Simpatias e Rituais de primavera: quais e quando fazer para melhores resultados
As simpatias de primavera são plenas e altruístas como a fase do ano, trazendo coisas boas de todos os lados e energizando tudo à sua volta.
19/09/2025 23:24
A estação do ano mais charmosa e com harmonia que se pode esperar. As flores estão em seu auge e tudo pode ser colhido, inclusive a sorte. As simpatias de primavera são plenas e altruístas como a fase do ano, trazendo apenas coisas boas de todos os lados e energizando tudo à sua volta. Os pedidos de primavera devem estar relacionados ao amor e à prosperidade. Pensamentos felizes são o foco da estação. As simpatias de primavera que serão disponibilizadas hoje farão parte de uma gama de processos de pensamentos e orações positivas que poderão ser utilizados não somente neste momento da vida, como em muitos outros.
Como fazer as simpatias de primavera?Em primeiro lugar, é preciso encontrar um local calmo, de preferência florido, para compor um ritual completo e bem específico. A concentração é parte importante para que tudo dê certo. As simpatias de primavera são conhecidas também por favorecer as pessoas que estão em busca de um novo amor. Santo Antônio é conhecido no Brasil e em Portugal como o santo casamenteiro e, neste período, acredita-se que quem fizer simpatias para o santo conseguirá um companheiro e um casamento próspero. Então vamos começar?
Simpatias de Primavera a Santo Antônio para o amorAs simpatias mais usadas vão de colocar a imagem do santo de cabeça para baixo em um copo d’água, tirar o menino da imagem e esconder, colocar a imagem na geladeira, até as mais simples como uma oração. Protetor dos animais, das crianças e considerado pai dos pobres, Santo Antônio ficou conhecido como santo casamenteiro após em vida ajudar muitas mulheres a conseguirem o dote e o enxoval para o casamento. Após a sua morte, duas mulheres afirmam ter recebido a sua ajuda para que a cerimônia de união acontecesse e, até hoje, a tradição continua. Muitas devotas católicas recorrem à trezena de Santo Antônio, e as não tão devotas assim utilizam as simpatias para tentar encontrar o verdadeiro amor.
Estrelas Cadentes na Primavera: peça o seu desejoOutro momento ideal para simpatias de primavera é sempre que você vir estrelas cadentes. São eventos relativamente raros na natureza. Surgem e se vão rapidamente; cada vez mais difíceis de serem notadas em conta da crescente poluição luminosa nas grandes cidades. Logo, visualizar uma estrela cadente é um desafio e, automaticamente, faz com que você tenha sorte ao realizar o pedido. A origem da superstição surgiu há cerca de 130-151 d.C., quando o astrônomo grego Ptolomeu escreve sobre o fenômeno natural e os deuses se aproximam da terra entre as esferas. Ele afirmou que as estrelas cadentes são, por vez, uma indicação de que os deuses estão prestando atenção ao que você pediu. No entanto, os gregos compreendiam que as estrelas cadentes elevavam e derrubavam almas humanas, enquanto judeus e cristãos acreditavam se tratar de anjos ou demônios caídos. Aristófanes, um dramaturgo grego, teve outra explicação. As estrelas cadentes eram:
"Almas de pessoas pobres, andando vagamente para casa depois de jantarem numa estrela rica".Ainda hoje, essa superstição se encontra presente em várias culturas com seus diferentes ritos. No Chile, por exemplo, quando você vê uma estrela cadente, você deve pegar uma pedra enquanto faz um desejo. Nas Filipinas, por sua vez, você deve amarrar um nó no seu lenço em vez disso. E você, já viu alguma estrela cadente? Fez um desejo? A hora é agora!