Anjo regente de 2026: sob a luz, sabedoria e transformação do Arcanjo Metatron

Em 2026, o Arcanjo Metatron se apresenta como anjo regente de 2026, trazendo sua luz, sabedoria e energia transformadora para guiar a humanidade. Considerado o mais próximo de Deus entre os Serafins, Metatron atua como canal de conexão entre o

14/09/2025 23:20

Anjo regente de 2026: sob a luz, sabedoria e transformação do Arcanjo Metatron crédito: Wemystic
Em 2026, o Arcanjo Metatron se apresenta como anjo regente de 2026, trazendo sua luz, sabedoria e energia transformadora para guiar a humanidade. Considerado o mais próximo de Deus entre os Serafins, Metatron atua como canal de conexão entre o divino e os seres humanos, promovendo clareza, alinhamento espiritual e elevação da consciência. Sua presença inspira disciplina, foco e expansão da percepção espiritual, convidando-nos a alinhar nossas ações com propósitos elevados e a manifestar nossos potenciais com harmonia e precisão.

Anjo regente de 2026: como encontrar o Arcanjo Metatron

Segundo a escritora e pesquisadora Monica Buonfiglio, referência mundial em angelologia, cada ser angelical possui hierarquias e correspondências simbólicas que nos permitem compreender sua energia e atuação. Monica Buonfiglio é autora de diversos livros sobre anjos, incluindo Anjos Cabalísticos, e dedica sua vida a estudar a angelologia, ensinando como se conectar com os Arcanjos e hierarquias angelicais para proteção, orientação e evolução espiritual. No livro Anjos Cabalísticos, Monica explica que existem nove hierarquias angelicais, cada uma regida por um príncipe e correspondente a uma letra do alfabeto hebraico:
  • Aleph: Serafins – Príncipe Metatron
  • Beth: Querubins – Príncipe Raziel
  • Ghimel: Tronos – Príncipe Tsaphkiel
  • Daleth: Dominações – Príncipe Tsadkiel
  • He: Potências – Príncipe Camael
  • Vau: Virtudes – Príncipe Raphael
  • Zain: Principados – Príncipe Haniel
  • Heth: Arcanjos – Príncipe Mikael
  • Teth: Anjos – Príncipe Gabriel
Cada hierarquia representa diferentes níveis de energia divina e formas de atuação no universo, do mais elevado (Serafins) ao mais próximo da experiência humana (Anjos). Essa estrutura nos permite compreender melhor a atuação de Metatron e dos outros príncipes angelicais na vida humana.

A conexão entre hierarquia angelical e numerologia em 2026

O ano de 2026, reduzido numerologicamente, soma-se assim: 2 + 0 + 2 + 6 = 10 → 1 + 0 = 1 O número 1 simboliza início, liderança, força criativa e manifestação de novos projetos, refletindo a energia inicial de um ciclo que pede ação, iniciativa e foco nos objetivos. Quando combinamos essa numerologia com as hierarquias angelicais:
  • A primeira hierarquia é a dos Serafins, cujo príncipe é Metatron.
  • Os Serafins são considerados os mais próximos de Deus, portadores da luz mais pura e pioneiros espirituais, que abrem caminhos e inspiram a manifestação da vontade divina.
Portanto, o número 1 do ano de 2026 se alinha perfeitamente com a primeira hierarquia, os Serafins, confirmando Metatron como regente espiritual do ano. Essa coincidência entre hierarquia e numerologia indica que 2026 será um período propício para abrir novos caminhos, iniciar projetos conscientes e se conectar profundamente com a sabedoria divina, guiados pela luz e proteção de Metatron.

Quem é Metatron?

Metatron é um dos arcanjos mais reverenciados na tradição cabalística, considerado o príncipe dos Serafins, a hierarquia angelical mais elevada. Seu nome, derivado do hebraico, significa “aquele que ocupa o trono ao lado de Deus” ou “o que está atrás do trono”. Originalmente, Metatron era o profeta Enoque, que foi transformado em anjo após sua ascensão ao céu. Ele governa a sephirah Kether, a Coroa da Árvore da Vida, representando a conexão direta com a fonte divina. Na geometria sagrada, Metatron está associado ao Cubo de Metatron, uma figura que contém todas as formas geométricas da criação e representa os padrões que compõem a realidade. Ele também é ligado ao planeta Netuno, simbolizando a espiritualidade, a intuição e a conexão com o divino.

O que 2026 nos reserva com a intervenção de Metatron?

