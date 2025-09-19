Horóscopo
Eclipse solar parcial em Virgem: ele vai tocar em TUDO o que você ignora!
19/09/2025 23:24
Prepare o chá de camomila, porque o céu vem aí com um evento daqueles que dão vontade de parar tudo e refletir sobre a vida. No dia 21 de setembro de 2025, teremos um eclipse solar parcial em Virgem, e não é qualquer eclipse: ele acontece no 29° de Virgem, o chamado grau anarético, conhecido pelos astrólogos como o “grau do tudo ou nada”. E sim, isso é tão intenso quanto parece.
Spoiler: este é o tipo de eclipse que pede decisões. Ficar em cima do muro? Nem pensar.
O que é um eclipse solar parcial?Um eclipse solar acontece quando a Lua se coloca bem na frente do Sol, bloqueando sua luz. No caso de um eclipse parcial, o bloqueio é apenas parcial — a Lua cobre parte do disco solar, criando aquela imagem linda de “Sol mordido”. Este eclipse não será visível no Brasil (quem estiver na Austrália, Antártida ou em partes do Atlântico e Pacífico poderá vê-lo). Mas relaxa: mesmo sem vê-lo, sentimos a energia por aqui. Afinal, astrologicamente falando, o céu influencia todo o planeta.
Por que este eclipse é tão especial?Lua Nova em Virgem + Grau Anarético Eclipses solares sempre coincidem com luas novas — ou seja, são sobre começos, reinícios e novas sementes. Mas aqui temos um plus: o grau anarético (29° de Virgem) traz urgência. É como se o Universo dissesse:
“Decida logo. Organize logo. Resolva logo.”Esse grau fecha um ciclo e pede ação. Questões de saúde, rotina, trabalho e autocuidado (temas virginianos) podem vir à tona.
Aspectos planetários que dão o tom:
- Saturno retrógrado em Peixes: hora de colocar limites saudáveis. Diga “não” sem culpa e estruture sua rotina.
- Netuno retrógrado em Peixes: as ilusões se desfazem, e você pode ter aquele momento “agora tudo faz sentido”.
- Urano e Plutão ativos: mudanças profundas, libertação de velhos padrões e acordos importantes (consigo mesmo ou com os outros).
Quem vai sentir mais?Todos os signos são impactados pelos eclipses, mas quem tem planetas pessoais (Sol, Lua, Mercúrio, Vênus ou Ascendente) entre os 27° e 29° de Virgem, Peixes, Gêmeos ou Sagitário pode sentir de forma mais intensa. Se você é virginiano, provavelmente vai sentir um chamado bem direto: organizar a vida, rever hábitos e dar aquele passo que estava enrolando para dar.
Como aproveitar o eclipse solar parcial em Virgem?Aqui vai o guia prático para desfrutar dessa energia sem surtar: 1. Faça uma revisão de hábitos: a energia de Virgem ama listas e organização. O que não faz mais sentido na sua rotina? Hora de limpar. 2. Reflita sobre saúde física e mental: pergunte-se: estou cuidando de mim ou só sobrevivendo? Ajuste horários, alimentação, sono. 3. Planeje, mas com flexibilidade: Virgem quer tudo perfeito, mas Netuno está dissolvendo certezas. Planeje, sim, mas aceite que ajustes serão necessários. 4. Converse com você mesmo: sim, faça acordos internos. Escolha se perdoar, escolher novas metas ou largar velhos ressentimentos.
Rituais e práticas para o eclipse solar parcial em VirgemQuer aproveitar essa energia ao máximo? Aqui vão rituais simples para potencializar o recomeço:
1. Banho de ervas para clareza mentalIngredientes: alecrim, hortelã e manjericão. Ferva as ervas em 1L de água, coe e jogue do pescoço para baixo após o banho. Intenção: “Eu limpo meu corpo e minha mente, abro espaço para o novo.”
2. Journaling de EclipsePegue um caderno e responda:
- O que preciso organizar ou encerrar na minha vida agora?
- Qual decisão venho adiando por medo?
- Que nova rotina eu quero para os próximos 6 meses?
3. Cristais que combinam com Virgem
- Quartzo verde: para equilíbrio e cura.
- Howlita: para clareza mental.
- Cornalina: para motivação e energia de ação.
4. Ritual da Vela BrancaAcenda uma vela branca, respire fundo e visualize sua vida organizada, leve e cheia de propósito. Escreva em um papel o que você quer manifestar e guarde-o até o próximo eclipse.
Curiosidades rápidas sobre o eclipse solar parcial em Virgem
- Duração: mais de 4 horas (energia poderosa que se estende pelos próximos meses).
- Efeito no Mapa: os temas que surgirem agora podem se desenvolver até o próximo eclipse lunar.