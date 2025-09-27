Horóscopo
Oração do manto da invisibilidade do Arcanjo Miguel
A oração do manto da invisibilidade do Arcanjo Miguel tem fortes poderes de tornar pessoas invisíveis aos olhos do mal. Aprenda e se proteja!
Carregando...
27/09/2025 23:19
compartilheSiga no
O objetivo da oração do manto da invisibilidade do Arcanjo Miguel é fazer com que o mal não note sua presença nos lugares onde frequenta. Ela pode te proteger ao longo do dia, evitando que passe por situações de risco ou que seja atingido por energias negativas. Muitas pessoas comprovam o poder do manto da invisibilidade, que pode te blindar em várias situações. Você também pode ativá-lo para toda sua família, animais de estimação e amigos. Peça proteção para sua casa, seu carro, seu trabalho e todas as outras coisas que sinta necessidade. Conheça a oração do manto da invisibilidade do Arcanjo Miguel.Horóscopo Diário | Horóscopo Semanal | Horóscopo Mensal
Aprenda a oração do manto da invisibilidade do Arcanjo MiguelAo rezar a oração do manto da invisibilidade do Arcanjo Miguel pela primeira vez, você já vai perceber como ninguém vai notar sua presença ao andar pela rua. Comece seus dias fazendo a seguinte oração:
"Em nome da Divina Presença Eu Sou eu invoco aqui e agora o Manto da Invisibilidade de Arcanjo Miguel, para que eu seja preenchido com uma proteção extra contra todo e qualquer mal. Arcanjo Miguel e Legiões de Luz: coloca sobre mim, sobre (cite o nome de seus familiares) e sobre (cite onde mais deseja o manto: carro, casa, animais, etc) o Manto Sagrado de Proteção, tornando-nos invisíveis a todo e qualquer mal, em todos os tempos, níveis e dimensões. Determino que o Manto da Invisibilidade permaneça ativado ao longo de todo o dia e durante toda a noite, enquanto eu manifesto Deus na Terra. Amém, Amém, Amém e Amém!"
Mantenha o manto ao longo do diaAo longo do dia, quando sentir necessidade de se tornar invisível novamente, você pode renovar a oração realizada pela manhã. Para isso, você deve dizer:
“Ativar Manto da Invisibilidade em (cite onde deseja o Manto). Mantenha-se.”
Dica extra para ativar o manto da invisibilidadeCaso deseje proteção para você, ou alguém da sua família, de uma pessoa ou situação específica, existe uma invocação para te ajudar. Acenda uma vela e ore com fé:
“Invocação: Em nome de Alfa e Omega eu invoco o manto da invisibilidade, da câmara secreta dentro do meu chakra do coração, para que seja colocado aqui e agora sobre mim e sobre: (diga quem ou o que quer proteger) protegendo-nos do mal e de sua força maligna e também de (diga o nome das pessoas quem não quer que te vejam). Está feito, está selado, está terminado, pelo poder da chama trina em meu coração, Amém, amém, amém”Faça também a Poderosa Oração dos 21 Dias de São Miguel Arcanjo para limpeza espiritual Saiba mais: