no trabalho que executo,
para as pessoas com quem convivo diariamente.
Afastai a discórdia e ajuda-me a superar conflitos.
Arcanjo Rafael, transformai a minha alma e o meu ser,
para que eu possa sempre refletir a Vossa Luz.”