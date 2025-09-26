Porque existem tantas pessoas más?

“Não há outro inferno para o homem além da estupidez ou da maldade dos seus semelhantes” Marquês de Sade

“Não sejas inocente em demasia, porque há muita maldade neste mundo. E mesmo a mais delicada das rosas precisa ser capaz de oferecer alguns espinhos” Augusto Branco

Porque esse demônio encarnado cruzou meu caminho?

Como lidar com pessoas más: Resgate do passado Essa é a situação mais comum. Chama justiça divina ou carma, como você preferir. O que fazemos em vidas passadas pode estar retornando para nós agora, através dessa pessoa que parece ter saído do inferno. Talvez você tenha praticado algum mal contra essa pessoa ou contra outra qualquer, e a vida tratou de juntar você com esse ser malévolo para um ajuste de contas. Pois, seja lá o que está acontecendo contigo, sabemos que nada nunca está errado e que a espiritualidade não erra.

Aprendizado Pode ser que essa sua relação com a maldade não seja um resgate, mas sim um aprendizado. Há algo dentro de você que é trabalhado através do mal, como, por exemplo, sua força interior, capacidade de resolução de problemas ou até mesmo autoestima . Zona de conforto não faz ninguém crescer, infelizmente. Ou você já viu alguém que tem tudo, completamente realizado questionando a vida e correndo atrás de respostas para perguntas existenciais? Pois então. Talvez você não se sinta merecedor dessas ações do mal, e talvez não seja mesmo. Mas algo está sendo curado e transformado em você através dessas pessoas com nível evolutivo mais baixo.

Você pode ser a mão estendida Pode ser que a vida tenha colocado você no caminho de uma determinada pessoa, pois existe entre vocês alguma afinidade espiritual e a sua presença seja um alento na vida dessa alma errante. Você pode nem saber, mas é bem possível que a sua energia e vibração possam ajudar essa pessoa a melhorar e encontrar um caminho melhor para ela. Pode ser que você seja um bom exemplo, uma professora ou algo do tipo.

Como lidar com pessoas más? Exercer o perdão Essa também é uma situação bastante comum: lidamos com o mal para aprender a perdoar e a amar. Pode nem haver uma ligação espiritual passada entre você e essa criatura, mas seus caminhos se cruzaram para que você aprenda a perdoar. Parece simples, mas não é. Temos muita dificuldade em perdoar, e o perdão só pode ser dado a quem não o merece. Pois, se merecesse, a pessoa não precisaria do seu perdão. O perdão é, sem dúvida, uma das virtudes humanas mais próximas do divino, pois ele leva ao amor e ajuda a matar o ego. Pessoas prepotentes não perdoam. Quem não tem empatia nenhuma, também não consegue se desprender das ações e fica congelada no mal que foi causado. “O fraco jamais perdoa: o perdão é uma das características do forte” Mahatma Gandhi

Teste Às vezes nós já aprendemos tanto, que está na hora de colocarmos a prova o que absorvemos através de anos de experiência e estudo. Na vida material, fazemos provas e testes. Na vida espiritual, enfrentamos provações. Pode ser esse o caso. Pode ser que essa pessoa esteja te desafiando a mostrar o que há de melhor em você, como um teste orquestrado pela espiritualidade para verificar se você já superou de fato algumas dificuldades internas. Por isso, a forma como você vai reagir diante das ações de uma certa pessoa podem fazer com que você avance na encarnação ou regrida, pois não conseguiu se manter fiel aos seus valores pessoais. A sedução do mal é muito forte e facilmente pode nos tirar do caminho da luz, pois é natural confundirmos justiça com vingança, por exemplo. Pense bem em como vai agir!

O que fazer quando a maldade entra em nossas vidas?

Peça ajuda aos mentores Essa é a primeira ação que você pode tomar para lidar com esse tipo de pessoa. Se vingar ou punir não vai te levar a lugar nenhum, pelo contrário, vai te colocar no mesmo padrão vibratório que esse vilão. E, como não somos autossuficientes, pedir ajuda espiritual para ter intuições sobre como proceder é sempre uma ótima ideia.

