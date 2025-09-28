29 de Setembro – Dia dos Arcanjos São Miguel, São Gabriel e São Rafael

Oração pelos 3 Arcanjos: para luz e proteção

“Arcanjo Miguel - Príncipe Guardião e Guerreiro defendei-me e protegei-me com Vossa espada, não permiti que nenhum mal me atinja. Protegei-me contra assaltos, roubos, acidentes, contra quaisquer ato de violência. Livrai-me de pessoas negativas. Espalhai Vosso manto e vosso escudo de proteção em meu lar, meus filhos e familiares. Guardai meu trabalho, meus negócios e meus bens. Trazei a paz e a harmonia.

Arcanjo Rafael – Guardião da saúde e da cura peço que Vossos raios curativos desçam sobre mim, dando-me saúde e cura. Guardai meus corpos físico e mental, livrando-me de todas as doenças. Expandi Vossa beleza curativa em meu lar, meus filhos e familiares, no trabalho que executo, para as pessoas com quem convivo diariamente. Afastai a discórdia e ajuda-me a superar conflitos. Arcanjo Rafael, transformai a minha alma e o meu ser, para que eu possa sempre refletir a Vossa Luz.

Arcanjo Gabriel – Portador das boas novas, das mudanças, da sabedoria e da inteligência, Arcanjo da Anunciação trazei todos os dias mensagens boas e otimistas. Fazei com que eu também seja um mensageiro, proferindo somente palavras e atos de bondade e positivismo. Concedei-me o alcance de meus objetivos.

Queridos Arcanjos Miguel, Rafael e Gabriel Que o Círculo de Luz e Proteção que emanam de Vós me cubram, à minha família, aos meus amigos, aos meus bens e a toda a humanidade.”

Quem é São Miguel Arcanjo?

Quem é São Gabriel Arcanjo?

Quem é São Rafael Arcanjo?

A importância de celebrar o dia dos arcanjos

“Celebrar a festa dos Arcanjos não é simplesmente uma devoção, nem mesmo uma crença em seres espirituais e de luz, como outras denominações religiosas os entendem. A propósito, São Gregório Magno nos lembra que a palavra anjo não indica a natureza, mas a função, o ofício, o serviço de anunciar. Assim, anjos são aqueles que anunciam fatos menores e arcanjos são os portadores das grandes notícias da história da Salvação. Os nomes que os arcanjos recebem – São Miguel, São Gabriel e São Rafael – expressam, pois, uma dimensão da ação poderosa e salvadora de Deus ao longo da história. ”