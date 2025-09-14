Horóscopo
Anjo regente de 2026: sob a luz, sabedoria e transformação do Arcanjo Metatron
14/09/2025 23:20
Em 2026, o Arcanjo Metatron se apresenta como anjo regente de 2026, trazendo sua luz, sabedoria e energia transformadora para guiar a humanidade. Considerado o mais próximo de Deus entre os Serafins, Metatron atua como canal de conexão entre o divino e os seres humanos, promovendo clareza, alinhamento espiritual e elevação da consciência. Sua presença inspira disciplina, foco e expansão da percepção espiritual, convidando-nos a alinhar nossas ações com propósitos elevados e a manifestar nossos potenciais com harmonia e precisão.
Anjo regente de 2026: como encontrar o Arcanjo MetatronSegundo a escritora e pesquisadora Monica Buonfiglio, referência mundial em angelologia, cada ser angelical possui hierarquias e correspondências simbólicas que nos permitem compreender sua energia e atuação. Monica Buonfiglio é autora de diversos livros sobre anjos, incluindo Anjos Cabalísticos, e dedica sua vida a estudar a angelologia, ensinando como se conectar com os Arcanjos e hierarquias angelicais para proteção, orientação e evolução espiritual. No livro Anjos Cabalísticos, Monica explica que existem nove hierarquias angelicais, cada uma regida por um príncipe e correspondente a uma letra do alfabeto hebraico:
- Aleph: Serafins – Príncipe Metatron
- Beth: Querubins – Príncipe Raziel
- Ghimel: Tronos – Príncipe Tsaphkiel
- Daleth: Dominações – Príncipe Tsadkiel
- He: Potências – Príncipe Camael
- Vau: Virtudes – Príncipe Raphael
- Zain: Principados – Príncipe Haniel
- Heth: Arcanjos – Príncipe Mikael
- Teth: Anjos – Príncipe Gabriel
A conexão entre hierarquia angelical e numerologia em 2026O ano de 2026, reduzido numerologicamente, soma-se assim: 2 + 0 + 2 + 6 = 10 → 1 + 0 = 1 O número 1 simboliza início, liderança, força criativa e manifestação de novos projetos, refletindo a energia inicial de um ciclo que pede ação, iniciativa e foco nos objetivos. Quando combinamos essa numerologia com as hierarquias angelicais:
- A primeira hierarquia é a dos Serafins, cujo príncipe é Metatron.
- Os Serafins são considerados os mais próximos de Deus, portadores da luz mais pura e pioneiros espirituais, que abrem caminhos e inspiram a manifestação da vontade divina.
Quem é Metatron?Metatron é um dos arcanjos mais reverenciados na tradição cabalística, considerado o príncipe dos Serafins, a hierarquia angelical mais elevada. Seu nome, derivado do hebraico, significa “aquele que ocupa o trono ao lado de Deus” ou “o que está atrás do trono”. Originalmente, Metatron era o profeta Enoque, que foi transformado em anjo após sua ascensão ao céu. Ele governa a sephirah Kether, a Coroa da Árvore da Vida, representando a conexão direta com a fonte divina. Na geometria sagrada, Metatron está associado ao Cubo de Metatron, uma figura que contém todas as formas geométricas da criação e representa os padrões que compõem a realidade. Ele também é ligado ao planeta Netuno, simbolizando a espiritualidade, a intuição e a conexão com o divino.
O que 2026 nos reserva com a intervenção de Metatron?Com Metatron regendo este ano, 2026 será um período de renovação profunda e expansão espiritual. Sua presença nos convida a iniciar projetos e mudanças com clareza, alinhamento e foco, permitindo que nossas ações estejam em sintonia com a vontade divina. Metatron nos oferece proteção contra energias desequilibradas e nos guia na purificação interna, ajudando a dissolver medos, bloqueios e padrões antigos que nos impedem de evoluir. Ele estimula a criatividade, a intuição e a capacidade de organização, tornando possível transformar desafios em oportunidades de crescimento e aprendizado. A intervenção de Metatron também nos conecta com a sabedoria superior, incentivando-nos a buscar conhecimento espiritual, refletir sobre nossas escolhas e agir com ética e integridade. É um período propício para desenvolver a disciplina, a paciência e a confiança na orientação divina, consolidando conquistas materiais, emocionais e espirituais. Em resumo, 2026 é um ano de iluminação e expansão, no qual a influência de Metatron nos convida a harmonizar nossos pensamentos, palavras e ações, criando uma vida mais alinhada com nosso propósito e com o plano divino.
Como se conectar com o anjo regente de 2026?Para estabelecer uma conexão profunda com Metatron, considere estas práticas:
- Meditação com o Cubo de Metatron: visualize o Cubo ao seu redor, permitindo que sua energia organize e purifique seus pensamentos e emoções.
- Uso de cores e cristais: dourado e branco são as cores associadas a Metatron. Cristais como ametista, quartzo transparente e citrino ajudam a amplificar sua energia.
- Incensos: aromas como sândalo, mirra e olíbano podem facilitar a aproximação espiritual e a elevação da consciência.
- Estabelecimento de intenções claras: defina suas intenções para o ano com clareza, escrevendo-as e revisitando-as regularmente para manter o foco.
- Estudo da Cabala e angelologia: aprofunde-se nos ensinamentos angelicais e cabalísticos para compreender melhor a hierarquia dos Serafins e o papel de Metatron na criação.
Pedras e cristais para se conectar com Metatron
- Ametista: amplifica a intuição, auxilia na meditação e na conexão com planos superiores.
- Quartzo transparente (cristal de quartzo): purifica energias, fortalece a mente e permite maior clareza espiritual.
- Citrino: estimula a manifestação de intenções, aumenta a criatividade e promove vitalidade.
- Selenita: eleva a consciência, limpa energias densas e ajuda na conexão com seres angelicais.
- Lápis-lazúli: favorece a sabedoria, a comunicação espiritual e a percepção intuitiva.
Incensos associados a Metatron
- Sândalo: purificação e conexão espiritual elevada.
- Mirra: proteção, fortalecimento da aura e meditação profunda.
- Olíbano: elevação da mente, expansão da consciência e abertura de caminhos espirituais.
- Lavanda: harmonização energética, equilíbrio emocional e limpeza de ambientes.
Orações para MetatronOração de Purificação e Clareza
"Arcanjo Metatron, príncipe dos Serafins, purifique minha mente e espírito. Ilumine meu caminho com sua luz divina, permitindo-me ver com clareza e agir com sabedoria. Que sua presença me conduza à verdade e à harmonia. Amém."Oração de Manifestação
"Metatron, guardião da Coroa divina, ajude-me a manifestar meus desejos mais elevados. Conecte-me com a fonte da criação, alinhando minhas ações com o propósito divino. Que sua energia transforme minhas intenções em realidade. Amém."Oração de Proteção e Equilíbrio
"Arcanjo Metatron, envolva-me em sua luz protetora. Equilibre minhas energias, removendo bloqueios e trazendo paz ao meu ser. Que sua presença me fortaleça e me guie em cada passo. Amém."
Salmos para invocar o anjo regente de 2026Embora Metatron não seja diretamente mencionado nos Salmos, os seguintes podem ser recitados para invocar sua energia:
- Salmo 23: "O Senhor é o meu pastor; nada me faltará."
- Salmo 91: "Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará."
- Salmo 121: "Elevo os meus olhos para os montes; de onde me virá o socorro?"