Ajuda profissional Novamente, não somos autossuficientes e uma relação direta com o mal pode deixar sequelas. Nossa mente pode não conseguir digerir certas coisas e esse padrão pode inclusive gerar doenças no futuro. Por isso, além da ajuda espiritual, pode ser necessário recorrer a uma ajuda profissional para conseguir encarar a situação da melhor forma e conseguir saber qual a melhor forma de agir em determinados casos. Psicólogos e psiquiatras podem ajudar muito nesse sentido e são uma ótima saída para quem tem esse privilégio. Nunca recuse ajuda!

Se afaste Algumas situações podem colocar a sua saúde em risco, talvez até mesmo a sua vida. Nesses casos, a melhor coisa que você tem a fazer é tentar se afastar dessa pessoa. Aprenda o que tiver que aprender, tire da situação as lições que ela trás e siga sua vida da melhor maneira.

Perdoe Alguém prejudicou você e pediu desculpas? Não há problema em aceitar o perdão da pessoa, por pior que ela seja. E, mesmo que ela não tenha sequer consciência do mal que causou ou não demonstre arrependimento, perdoe do mesmo jeito. O perdão ajuda muito mais quem perdoa do que quem é perdoado. E isso não significa que você tenha que esquecer as más ações de alguém, mas é só um sinal de que você consegue compreender que aquela pessoa tem sérios problemas e precisa muito de ajuda. A empatia também deve ser direcionada para quem ainda vive nas sombras, pois, amar quem nos ama ou quem temos grande identificação é muito fácil. O difícil é dar a outra face. "Qualquer tipo de maldade é resultado de alguma deficiência." Sêneca

Como lidar com pessoas más? Ore Você pode ajudar essa pessoa com suas orações, para que ela receba uma carga de energia positiva e tenha mais chances de acordar e parar de prejudicar as pessoas. Envie cores, reiki , anjos, enfim, o que você tiver mais intimidade e identificação. Qualquer ajuda é bem-vinda! Chama o anjo da guarda da pessoa também é uma boa saída. E, quando você se mobiliza para ajudar alguém nessa situação, você com certeza ganha pontos no quadro da sua evolução. Serve ao outro, mas também ser a você.

Diga o que você pensa e coloque limites Se não for arriscado para você, estabelecer alguns limites e expressar como se sente pode ser a razão da sua vida ter cruzado com essa alma penada. Muitas pessoas têm dificuldade em estabelecer limites e expressar emoções, e, por mais incrível que pareça, para conseguir tirar esse coelho da toca a raiva é mais eficaz que o amor. Coloque para fora o que precisa sair de você, da forma mais construtiva para ambos. Tenha em mente que para estabelecer um limite, você vai precisar agir de maneira consciente e proativa. Se deixar que as coisas aconteçam naturalmente, você estará constantemente envolvido em conversas difíceis. Se estabelecer limites, poderá controlar grande parte do caos provocado por uma pessoa tóxica

Foque no seu melhor desempenho Se esta situação acontece no trabalho, sua salvação pode ser você mesma. Os resultados do seu trabalho falam por si só e são a melhor forma de se defender de ataques profissionais maldosos. Não perca tempo nem energia preocupada com o que o outro pretende fazer contra você; ao invés disso, mantenha seu foco nos seus sonhos e objetivos, dê o seu melhor e procure superar as metas e expectativas. Estabeleça relacionamentos fortes com pessoas significativas e que querem te apoiar.

Nunca esqueça dos seus valores pessoais O que você trás no seu interior pode ser a melhor arma contra qualquer maldade. Situações difíceis nos desafiam de várias formas, e, como dito acima, pode ser que você esteja enfrentando uma provação. Por isso, se manter fiel aos seus valores morais e pessoais é essencial para enfrentar essa situação da melhor maneira. Nossos limites são testados e somos exigidos a tomar decisões que simplesmente nos definem entre sermos lutadores ou covardes. Portanto, nunca troque um momento pela falta de paz interna pelo resto da vida. Fazer a coisa certa não é fácil, mas sempre é o mais recompensador. “Seja uma pessoa que valoriza a essência, não a aparência, cultive os valores mais profundos e não caia na tentação de se tornar um "super" em um mundo de estrelas sem brilho próprio” Roberto Shinyashiki