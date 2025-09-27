Horóscopo
Os 5 sinais de que o espírito de um ente querido está próximo
Sinais: Muitas vezes não a temos mais em corpo físico, mas isso não quer dizer que essa pessoa tão amada não esteja mais próxima por intermédio de outras formas materiais. 5 sinais de que espíritos queridos estão próximos.
27/09/2025 23:20
Por mais difícil que seja encarar a perda de um ente querido por nós, tal acontecimento faz parte da natureza e do ciclo vital ao qual todos nós estamos sujeitos. Mesmo com toda a tristeza que possa se abater, é preciso ter coragem para enfrentar a situação, e mais importante que isso, é preciso perceber que este não é o fim e sim apenas mais uma etapa de nossa passagem e da evolução humana. Veja os sinais de que o espírito de um ente querido está próximo.
Muitas vezes não a temos mais em corpo físico, mas isso não quer dizer que essa pessoa tão amada não esteja mais próxima por intermédio de outras formas materiais. Esse ente querido pode ter desencarnado, mas em diversas ocasiões sua essência espiritual ainda está próxima a nós, revelando muitas indicações dessa presença nos pequenos detalhes ao redor.
Sentindo OdoresUma das maneiras de um espírito indicar que está próximo é através da memória olfativa; sempre que sentimos o cheiro de alguém, lembramos dessa pessoa quase que de imediato. Isso acontece porque existem odores muito peculiares a cada indivíduo, sendo este um dos elos mais fortes que desenvolvemos com outro alguém. Afinal, quem nunca se lembrou de um familiar ou mesmo um amigo próximo ao sentir o cheiro de seu perfume, de alguma comida ou até mesmo do cheiro peculiar do cigarro dessa pessoa.
Espírito de um ente querido está próximo? Decifrando SonhosTambém entre maneiras mais recorrentes que espíritos utilizam para se comunicar com quem ainda está no plano físico estão os sonhos. Quando estamos dormindo temos o subconsciente muito mais ativo e aberto às sintonias do mundo espiritual, tornando assim a comunicação mais fácil e consistente. É impossível não conseguir identificá-los. Tais sonhos deverão apresentar um caráter extremamente realístico, sendo facilmente distinguível de sonhos comuns.
Desaparecimento de ObjetosEssas manifestações são mais comuns do que se imagina, onde os espíritos muitas vezes querem mostrar sua presença através de pequenas brincadeiras. Uma delas pode ser facilmente percebida quando se nota que alguns objetos do dia-a-dia não se encontram mais em seus lugares habituais. Isso pode até parecer bobagem, mas é um forte indicativo que eles ainda mantém seu espírito brincalhão e desejam que se divirta com eles.
Entendendo os PensamentosEspíritos podem exercer uma influência muito forte sobre cada um de nós, provocando o surgimento de pensamentos incomuns, tão incomuns que quase parecem não ser nossos próprios, mas sim de outra pessoa. Em alguns casos é possível sentir quase como se houvesse um diálogo interno em nossos corações.
Espírito de um ente querido está próximo? FuneraisO momento de um funeral provavelmente contará com a presença espiritual do falecido, o que é inclusive sustentado pelo psíquico James Van Praagh. Os sinais manifestados pelos espíritos para indicar sua presença nessa ocasião são em geral relativamente claros, prezando pelo conforto de quem chora sua perda, mas passam desapercebidos pelas pessoas que estão abaladas em seu luto.
