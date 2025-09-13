Horóscopo
Mal-estar e apatia? Uma boa defumação 21 ervas pode ajudar!
Você já fez uma defumação 21 ervas? Ela serve para diversas finalidades espirituais, emocionais e físicas. Veja o seu poder e como utilizá-la.
13/09/2025 23:22
Muitos dos nossos leitores compartilham suas frustrações ao não encontrarem solução para seus problemas de saúde, mesmo após consultarem diversos médicos. Às vezes, sentimentos de tristeza, apatia e mal-estar voltam, mesmo com o uso de medicamentos. Isso acontece porque o nosso corpo não é apenas físico – a saúde espiritual também desempenha um papel crucial no nosso bem-estar. Quando o espírito está em desequilíbrio, o corpo reflete essa desarmonia. É aqui que a defumação com 21 ervas entra como uma poderosa aliada no processo de cura e equilíbrio.
Defumação com 21 ervas: quais sãs as ervas presentes?Atenção: antes de tudo, é importante lembrar que a defumação não substitui tratamentos médicos. Sempre siga as orientações do seu médico, pois o tratamento espiritual deve ser visto como um complemento para harmonizar o corpo e o espírito. A defumação com 21 ervas foi cuidadosamente elaborada, utilizando o melhor que a Mãe Natureza oferece. Essa combinação reúne ervas com propriedades de purificação, libertação, revigoramento e cura. Juntas, elas afastam o mal-estar e sentimentos negativos, trazendo paz, relaxamento e uma renovada vontade de viver. Conheça as ervas e seus benefícios:
- Alfazema: Equilibra energias, purifica o ambiente e promove paz e harmonia.
- Alecrim: Afasta doenças e energias negativas, oferecendo proteção contra obsessão e tristeza.
- Arruda: Poderoso protetor astral, expulsa energias nocivas e formações negativas.
- Guiné: Eleva a vibração, auxiliando na comunicação com bons espíritos e afastando obsessões.
- Levante: Proporciona proteção e abre caminhos, motivando aqueles em dificuldades.
- Louro: Atrai prosperidade, afasta energias baixas e aguça a intuição.
- Pitanga (folhas): Planta vitalizadora que promove prosperidade e proteção.
- Eucalipto: Dissipa energias negativas e renova a vitalidade emocional e física.
- Colônia: Purifica e acalma a alma, trazendo serenidade.
- Macela: Excelente calmante, especialmente útil para insônia.
- Camomila: Combate depressão e ansiedade, proporcionando alívio.
- Hortelã: Afasta o desânimo e fortalece a proteção energética.
- Douradinha: Atua na descarga de males físicos e espirituais.
- Malva: Relaxa e acalma, despertando a sensibilidade espiritual.
- Manjericão: Limpa energias negativas, revitaliza ambientes e pessoas, e combate depressão e ansiedade.
- Alho (casca): Cria barreiras contra energias negativas, purificando o ambiente.
- Calêndula: Revigora a vontade de viver, indicada para a recuperação após limpezas energéticas intensas.
- Samambaia: Facilita a expansão e o desenvolvimento espiritual.
- Cavalinha: Ligada ao poder feminino, acalma e traz bem-estar.
- Abre Caminho: Usada para prosperidade financeira e proteção.
- Sálvia: Planta de rejuvenescimento e crescimento espiritual.
Como fazer a defumação com 21 ervasA defumação com 21 ervas é simples de realizar. Veja o passo a passo:
- Coloque uma pequena quantidade do defumador de 21 ervas em um recipiente resistente ao calor. Acenda-o com a mão direita. Se você não tiver um recipiente próprio, pode improvisar com algo resistente, como uma latinha.
- Assim que as ervas começarem a liberar a fumaça, conduza-a por todos os cômodos da sua casa. Certifique-se de que portas e janelas estejam abertas para permitir a circulação de ar. Se houver muito vento, deixe pelo menos uma fresta aberta.
- Durante a defumação, você pode fazer uma oração, entoar um mantra, ou simplesmente manter-se em silêncio. Esse momento é pessoal, e a escolha é sua. Recomendamos que faça o que trouxer mais paz para o seu coração.
- Lembre-se de conduzir a fumaça para todos os cantos da casa, especialmente nos espaços escuros e menos cuidados, onde as energias mais densas tendem a se acumular.
- Ao finalizar, apague as ervas restantes, coloque-as em um saco plástico bem fechado e descarte no lixo comum.