29 de Setembro – Dia dos Arcanjos São Miguel, São Gabriel e São Rafael
Hoje, 29 de Setembro, é o dia de celebrar os três arcanjos mais importantes da história do catolicismo: São Miguel, São Gabriel e São Rafael. Mensageiros principais de Deus.
compartilheSiga no
Oração pelos 3 Arcanjos: para luz e proteçãoEssa oração pode ser orada em qualquer dia do ano, mas especialmente no dia 29 de setembro, o dia dos arcanjos.
“Arcanjo Miguel - Príncipe Guardião e Guerreiro
defendei-me e protegei-me com Vossa espada,
não permiti que nenhum mal me atinja.
Protegei-me contra assaltos, roubos, acidentes,
contra quaisquer ato de violência.
Livrai-me de pessoas negativas.
Espalhai Vosso manto e vosso escudo de proteção
em meu lar, meus filhos e familiares.
Guardai meu trabalho, meus negócios e meus bens.
Trazei a paz e a harmonia.
Arcanjo Rafael – Guardião da saúde e da cura
peço que Vossos raios curativos desçam sobre mim,
dando-me saúde e cura.
Guardai meus corpos físico e mental,
livrando-me de todas as doenças.
Expandi Vossa beleza curativa em meu lar,
meus filhos e familiares, no trabalho que executo,
para as pessoas com quem convivo diariamente.
Afastai a discórdia e ajuda-me a superar conflitos.
Arcanjo Rafael, transformai a minha alma e o meu ser,
para que eu possa sempre refletir a Vossa Luz.
Arcanjo Gabriel – Portador das boas novas,
das mudanças, da sabedoria e da inteligência,
Arcanjo da Anunciação trazei todos os dias mensagens boas e otimistas.
Fazei com que eu também seja um mensageiro,
proferindo somente palavras e atos de bondade e positivismo.
Concedei-me o alcance de meus objetivos.
Queridos Arcanjos Miguel, Rafael e Gabriel
Que o Círculo de Luz e Proteção que emanam de Vós me cubram,
à minha família, aos meus amigos, aos meus bens e a toda a humanidade.”
Quem é São Miguel Arcanjo?Miguel significa “ a semelhança de Deus”, é o arcanjo mais conhecido e poderoso, considerado o anjo guardião e guerreiro, protetor do trono e do povo de Deus. São Miguel é o braço direito do Pai, é chefe supremo do exército de anjos a quem todos os outros respondem e respeitam. É quem promove a justiça e arrependimento, combate todo tipo de mal que tente acometer os filhos de Deus. Sempre que alguém considera que o mal está tentando se aproximar, pede auxílio a este arcanjo através da oração e ele não nega apoio, pois é poderoso contra forças maléficas. É também o Padroeiro da Igreja Católica, o seu culto é um dos mais antigos da igreja, sendo citado 3 vezes nas escrituras sagradas.
Quem é São Gabriel Arcanjo?O nome Gabriel significa “homem de Deus” ou “Deus é meu protetor”. Ele e considerado como o anjo anunciador das revelações de Deus. Foi ele que esteve perto de Jesus na agonia entre as oliveiras e também foi ele que anunciou à virgem Maria que ela seria a mãe do Salvador. Ele é o padroeiro da diplomacia, o portador das notícias, quem transmite a voz de Deus e suas aparições são citadas várias vezes na Bíblia. Está sempre representado com uma trombeta. Por ter sido escolhido por Deus para anunciar a encarnação de Seu filho, o Arcanjo Gabriel é venerado não só na Igreja Católica, como em outras religiões.
Quem é São Rafael Arcanjo?O nome Rafael significa “a cura de Deus” ou “Deus te cura”. Ele foi o único anjo que habitou entre nós, a encarnação de Rafael pode ser lida na Bíblia, no Velho Testamento. Ele teve a função de acompanhar Tobias em sua viagem, como seu guia e segurança. Ele é considerado o Arcanjo da saúde, da cura física e espiritual. É o chefe da ordem das virtudes, o padroeiro dos médicos, dos cegos e dos sacerdotes. Costuma ser louvado também pelos viajantes pela sua história com guia de Tobias.
A importância de celebrar o dia dos arcanjosA Igreja Católica valoriza e ressalta o poder dos três Arcanjos São Miguel, São Gabriel e São Rafael como intercessores do trono de Deus. Eles são anjos aconselhadores, que nos auxiliam em todos os momentos que precisamos. Ouvem nossos pedidos e levam nossas orações ao Senhor trazendo de volta a mensagens de providência divina. Por isso, ore por eles. Peça sua intercessão e ouça suas respostas. O Frei Alberto Eckel ressalta a importância de celebrar o dia dos Arcanjos.
“Celebrar a festa dos Arcanjos não é simplesmente uma devoção, nem mesmo uma crença em seres espirituais e de luz, como outras denominações religiosas os entendem. A propósito, São Gregório Magno nos lembra que a palavra anjo não indica a natureza, mas a função, o ofício, o serviço de anunciar. Assim, anjos são aqueles que anunciam fatos menores e arcanjos são os portadores das grandes notícias da história da Salvação. Os nomes que os arcanjos recebem – São Miguel, São Gabriel e São Rafael – expressam, pois, uma dimensão da ação poderosa e salvadora de Deus ao longo da história. ”Que nesse dia dos arcanjos, e sempre, os Arcanjos São Miguel, São Gabriel e São Rafael estejam com você.
Saiba mais: