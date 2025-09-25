12 sinais de que ele não está afim de você
A paixão é, sem dúvida, um dos sentimentos mais incríveis que existe. Ela aparece quando a gente conhece aquela pessoa e simplesmente tudo passa a fazer sentido: letras de músicas românticas, céu estrelado, borboletas no estômago. É sempre tudo muito […]
compartilheSiga no
12 sinais de que ele não está afim de vocêGostar de alguém não é garantia de que a pessoa vai gostar de volta. Pelo menos não na mesma intensidade ou sintonia. Por isso, em alguns momentos não conseguimos enxergar certas atitudes com clareza por estarmos apaixonadas. Será que ele está afim de você? Ou você está desperdiçando tempo e energia em uma relação sem futuro? Veja os 13 sinais de que ele não está afim e que podem indicar que esse homem não vale o seu esforço.
-
Quando ele liga, você atende. Mas quando você liga...
Bastou o telefone tocar por alguns segundos, que você atende. Fica feliz em saber que ele ligou e curiosa para saber o que ele quer: marcar um encontro, saber como está a vida, quem sabe até para dizer que está com saudades de você!Mas quando o jogo inverte e é você quem faz a ligação, o telefone toca, toca e nada. Será que não viu a ligação, não podia atender no momento ou simplesmente não quis atender? se essa situação ocorre com frequência, abra o olho! ele pode não estar muito interessado em conversar com você.
-
Ele fala sobre outras mulheres
Sim, pode parecer inacreditável, mas alguns homens costumam falar repetidas vezes sobre a ex namorada em um encontro ou até mesmo sobre outras mulheres que ele conhece e teve algum tipo de envolvimento. Um homem bem resolvido nas questões do coração não perde tempo falando sobre o que ficou para trás.Se você já passou por algo parecido, acenda o alerta vermelho! É muito provável que ele ainda esteja ligado emocionalmente à alguém e simplesmente não encare você como a próxima pessoa com quem pretende se relacionar.
-
Sua atenção não é valorizada
Você pode fazer de tudo: ir à um lugar que você não gosta só para agradá-lo, comprar um presente carinhoso que te fez lembrar dele,mandar mensagens fofas para alegrar o dia ... Parece que nada faz com que esse homem perceba o seu esforço e o valorize.Pelo contrário! Ele não elogia, ele não reconhece e por muitas vezes, acha que esse seu comportamento é algo comum, que não mereça qualquer tipo de consideração, de agradecimento. Ele simplesmente acha que você não precisa receber nem ao menos “obrigado”. Vale à pena ficar com alguém que não te valoriza?
-
Excesso de trabalho é um dos sinais de que ele não está afim
Todas nós sabemos que o dia a dia é mesmo muito corrido. Que o trabalho ou os estudos ocupam uma parcela considerável do tempo de qualquer um. Mas a verdade é que todos arranjamos um tempo para tomar um café, olhar as redes, mandar uma simples mensagem, não é mesmo?Pois é. Mas quando você tenta marcar um encontro rápido, ou liga para saber como ele está, você escuta aquela velha história: “estou trabalhando demais”, “não tenho tempo para nada”. Claro que ele pode estar muito ocupado, mas uma das grandes verdades sobre os homens é que, quando eles estão afim, eles arranjam tempo, viajam quilômetros se for preciso, só para estar com quem gostam.
-
Convites em cima da hora
Vamos a um exemplo: O fim de semana se aproxima e você ainda não sabe se vai conseguir sair com ele. Vocês conversam, ele pergunta sobre o que você vai fazer no sábado, você diz que não tem nada marcado e, ainda assim, ele não te chama para sair. Até que no sábado ele te liga à noite, em cima da hora, para te chamar para sair.Quando esse tipo de comportamento acontece e pior, se repete, é bom ficar alerta. Você pode estar sendo usada como última opção. Os planos iniciais dele podem não ter dado certo e então, ele recorreu à você. Talvez seja melhor pensar duas vezes antes de aceitar esse tipo de encontro.
-
Saída somente à dois
Quando vocês marcam um encontro ele geralmente acontece só entre vocês. Não existe festa de amigo, churrasco na casa da família, reuniões em grupo entre vocês e seus amigos.Quando o homem não está afim, ele faz questão de manter o status “solteiro” para sociedade. Então ele te leva à lugares em que não corre o risco de encontrar conhecidos. Um homem que não faz questão de te apresentar para os amigos e muito menos para a família, pode não estar interessado em um relacionamento sério com você.
-
Programas noturnos
Toda a vez que vocês combinam uma saída, ela acontece à noite, nunca durante o dia. Será que ele não gosta de qualquer atividade que aconteça durante a manhã, como um piquenique ou até mesmo um cinema no fim de tarde?Homens costumam acreditar que programas diurnos como teatro, museus, almoços, cafés, são programas de namorados. Se ele não te convida para esses tipos de passeio, provavelmente ele tem a intenção de permanecer solteiro para a sociedade.
-
Lenta troca de mensagens
Vamos a um exemplo: Você manda uma mensagem pela manhã perguntando sobre o dia e se ele tem planos para mais tarde. Pois horas se passam para que a resposta venha, muitas vezes, incompleta. Ele fala sobre o dia, mas “finge” esquecer a pergunta sobre os planos para logo mais.Agora reflita. Quem é que não tem tempo para visualizar e responder uma simples mensagem, por mais ocupado que esteja, num espaço de tempo razoável? Se isso acontece no seu pseudo-relacionamento, talvez ele não esteja mesmo afim de você.
-
Sem elogios
Quando vão se encontrar você planeja a roupa, se preocupa com a maquiagem, cabelo. No encontro, é educada, atenciosa, carinhosa, bem-humorada. Vocês conversam, o papo é agradável, mas elogiar que é bom, nada. Parece que ele não faz questão de dizer que gosta de estar com você, ou que reparou que você mudou o cabelo, que está bonita.É lógico que ninguém deveria fazer algo esperando qualquer retorno, mas um elogio é sempre muito bem-vindo e faz parte de qualquer relacionamento entre duas pessoas que se gostam.
-
Ele te acha carente
Ele não retorna suas ligações, quase não responde às suas mensagens, não se preocupa em te elogiar e, quando você reclama dessa falta de atenção, ele te chama de carente. Será mesmo carência da sua parte ou este é mais um dos sinais de que ele não está afim?
-
Ele some
Ele passa dias sem dar qualquer notícia. Por vezes, semanas. É como se tivesse deixado de existir e você até pode se preocupar, pensando que algo aconteceu. Mas nas redes sociais ele aparece feliz ao lado dos amigos, num bar ou numa festa, cercado de outras mulheres. Depois, ele volta a te procurar, como se vocês tivessem se falado no dia anterior. Reflita sobre essa atitude e leia este artigo: Hoovering: descubra se você não está sendo vítima de um narcisista.
-
Ele te deixa triste? Pode ser um dos sinais de que ele não está afim
Estar envolvida com ele é um sentimento contraditório. Você gosta dele, mas a falta de cuidado, de atenção da parte dele, te deixa muito infeliz. Por mais complicado seja enxergar e admitir que às vezes um relacionamento não vai acontecer, não se pode insistir em algo que não está te fazendo bem. Amar alguém é muito bom, mas para que isso ocorra de maneira saudável, é importante se amar primeiro. Se não deu certo, siga em frente! Abra espaço para conhecer um homem que te valorize do jeito que você é.