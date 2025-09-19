Assine
Eclipse solar parcial em Virgem: ele vai tocar em TUDO o que você ignora!

19/09/2025 23:24

Eclipse solar parcial em Virgem: ele vai tocar em TUDO o que você ignora!
Eclipse solar parcial em Virgem: ele vai tocar em TUDO o que você ignora!
Prepare o chá de camomila, porque o céu vem aí com um evento daqueles que dão vontade de parar tudo e refletir sobre a vida. No dia 21 de setembro de 2025, teremos um eclipse solar parcial em Virgem, e não é qualquer eclipse: ele acontece no 29° de Virgem, o chamado grau anarético, conhecido pelos astrólogos como o “grau do tudo ou nada”. E sim, isso é tão intenso quanto parece.
Spoiler: este é o tipo de eclipse que pede decisões. Ficar em cima do muro? Nem pensar.

O que é um eclipse solar parcial?

Um eclipse solar acontece quando a Lua se coloca bem na frente do Sol, bloqueando sua luz. No caso de um eclipse parcial, o bloqueio é apenas parcial — a Lua cobre parte do disco solar, criando aquela imagem linda de “Sol mordido”. Este eclipse não será visível no Brasil (quem estiver na Austrália, Antártida ou em partes do Atlântico e Pacífico poderá vê-lo). Mas relaxa: mesmo sem vê-lo, sentimos a energia por aqui. Afinal, astrologicamente falando, o céu influencia todo o planeta.

Por que este eclipse é tão especial?

Lua Nova em Virgem + Grau Anarético Eclipses solares sempre coincidem com luas novas — ou seja, são sobre começos, reinícios e novas sementes. Mas aqui temos um plus: o grau anarético (29° de Virgem) traz urgência. É como se o Universo dissesse:
“Decida logo. Organize logo. Resolva logo.”
Esse grau fecha um ciclo e pede ação. Questões de saúde, rotina, trabalho e autocuidado (temas virginianos) podem vir à tona.

Aspectos planetários que dão o tom:

  • Saturno retrógrado em Peixes: hora de colocar limites saudáveis. Diga “não” sem culpa e estruture sua rotina.
  • Netuno retrógrado em Peixes: as ilusões se desfazem, e você pode ter aquele momento “agora tudo faz sentido”.
  • Urano e Plutão ativos: mudanças profundas, libertação de velhos padrões e acordos importantes (consigo mesmo ou com os outros).
Resumindo: é um eclipse que pede clareza mental e escolhas conscientes.

Quem vai sentir mais?

Todos os signos são impactados pelos eclipses, mas quem tem planetas pessoais (Sol, Lua, Mercúrio, Vênus ou Ascendente) entre os 27° e 29° de Virgem, Peixes, Gêmeos ou Sagitário pode sentir de forma mais intensa. Se você é virginiano, provavelmente vai sentir um chamado bem direto: organizar a vida, rever hábitos e dar aquele passo que estava enrolando para dar.

Como aproveitar o eclipse solar parcial em Virgem?

Aqui vai o guia prático para desfrutar dessa energia sem surtar: 1. Faça uma revisão de hábitos: a energia de Virgem ama listas e organização. O que não faz mais sentido na sua rotina? Hora de limpar. 2. Reflita sobre saúde física e mental: pergunte-se: estou cuidando de mim ou só sobrevivendo? Ajuste horários, alimentação, sono. 3. Planeje, mas com flexibilidade: Virgem quer tudo perfeito, mas Netuno está dissolvendo certezas. Planeje, sim, mas aceite que ajustes serão necessários. 4. Converse com você mesmo: sim, faça acordos internos. Escolha se perdoar, escolher novas metas ou largar velhos ressentimentos.

Rituais e práticas para o eclipse solar parcial em Virgem

Quer aproveitar essa energia ao máximo? Aqui vão rituais simples para potencializar o recomeço:

1. Banho de ervas para clareza mental

Ingredientes: alecrim, hortelã e manjericão. Ferva as ervas em 1L de água, coe e jogue do pescoço para baixo após o banho. Intenção: “Eu limpo meu corpo e minha mente, abro espaço para o novo.”

2. Journaling de Eclipse

Pegue um caderno e responda:
  • O que preciso organizar ou encerrar na minha vida agora?
  • Qual decisão venho adiando por medo?
  • Que nova rotina eu quero para os próximos 6 meses?

3. Cristais que combinam com Virgem

Deixe os cristais sob a luz da Lua Nova (mesmo que não veja o eclipse) para energizá-los.

4. Ritual da Vela Branca

Acenda uma vela branca, respire fundo e visualize sua vida organizada, leve e cheia de propósito. Escreva em um papel o que você quer manifestar e guarde-o até o próximo eclipse.

Curiosidades rápidas sobre o eclipse solar parcial em Virgem

  • Duração: mais de 4 horas (energia poderosa que se estende pelos próximos meses).
  • Efeito no Mapa: os temas que surgirem agora podem se desenvolver até o próximo eclipse lunar.
O eclipse solar parcial em Virgem de 21 de setembro de 2025 é um convite cósmico para olhar para sua vida de forma honesta. Ele pede que você pare de procrastinar, tome decisões e crie uma rotina que faça sentido para quem você é agora. É o empurrãozinho que você não pediu, mas provavelmente precisava. Dica final: use os dias antes e depois do eclipse para meditar, escrever sobre suas intenções e dar pequenos passos rumo às mudanças que deseja. Virgem adora progresso — mesmo que seja um passo de cada vez.

