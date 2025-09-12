Beijos, massagens
, sussurros, toques suaves, todo mundo tem seu ponto fraco! E quando o assunto é astrologia
, essa conexão pode ficar ainda mais evidente ao observarmos padrões que permeiam as zonas erógenas de cada signo do zodíaco
.
As zonas erógenas de cada signo do zodíaco
Uns são mais intensos, outros mais frios, e tem ainda aqueles que precisam de um incentivo diferente - todo mundo tem a sua particularidade. E, mesmo que cada indivíduo seja único, mesmo que os signos tenham seus estereótipos, aqui neste artigo nós vamos te ajudar a identificar aquela parte do corpo que vai enlouquecer
o seu parceiro a cada toque.
Áries
Áries
é um signo intenso, conhecido pela forte energia, impulsividade e paixão
. Suas zonas erógenas podem incluir a cabeça, especialmente o couro cabeludo e a região próxima às orelhas. Sendo assim, aposte em massagens suaves, cafunés e beijos nessas áreas, promovendo arrepios - isso pode ser altamente estimulante para eles.
Touro
Touro
é regido por Vênus
, deusa da beleza, e tem uma forte conexão com os sentidos e a sensualidade
. Suas zonas erógenas podem incluir o pescoço e a garganta. Beijos, toques e carícias nessa região podem ser especialmente prazerosos e estimulantes para os taurinos. Preliminar ou não, invista nessas áreas!
Gêmeos
Gêmeos
é um signo curioso e comunicativo, pedindo um pouco mais de ousadia na hora do vamos ver. Suas zonas erógenas podem estar nas mãos, braços e, porque não, na fala. Toques leves, massagens e carícias nessas áreas podem despertar sua sensualidade e curiosidade. Além disso, é possível aguçar a imaginação e o desejo do geminiano dizendo algumas “safadezas”.
Câncer
Câncer
é um signo mais sensível e emotivo, portanto, suas zonas erógenas podem incluir o peito e o abdômen, que são áreas mais ligadas à sua natureza acolhedora e protetora. Nada de muita intensidade. Com eles, carícias gentis e abraços podem criar um ambiente íntimo para essas pessoas cheias de amor para dar.
Zonas erógenas de Leão
Leão
, o rei da autoconfiança
, é um signo que gosta de ser o centro das atenções. No entanto, suas zonas erógenas podem ser um pouco diferentes do que você esteja imaginando. Se quiser agradar o rei (ou rainha) da selva, dê atenção às costas, especialmente à região da espinha dorsal. Massagens suaves e carícias nessa área podem despertar seu desejo por atenção e carinho.
Virgem
Meticuloso e organizado, Virgem
tem suas zonas erógenas localizadas geralmente na região do abdômen. Portanto, aposte em carícias suaves que provocam arrepios e massagens nessas áreas a fim de relaxar a tensão desse signo tão bitolado. Proporcione uma sensação de conforto a eles e permita que curtam bons momentos!
Zonas erógenas de Libra
Libra
é conhecido por ser um signo que valoriza o equilíbrio, a justiça e a harmonia. Suas zonas erógenas podem incluir a região lombar e os rins. Se quiser desfrutar de bons momentos com o seu parceiro ou parceira de Libra, invista em toques suaves e carinhosos nessas áreas, talvez com massagens bem deslizantes para lhe proporcionar paz e prazer.
Escorpião
Escorpião
é um signo intenso, misterioso e apaixonado. Sendo assim, era até de se esperar que suas zonas erógenas incluíssem as áreas genitais e a região pélvica. Desperte toda a paixão e natureza ardente que esse signo possui, apostando em toques sensuais a carícias nessas áreas.
Sagitário
O grande aventureiro do zodíaco, Sagitário
não perde a oportunidade de explorar. Assim, suas zonas erógenas são igualmente ousadas, como coxas e nádegas. Não tenha medo de arriscar, massageando e acariciando essas áreas do seu parceiro sagitariano para estimular o espírito “bicho solto” do signo.
Capricórnio
Sério, prático e focado, será que Capricórnio
tem zonas erógenas? Pois tem sim, e elas tendem a se localizar nos joelhos e na pele de um modo geral. Toques suaves e carinhosos por todo o corpo podem ajudar o capricorniano a relaxar e liberar a tensão, tão característica de signos de terra.
Aquário
Aquário
é um signo inovador e mente aberta, sempre à frente do seu tempo. Mas apesar dessa ousadia toda, suas zonas erógenas são até que contidas, estando situadas nas pernas e tornozelos. Carícias e massagens nessa área podem atiçar sua criatividade e excitação.
Zonas erógenas de Peixes
Sensível e intuitivo
, Peixes
é um signo que gosta das sutilezas da intimidade. Portanto, massagens e carinhos suaves nos pés são capazes de criar uma conexão profunda e emocional com o pisciano, já que os pés possuem conexão com todas as partes do corpo, incluindo órgãos.