Com Metatron regendo este ano, 2026 será um período de renovação profunda e expansão espiritual. Sua presença nos convida a iniciar projetos e mudanças com clareza, alinhamento e foco, permitindo que nossas ações estejam em sintonia com a vontade divina. Metatron nos oferece proteção contra energias desequilibradas e nos guia na purificação interna, ajudando a dissolver medos, bloqueios e padrões antigos que nos impedem de evoluir. Ele estimula a criatividade, a intuição e a capacidade de organização, tornando possível transformar desafios em oportunidades de crescimento e aprendizado. A intervenção de Metatron também nos conecta com a sabedoria superior, incentivando-nos a buscar conhecimento espiritual, refletir sobre nossas escolhas e agir com ética e integridade. É um período propício para desenvolver a disciplina, a paciência e a confiança na orientação divina, consolidando conquistas materiais, emocionais e espirituais. Em resumo, 2026 é um ano de iluminação e expansão, no qual a influência de Metatron nos convida a harmonizar nossos pensamentos, palavras e ações, criando uma vida mais alinhada com nosso propósito e com o plano divino.

Como se conectar com o anjo regente de 2026?

Para estabelecer uma conexão profunda com Metatron, considere estas práticas:
  1. Meditação com o Cubo de Metatron: visualize o Cubo ao seu redor, permitindo que sua energia organize e purifique seus pensamentos e emoções.
  2. Uso de cores e cristais: dourado e branco são as cores associadas a Metatron. Cristais como ametista, quartzo transparente e citrino ajudam a amplificar sua energia.
  3. Incensos: aromas como sândalo, mirra e olíbano podem facilitar a aproximação espiritual e a elevação da consciência.
  4. Estabelecimento de intenções claras: defina suas intenções para o ano com clareza, escrevendo-as e revisitando-as regularmente para manter o foco.
  5. Estudo da Cabala e angelologia: aprofunde-se nos ensinamentos angelicais e cabalísticos para compreender melhor a hierarquia dos Serafins e o papel de Metatron na criação.

Pedras e cristais para se conectar com Metatron

  • Ametista: amplifica a intuição, auxilia na meditação e na conexão com planos superiores.
  • Quartzo transparente (cristal de quartzo): purifica energias, fortalece a mente e permite maior clareza espiritual.
  • Citrino: estimula a manifestação de intenções, aumenta a criatividade e promove vitalidade.
  • Selenita: eleva a consciência, limpa energias densas e ajuda na conexão com seres angelicais.
  • Lápis-lazúli: favorece a sabedoria, a comunicação espiritual e a percepção intuitiva.

Incensos associados a Metatron

  • Sândalo: purificação e conexão espiritual elevada.
  • Mirra: proteção, fortalecimento da aura e meditação profunda.
  • Olíbano: elevação da mente, expansão da consciência e abertura de caminhos espirituais.
  • Lavanda: harmonização energética, equilíbrio emocional e limpeza de ambientes.

Orações para Metatron

Oração de Purificação e Clareza
"Arcanjo Metatron, príncipe dos Serafins, purifique minha mente e espírito. Ilumine meu caminho com sua luz divina, permitindo-me ver com clareza e agir com sabedoria. Que sua presença me conduza à verdade e à harmonia. Amém."
Oração de Manifestação
"Metatron, guardião da Coroa divina, ajude-me a manifestar meus desejos mais elevados. Conecte-me com a fonte da criação, alinhando minhas ações com o propósito divino. Que sua energia transforme minhas intenções em realidade. Amém."
Oração de Proteção e Equilíbrio
"Arcanjo Metatron, envolva-me em sua luz protetora. Equilibre minhas energias, removendo bloqueios e trazendo paz ao meu ser. Que sua presença me fortaleça e me guie em cada passo. Amém."

Salmos para invocar o anjo regente de 2026

Embora Metatron não seja diretamente mencionado nos Salmos, os seguintes podem ser recitados para invocar sua energia:
  • Salmo 23: "O Senhor é o meu pastor; nada me faltará."
  • Salmo 91: "Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará."
  • Salmo 121: "Elevo os meus olhos para os montes; de onde me virá o socorro?"
Sob a regência de Metatron, 2026 se apresenta como um ano de transformação e evolução. É um período para elevarmos nossa consciência, nos conectarmos com a luz divina e agirmos com clareza, coragem e intenção. Ao buscar a presença do príncipe dos Serafins, abrimos espaço para a abundância, a proteção espiritual e a realização de nosso verdadeiro potencial. Que a luz de Metatron nos guie, inspire e fortaleça em todos os caminhos que trilharmos, permitindo que cada passo seja um reflexo de harmonia, sabedoria e propósito divino.

Tópicos relacionados:

anjos-da-guarda espiritualidade

