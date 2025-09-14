7 coisas que somente pessoas iluminadas entendem

As verdades que as pessoas iluminadas aprendem em seu caminho

A jornada espiritual consiste no aqui e no agora Para as pessoas iluminadas, nós estamos vivos e precisamos viver e aproveitar o presente, ele é o nosso verdadeiro lar. Para as pessoas iluminadas, nós estamos vivos e precisamos viver e aproveitar o presente, ele é o nosso verdadeiro lar. Remoer passado , guardar mágoas , viver ansioso ou sofrendo por antecipação não faz parte da rotina das pessoas iluminadas, pois elas vivem o momento presente.

Só se sofre quando se resiste à dor Quando temos uma dor em nossa vida, ela costuma persistir quando nos focamos e resistimos a ela. O Quando temos uma dor em nossa vida, ela costuma persistir quando nos focamos e resistimos a ela. O sofrimento fortalece nossas decepções do passado e nos prende a um tempo que já passou. A dor para as pessoas iluminadas é um aprendizado, uma consequência de algo que não está bem e um processo a enfrentar, não um obstáculo a desviar.

Não conseguem controlar determinados sentimentos e sensações As pessoas iluminadas têm seus sentimentos em constante transformação e não conseguem evitá-los ou descartá-los. Eles acontecem de forma intensa e involuntária. Entretanto, o sofrimento, para eles, é algo que pode ser ou não alimentado, pode ser apenas uma versão do real, uma parte da realidade que eles escolhem viver ou não. As pessoas iluminadas têm seus sentimentos em constante transformação e não conseguem evitá-los ou descartá-los. Eles acontecem de forma intensa e involuntária. Entretanto, o sofrimento, para eles, é algo que pode ser ou não alimentado, pode ser apenas uma versão do real, uma parte da realidade que eles escolhem viver ou não.

Você é o lar de seus pensamentos Para as pessoas iluminadas, os nossos pensamentos são reflexo da nossa realidade, mas eles não sintetizam quem nós realmente somos. Você é o lar dos seus Para as pessoas iluminadas, os nossos pensamentos são reflexo da nossa realidade, mas eles não sintetizam quem nós realmente somos. Você é o lar dos seus pensamentos , eles vivem dentro de você, mas não precisa ser dominado por eles, nem sintetizado por eles. Seja consciente dos seus pensamentos e saiba quando expressá-los ou não — essa é a atitude de uma pessoa iluminada.

Pessoas iluminadas honram os seus sentimentos Quem é iluminado honra todos os seus Quem é iluminado honra todos os seus sentimentos , não apenas os positivos. É natural que as pessoas admirem e honrem apenas os sentimentos positivos de gratidão , de felicidade, de amor, harmonia e esquecem que os sentimentos ruins também são importantes. Todas as situações ruins têm alguma lição para nos ensinar, e por isso as pessoas iluminadas não negligenciam esses sentimentos, vivenciam cada um deles como forma de aprendizado.

Pessoas iluminadas praticam a aceitação As pessoas iluminadas aceitam verdadeiramente tudo o que são, por dentro e por fora. Quando a luz se faz presente em sua vida, aceita-se o corpo, a alma e os pensamentos que vivem dentro de si, elimina-se a pressão pelo exterior e nos deixa livre daquilo que os outros fazem apenas para agradar a terceiros. As pessoas iluminadas aceitam verdadeiramente tudo o que são, por dentro e por fora. Quando a luz se faz presente em sua vida, aceita-se o corpo, a alma e os pensamentos que vivem dentro de si, elimina-se a pressão pelo exterior e nos deixa livre daquilo que os outros fazem apenas para agradar a terceiros.

Não comparam suas jornadas com as de outras pessoas Para elas não faz sentido comparar as diferentes jornadas das pessoas. Dizer que o sofrimento de alguém é bobagem ou a alegria é falso é não compreender que cada um tem o seu caminho e está em constante caminhada. Muitas são as lutas que as pessoas enfrentam diariamente e por isso não julgue as atitudes e sentimentos alheios, você não sabe o tamanho da batalha que ela pode estar enfrentando. Para elas não faz sentido comparar as diferentes jornadas das pessoas. Dizer que o sofrimento de alguém é bobagem ou a alegria é falso é não compreender que cada um tem o seu caminho e está em constante caminhada. Muitas são as lutas que as pessoas enfrentam diariamente e por isso não julgue as atitudes e sentimentos alheios, você não sabe o tamanho da batalha que ela pode estar enfrentando.