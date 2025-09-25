Calendário astrológico outubro de 2025: alce voos sem medo de cair!

Depois de um setembro introspectivo e profundamente transformador, outubro se desenha como um mês mais movimentado, leve e fluido, durante o qual podemos alçar novos voos sem medo de cair. Está no ar, o Calendário Astrológico de Outubro de 2025!
Calendário Astrológico Outubro 2025
Mercúrio em Escorpião: Sem tempo pra papinho!
Logo no início do mês, dia 6, Mercúrio ingressa em Escorpião
, tingindo nossa comunicação com tons mais intensos! O planeta do intelecto, agora navegando pelas águas profundas do signo do Escorpião, nos leva a questionar tudo com mais profundidade. As conversas superficiais dão lugar a diálogos profundos e transformadores, e a mente se volta para os mistérios que nos cercam.
Levando isso em conta, já dá para imaginar o nível das conversas que acontecerão durante os dias seguintes, até porque no dia 7 uma bela Lua Cheia em Áries
ilumina o céu, evidenciando questões relativas à individualidade que podem não estar aparecendo nas relações. Esta lunação nos desafia a encontrar um equilíbrio entre necessidades pessoais e as demandas dos relacionamentos. A energia ardente de Áries pode nos tornar mais impulsivos, mas também mais corajosos para enfrentar situações que exigem posicionamento.
Amor, beleza e autoestima em alta!
No dia 13 Vênus, o planeta do amor e da beleza, ingressa em Libra,
seu domicílio, promovendo harmonia, equilíbrio e sintonia para as relações afetivas. Esse astral favorece o que é belo! Então os dates envolvidos por uma aura de romance estão em alta. Mas nem só do outro vive a Vênus em Libra. O momento é ótimo para investir na autoestima e vale dar aquela repaginada no visual, no guarda-roupas ou mesmo se dar de presente uns dias de descanso para contemplação da vida.
A Lua Nova em Libra do dia 21
marca o início de um novo ciclo durante o qual a diplomacia pode ser a chave para a evolução
. A partir daqui o céu nos pede jogo de cintura para estabelecer novas conexões, iniciar relacionamentos ou redefinir os termos de parcerias já existentes, lembrando que - muitas vezes - é através das pessoas que conhecemos que novas portas se abrem.
A chave para ser bem-sucedido nessa missão será buscar equilíbrio entre o que se dá e o que se recebe. Afinal, uma mão lava a outra, e assim como você precisa do outro, alguém pode estar precisando de você na mesma medida.
A temporada escorpiana revela segredos
A temporada Escorpiana
começa oficialmente no dia 23 e é hora de mergulhar em temas que são, muitas vezes, tabus até para nós mesmos! A energia escorpiana intensifica nossa busca por profundidade em todas as áreas da vida e abre um período propício para transformações profundas, abrindo as portas da nossa alma para revelar questões relacionadas a poder, sexualidade, finanças e espiritualidade
. O Sol em Escorpião
nos convida a morrer e renascer metaforicamente, deixando para trás velhas estruturas que já não nos servem mais e assumindo desejos que estavam guardados em baús do que considerávamos “feio”, “sujo” ou “ruim” sobre nós mesmos. Auto amor radical é o caminho.
O mês encerra com um novo trânsito de Mercúrio, que ingressa em Sagitário no dia 29, expandindo os horizontes mentais e nos convidando a pensar de forma mais otimista e abrangente. Após as profundezas escorpianas, a mente está em busca de aventuras intelectuais, então vale se jogar nas viagens, em estudos inéditos ou na arte.
Outubro de 2025
se apresenta, portanto, como um mês que nos lembra da importância de nos mantermos em nosso centro quando passamos por grandes mudanças. A chave é estar aberto às transformações, confiar em nossa intuição e não temer o mergulho nas águas profundas de nosso ser, sabendo que delas emergimos renovados e fortalecidos.
