10 poderosos mantras para desapego emocional

Como funcionam os mantras para desapego emocional

10 mantras para desapego emocional

Eu sei que sou amado e apoiado durante todo o dia Recite esse mantra três vezes em voz alta ou em voz baixa para si mesmo, logo de manhã ou sempre que necessário. Ao recitar o mantra, cruze os braços e envolva-o ao redor do corpo, como se estivesse dando um grande abraço de apoio a si mesmo.

Mantras para Desapego Emocional - Isso também vai passar Recite esse mantra sete vezes em voz alta ou em voz baixa para si mesmo durante períodos desafiadores da vida e quando estiver trabalhando o desapego emocional de emoções dolorosas.

Eu entrego minhas preocupações ao Universo Recite esse mantra para desapego emocional três vezes em voz alta ou em voz baixa para si mesmo quantas vezes for necessário. Visualize a entrega de seu pesado fardo ao Universo enquanto recita as palavras.

Eu escolho me sentir bem comigo mesmo todos os dias Recite esse mantra três vezes em voz alta ou silenciosamente para si mesmo enquanto olha no espelho e reforça o desapego emocional.

Estou exatamente onde preciso estar Recite esse mantra de desapego emocional três vezes em voz alta ou em voz baixa para si mesmo.

Mantras para Desapego Emocional - Eu libero meu passado e me perdoo Recite esse mantra cinco vezes em voz alta ou silenciosamente para si mesmo enquanto coloca as mãos sobre o coração e sente o desapego emocional do seu passado

Tudo o que preciso curar já está dentro de mim Recite esse mantra cinco vezes em voz alta ou silenciosamente para si mesmo enquanto coloca as mãos sobre o coração.

As coisas vão sempre funcionar a meu favor Recite esse mantra três vezes em voz alta ou em voz baixa para si mesmo.

Estou criando, sem esforço, uma vida que amo Recite esse mantra seis vezes em voz alta ou em voz baixa para si mesmo para reforçar que você é o dono da sua vida e que merece o desapego emocional.

O próximo passo perfeito será sempre revelado para mim Recite esse mantra para o desapego emocional três vezes em voz alta ou silenciosamente para si mesmo, com as mãos em posição de oração.

