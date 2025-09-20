Horóscopo
Lua Nova: prepare-se para o início de um novo ciclo
A Lua é um importante astro pelo qual a humanidade se guia há muitos milênios. As diferentes fases deste satélite, como a Lua Nova, já foram usadas para contar o tempo, por exemplo; mas sua importância ultrapassa as questões físicas […]
Carregando...
20/09/2025 23:18
compartilheSiga no
A Lua é um importante astro pelo qual a humanidade se guia há muitos milênios. As diferentes fases deste satélite, como a Lua Nova, já foram usadas para contar o tempo, por exemplo; mas sua importância ultrapassa as questões físicas e temporais, carregando consigo a responsabilidade de regente de grandes aspectos místicos e metafísicos. O fato de que cada fase da Lua manifesta uma energia diferente e que elas podem nos influenciar em diversas ocasiões já é bastante difundido no conhecimento popular, justamente por proporcionar a oportunidade de conciliar nossas ações com os benefícios de cada energia manifestada e assim obter mais sucesso e harmonia na vida.
A Lua Nova é a primeira fase do ciclo lunar tradicional e ocorre quando está em conjunção com o Sol, de modo que os raios solares chegam a ela no lado oposto à Terra e, por isso que não é possível observá-la com clareza; em geral, nada se vê. Sendo a primeira etapa de seu ciclo, essa Lua é favorável a mudanças e a inauguração de novas etapas da vida, como iniciar um novo programa de exercícios, uma nova dieta ou mesmo dar aquela repaginada no visual. As energias emanadas mostram que o momento é propício para se plantar algo, não querendo dizer que necessariamente se obterão frutos, mas que este é um período fértil em se tratando de novas energias. Essa fase lunar não é a mais enérgica de todo o ciclo e, portanto, é preciso saber dosar o gasto energético. Durante a Lua Nova é comum que as pessoas entrem em um estado mais introspectivo, mostrando um recolhimento físico e emocional a fim de mentalizar novos projetos.
Financeiramente, essa Lua é favorável a trabalhos que permitam uma maior liberdade criativa. Haverá a possibilidade de maior liberdade para toda ação que tenha o propósito de inovar, o que pode incluir ações como novas aquisições, iniciar um grande projeto ou uma poupança.
Em relação à saúde, é preciso repensar um pouco algumas decisões. Como não é uma fase muito energética, estudiosos desaconselham o período para a realização de intervenções cirúrgicas ou qualquer atitude que seja muito agressiva ou invasiva. Entretanto, dietas de ganho de peso são muito bem-vindas, assim como novos cortes de cabelo ou outros tratamentos de beleza que renovem o visual.
Os relacionamentos podem receber um novo frescor durante a Lua Nova, já que uma mudança de táticas e novas investidas são normalmente mais favorecidas. A energia lunar é ideal para casais que estejam com um sentimento de estagnação e precisem testar algo novo para dar aquela “guinada” no relacionamento. Saiba mais:
Influências e curiosidades da Lua Nova
A Lua Nova é a primeira fase do ciclo lunar tradicional e ocorre quando está em conjunção com o Sol, de modo que os raios solares chegam a ela no lado oposto à Terra e, por isso que não é possível observá-la com clareza; em geral, nada se vê. Sendo a primeira etapa de seu ciclo, essa Lua é favorável a mudanças e a inauguração de novas etapas da vida, como iniciar um novo programa de exercícios, uma nova dieta ou mesmo dar aquela repaginada no visual. As energias emanadas mostram que o momento é propício para se plantar algo, não querendo dizer que necessariamente se obterão frutos, mas que este é um período fértil em se tratando de novas energias. Essa fase lunar não é a mais enérgica de todo o ciclo e, portanto, é preciso saber dosar o gasto energético. Durante a Lua Nova é comum que as pessoas entrem em um estado mais introspectivo, mostrando um recolhimento físico e emocional a fim de mentalizar novos projetos.
Finanças
Financeiramente, essa Lua é favorável a trabalhos que permitam uma maior liberdade criativa. Haverá a possibilidade de maior liberdade para toda ação que tenha o propósito de inovar, o que pode incluir ações como novas aquisições, iniciar um grande projeto ou uma poupança.
Saúde
Em relação à saúde, é preciso repensar um pouco algumas decisões. Como não é uma fase muito energética, estudiosos desaconselham o período para a realização de intervenções cirúrgicas ou qualquer atitude que seja muito agressiva ou invasiva. Entretanto, dietas de ganho de peso são muito bem-vindas, assim como novos cortes de cabelo ou outros tratamentos de beleza que renovem o visual.
Lua Nova e os Relacionamentos
Os relacionamentos podem receber um novo frescor durante a Lua Nova, já que uma mudança de táticas e novas investidas são normalmente mais favorecidas. A energia lunar é ideal para casais que estejam com um sentimento de estagnação e precisem testar algo novo para dar aquela “guinada” no relacionamento. Saiba mais: