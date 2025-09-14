Horóscopo
7 coisas que somente pessoas iluminadas entendem
As pessoas iluminadas levem luz, paz e tranquilidade onde quer que estejam e possuem pensamento elevado muito à frente do seu tempo.
14/09/2025 23:20
Você se considera uma pessoa iluminada? As pessoas iluminadas levam luz, paz e tranquilidade onde quer que estejam, possuem pensamento elevado muito à frente do seu tempo e não se importam com valores fúteis ligados a bens materiais. Essas pessoas conseguem compreender bem os 7 pontos abaixo, veja quais são.Você tem pensamentos semelhantes a esses descritos acima? Conhece alguém que tem esse tipo de pensamento de pessoas iluminadas?
As verdades que as pessoas iluminadas aprendem em seu caminhoVeja os pontos abaixo e confira se você se identifica com eles:
A jornada espiritual consiste no aqui e no agoraPara as pessoas iluminadas, nós estamos vivos e precisamos viver e aproveitar o presente, ele é o nosso verdadeiro lar. Remoer passado, guardar mágoas, viver ansioso ou sofrendo por antecipação não faz parte da rotina das pessoas iluminadas, pois elas vivem o momento presente.
Só se sofre quando se resiste à dorQuando temos uma dor em nossa vida, ela costuma persistir quando nos focamos e resistimos a ela. O sofrimento fortalece nossas decepções do passado e nos prende a um tempo que já passou. A dor para as pessoas iluminadas é um aprendizado, uma consequência de algo que não está bem e um processo a enfrentar, não um obstáculo a desviar.
Não conseguem controlar determinados sentimentos e sensaçõesAs pessoas iluminadas têm seus sentimentos em constante transformação e não conseguem evitá-los ou descartá-los. Eles acontecem de forma intensa e involuntária. Entretanto, o sofrimento, para eles, é algo que pode ser ou não alimentado, pode ser apenas uma versão do real, uma parte da realidade que eles escolhem viver ou não.
Você é o lar de seus pensamentosPara as pessoas iluminadas, os nossos pensamentos são reflexo da nossa realidade, mas eles não sintetizam quem nós realmente somos. Você é o lar dos seus pensamentos, eles vivem dentro de você, mas não precisa ser dominado por eles, nem sintetizado por eles. Seja consciente dos seus pensamentos e saiba quando expressá-los ou não — essa é a atitude de uma pessoa iluminada.
Pessoas iluminadas honram os seus sentimentosQuem é iluminado honra todos os seus sentimentos, não apenas os positivos. É natural que as pessoas admirem e honrem apenas os sentimentos positivos de gratidão, de felicidade, de amor, harmonia e esquecem que os sentimentos ruins também são importantes. Todas as situações ruins têm alguma lição para nos ensinar, e por isso as pessoas iluminadas não negligenciam esses sentimentos, vivenciam cada um deles como forma de aprendizado.
Pessoas iluminadas praticam a aceitaçãoAs pessoas iluminadas aceitam verdadeiramente tudo o que são, por dentro e por fora. Quando a luz se faz presente em sua vida, aceita-se o corpo, a alma e os pensamentos que vivem dentro de si, elimina-se a pressão pelo exterior e nos deixa livre daquilo que os outros fazem apenas para agradar a terceiros.
Não comparam suas jornadas com as de outras pessoasPara elas não faz sentido comparar as diferentes jornadas das pessoas. Dizer que o sofrimento de alguém é bobagem ou a alegria é falso é não compreender que cada um tem o seu caminho e está em constante caminhada. Muitas são as lutas que as pessoas enfrentam diariamente e por isso não julgue as atitudes e sentimentos alheios, você não sabe o tamanho da batalha que ela pode estar enfrentando.
