12 sinais de que ele não está afim de você

Quando ele liga, você atende. Mas quando você liga...

Bastou o telefone tocar por alguns segundos, que você atende. Fica feliz em saber que ele ligou e curiosa para saber o que ele quer: marcar um encontro, saber como está a vida, quem sabe até para dizer que está com saudades de você!

Mas quando o jogo inverte e é você quem faz a ligação, o telefone toca, toca e nada. Será que não viu a ligação, não podia atender no momento ou simplesmente não quis atender? se essa situação ocorre com frequência, abra o olho! ele pode não estar muito interessado em conversar com você.