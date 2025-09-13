Assine
overlay
Início Horóscopo
Horóscopo

Mal-estar e apatia? Uma boa defumação 21 ervas pode ajudar!

Você já fez uma defumação 21 ervas? Ela serve para diversas finalidades espirituais, emocionais e físicas. Veja o seu poder e como utilizá-la.

Publicidade
Carregando...
W
WeMystic - WeMystic
W
WeMystic - WeMystic
Repórter
13/09/2025 23:22

compartilhe

Siga no
x
Mal-estar e apatia? Uma boa defumação 21 ervas pode ajudar!
Mal-estar e apatia? Uma boa defumação 21 ervas pode ajudar! crédito: Wemystic
Muitos dos nossos leitores compartilham suas frustrações ao não encontrarem solução para seus problemas de saúde, mesmo após consultarem diversos médicos. Às vezes, sentimentos de tristeza, apatia e mal-estar voltam, mesmo com o uso de medicamentos. Isso acontece porque o nosso corpo não é apenas físico – a saúde espiritual também desempenha um papel crucial no nosso bem-estar. Quando o espírito está em desequilíbrio, o corpo reflete essa desarmonia. É aqui que a defumação com 21 ervas entra como uma poderosa aliada no processo de cura e equilíbrio.

Defumação com 21 ervas: quais sãs as ervas presentes?

Atenção: antes de tudo, é importante lembrar que a defumação não substitui tratamentos médicos. Sempre siga as orientações do seu médico, pois o tratamento espiritual deve ser visto como um complemento para harmonizar o corpo e o espírito. A defumação com 21 ervas foi cuidadosamente elaborada, utilizando o melhor que a Mãe Natureza oferece. Essa combinação reúne ervas com propriedades de purificação, libertação, revigoramento e cura. Juntas, elas afastam o mal-estar e sentimentos negativos, trazendo paz, relaxamento e uma renovada vontade de viver. Conheça as ervas e seus benefícios:
  • Alfazema: Equilibra energias, purifica o ambiente e promove paz e harmonia.
  • Alecrim: Afasta doenças e energias negativas, oferecendo proteção contra obsessão e tristeza.
  • Arruda: Poderoso protetor astral, expulsa energias nocivas e formações negativas.
  • Guiné: Eleva a vibração, auxiliando na comunicação com bons espíritos e afastando obsessões.
  • Levante: Proporciona proteção e abre caminhos, motivando aqueles em dificuldades.
  • Louro: Atrai prosperidade, afasta energias baixas e aguça a intuição.
  • Pitanga (folhas): Planta vitalizadora que promove prosperidade e proteção.
  • Eucalipto: Dissipa energias negativas e renova a vitalidade emocional e física.
  • Colônia: Purifica e acalma a alma, trazendo serenidade.
  • Macela: Excelente calmante, especialmente útil para insônia.
  • Camomila: Combate depressão e ansiedade, proporcionando alívio.
  • Hortelã: Afasta o desânimo e fortalece a proteção energética.
  • Douradinha: Atua na descarga de males físicos e espirituais.
  • Malva: Relaxa e acalma, despertando a sensibilidade espiritual.
  • Manjericão: Limpa energias negativas, revitaliza ambientes e pessoas, e combate depressão e ansiedade.
  • Alho (casca): Cria barreiras contra energias negativas, purificando o ambiente.
  • Calêndula: Revigora a vontade de viver, indicada para a recuperação após limpezas energéticas intensas.
  • Samambaia: Facilita a expansão e o desenvolvimento espiritual.
  • Cavalinha: Ligada ao poder feminino, acalma e traz bem-estar.
  • Abre Caminho: Usada para prosperidade financeira e proteção.
  • Sálvia: Planta de rejuvenescimento e crescimento espiritual.

Como fazer a defumação com 21 ervas

A defumação com 21 ervas é simples de realizar. Veja o passo a passo:
  1. Coloque uma pequena quantidade do defumador de 21 ervas em um recipiente resistente ao calor. Acenda-o com a mão direita. Se você não tiver um recipiente próprio, pode improvisar com algo resistente, como uma latinha.
  2. Assim que as ervas começarem a liberar a fumaça, conduza-a por todos os cômodos da sua casa. Certifique-se de que portas e janelas estejam abertas para permitir a circulação de ar. Se houver muito vento, deixe pelo menos uma fresta aberta.
  3. Durante a defumação, você pode fazer uma oração, entoar um mantra, ou simplesmente manter-se em silêncio. Esse momento é pessoal, e a escolha é sua. Recomendamos que faça o que trouxer mais paz para o seu coração.
  4. Lembre-se de conduzir a fumaça para todos os cantos da casa, especialmente nos espaços escuros e menos cuidados, onde as energias mais densas tendem a se acumular.
  5. Ao finalizar, apague as ervas restantes, coloque-as em um saco plástico bem fechado e descarte no lixo comum.
Com a defumação 21 ervas, você estará não apenas purificando sua casa, mas também harmonizando corpo, mente e espírito, criando um ambiente propício para saúde, paz e renovação. Saiba mais:

Tópicos relacionados:

art_box espiritualidade loja-online magias-e-rituais

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay