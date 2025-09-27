Os 5 sinais de que o espírito de um ente querido está próximo

Os sinais que evidenciam a presença de um espírito querido

Sentindo Odores Uma das maneiras de um espírito indicar que está próximo é através da memória olfativa; sempre que sentimos o cheiro de alguém, lembramos dessa pessoa quase que de imediato. Isso acontece porque existem odores muito peculiares a cada indivíduo, sendo este um dos elos mais fortes que desenvolvemos com outro alguém. Afinal, quem nunca se lembrou de um familiar ou mesmo um amigo próximo ao sentir o cheiro de seu perfume, de alguma comida ou até mesmo do cheiro peculiar do cigarro dessa pessoa.

Espírito de um ente querido está próximo? Decifrando Sonhos Também entre maneiras mais recorrentes que espíritos utilizam para se comunicar com quem ainda está no plano físico estão os Também entre maneiras mais recorrentes que espíritos utilizam para se comunicar com quem ainda está no plano físico estão os sonhos . Quando estamos dormindo temos o subconsciente muito mais ativo e aberto às sintonias do mundo espiritual, tornando assim a comunicação mais fácil e consistente. É impossível não conseguir identificá-los. Tais sonhos deverão apresentar um caráter extremamente realístico, sendo facilmente distinguível de sonhos comuns.

Desaparecimento de Objetos Essas manifestações são mais comuns do que se imagina, onde os espíritos muitas vezes querem mostrar sua presença através de pequenas brincadeiras. Uma delas pode ser facilmente percebida quando se nota que alguns objetos do dia-a-dia não se encontram mais em seus lugares habituais. Isso pode até parecer bobagem, mas é um forte indicativo que eles ainda mantém seu espírito brincalhão e desejam que se divirta com eles.

Entendendo os Pensamentos Espíritos podem exercer uma influência muito forte sobre cada um de nós, provocando o surgimento de pensamentos incomuns, tão incomuns que quase parecem não ser nossos próprios, mas sim de outra pessoa. Em alguns casos é possível sentir quase como se houvesse um diálogo interno em nossos corações.

Espírito de um ente querido está próximo? Funerais O momento de um funeral provavelmente contará com a presença espiritual do falecido, o que é inclusive sustentado pelo psíquico James Van Praagh. Os sinais manifestados pelos espíritos para indicar sua presença nessa ocasião são em geral relativamente claros, prezando pelo conforto de quem chora sua perda, mas passam desapercebidos pelas pessoas que estão abaladas em seu luto.