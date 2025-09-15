Horóscopo
Os signos nascidos em setembro são mais inteligentes (e revelamos os menos inteligentes também!)
Pense na pessoa mais inteligente que você conhece. Agora lembre-se do signo dela. É Virgem ou Libra? Veja os signos nascidos em setembro.
Carregando...
15/09/2025 23:21
compartilheSiga no
Atenção virginianos e librianos: a ciência está dizendo que vocês são os mais inteligentes de todo o Zodíaco. Veja o estudo que afirma isso e como os signos nascidos em setembro afetam a inteligência e a saúde dos demais signos do zodíaco.
Veja também:
Nascer em setembro te faz mais inteligente?De acordo com um estudo realizado no Instituto Bureau Nacional de Pesquisa Econômica, dos Estados Unidos, sim. Uma pesquisa apontou resultados que mostram que os signos nascidos durante este mês possuem maior sucesso acadêmico que os demais. Polêmico? Sim. Os pesquisadores observaram que o mês de nascimento afeta a entrada das crianças na escola e isso acaba interferindo diretamente nas suas notas, seu rendimento e até na entrada em uma boa faculdade. Os resultados foram apontados depois de analisar dados de um milhão de estudantes americanos de escolas públicas nascidos entre 1994 e 2000.
Os signos nascidos em setembro são mais inteligentes?Os alunos nascidos em setembro entram na escola mais cedo (lembramos que o período escolar nos EUA começa em setembro) e logo de início apresentaram um rendimento maior em notas, de 0,2 a mais nas disciplinas que os demais signos. A diferença entre os signos nascidos em setembro e os demais vão aumentando ao longo da trajetória escolar fazendo com que eles despontassem como mais bem-sucedidos na High School (Ensino Médio) e por isso entravam nas melhores universidades americanas. Além disso, o bom comportamento dos librianos e virginianos também tem destaque: os nascidos em setembro recebiam menos punições na escola do que os demais signos.
Mas então... quais são os menos inteligentes?Polêmica de novo. Outro estudo americano mostrou que os nascidos nos últimos meses do ano (outubro, novembro e dezembro) tinham desenvolvimento escolar abaixo da média. Então os librianos (nascidos em outubro), escorpianos, sagitarianos e capricornianos (nascidos em dezembro) teriam notas mais baixas do que os demais signos do Zodíaco. Entretanto, essa deficiência era encontrada nos primeiros anos escolares, sendo reduzidas ao longo da trajetória do estudante.
A data de nascimento influencia outras áreas, como a saúde?Um pesquisador da Universidade de Chicago realizou uma pesquisa e descobriu que os signos nascidos na primavera tendem a ter vida mais longa que os demais. Os resultados apontaram que os nascidos entre 23 de setembro e 21 de dezembro (ou seja, os librianos, escorpianos e sagitarianos) têm 40% mais chance de chegar até os 100 anos que os demais signos do Zodíaco. Mas nem tudo são flores na saúde para os nascidos na primavera. O especialista Sreeram Ramagopalan, da Universidade de Oxford, observou 60 mil pacientes ingleses e percebeu que as pessoas nascidas na primavera e também no inverno tinham maiores tendências a sofrer de esquizofrenia, transtorno bipolar e depressão. Um dos fatores que justificam esses dados estatísticos é a deficiência em Vitamina D, que é sintetizada quando a pele é exposta ao sol. A falta de Vitamina D nos primeiros meses de vida dos bebês nascidos no inverno traz riscos ao desenvolvimento do sistema nervoso, além de trazer danos ao sistema imunológico e aos ossos. A falta dessa vitamina em um determinado estágio da vida pode ter efeitos graves a longo prazo.
Signos nascidos em Setembro - Há mais que a gente deva saber?
- Pessoas nascidas no inverno têm melhor visão e menor risco de desenvolver miopia. Estatisticamente, há menos pessoas de óculos entre as que nasceram no inverno. Alguns estudos mostram que períodos prolongados de dias mais escuros (como no inverno) ajudam a regular melhor o desenvolvimento dos olhos.
- Pessoas nascidas no verão têm menores chances de serem alérgicas. A luminosidade e a vitamina D que é sintetizada pela pele à exposição do sol fortalece o sistema imunológico do bebê.
- Os librianos nascidos na primeira semana de outubro são considerados os mais equilibrados e corajosos de todo o ano, mas são também os mais indecisos.
Veja também: