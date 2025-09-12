Assine
overlay
Início Horóscopo
Horóscopo

As zonas erógenas de cada signo do zodíaco

Beijos, massagens, sussurros, toques suaves, todo mundo tem seu ponto fraco! Conheça as zonas erógenas de cada signo do zodíaco.

Publicidade
Carregando...
W
WeMystic - WeMystic
W
WeMystic - WeMystic
Repórter
12/09/2025 23:26

compartilhe

Siga no
x
As zonas erógenas de cada signo do zodíaco
As zonas erógenas de cada signo do zodíaco crédito: Wemystic
Beijos, massagens, sussurros, toques suaves, todo mundo tem seu ponto fraco! E quando o assunto é astrologia, essa conexão pode ficar ainda mais evidente ao observarmos padrões que permeiam as zonas erógenas de cada signo do zodíaco.

As zonas erógenas de cada signo do zodíaco

Uns são mais intensos, outros mais frios, e tem ainda aqueles que precisam de um incentivo diferente - todo mundo tem a sua particularidade. E, mesmo que cada indivíduo seja único, mesmo que os signos tenham seus estereótipos, aqui neste artigo nós vamos te ajudar a identificar aquela parte do corpo que vai enlouquecer o seu parceiro a cada toque.

Áries

Áries é um signo intenso, conhecido pela forte energia, impulsividade e paixão. Suas zonas erógenas podem incluir a cabeça, especialmente o couro cabeludo e a região próxima às orelhas. Sendo assim, aposte em massagens suaves, cafunés e beijos nessas áreas, promovendo arrepios - isso pode ser altamente estimulante para eles.

Touro

Touro é regido por Vênus, deusa da beleza, e tem uma forte conexão com os sentidos e a sensualidade. Suas zonas erógenas podem incluir o pescoço e a garganta. Beijos, toques e carícias nessa região podem ser especialmente prazerosos e estimulantes para os taurinos. Preliminar ou não, invista nessas áreas!

Gêmeos

Gêmeos é um signo curioso e comunicativo, pedindo um pouco mais de ousadia na hora do vamos ver. Suas zonas erógenas podem estar nas mãos, braços e, porque não, na fala. Toques leves, massagens e carícias nessas áreas podem despertar sua sensualidade e curiosidade. Além disso, é possível aguçar a imaginação e o desejo do geminiano dizendo algumas “safadezas”.

Câncer

Câncer é um signo mais sensível e emotivo, portanto, suas zonas erógenas podem incluir o peito e o abdômen, que são áreas mais ligadas à sua natureza acolhedora e protetora. Nada de muita intensidade. Com eles, carícias gentis e abraços podem criar um ambiente íntimo para essas pessoas cheias de amor para dar. zonas erógenas

Zonas erógenas de Leão

Leão, o rei da autoconfiança, é um signo que gosta de ser o centro das atenções. No entanto, suas zonas erógenas podem ser um pouco diferentes do que você esteja imaginando. Se quiser agradar o rei (ou rainha) da selva, dê atenção às costas, especialmente à região da espinha dorsal. Massagens suaves e carícias nessa área podem despertar seu desejo por atenção e carinho.

Virgem

Meticuloso e organizado, Virgem tem suas zonas erógenas localizadas geralmente na região do abdômen. Portanto, aposte em carícias suaves que provocam arrepios e massagens nessas áreas a fim de relaxar a tensão desse signo tão bitolado. Proporcione uma sensação de conforto a eles e permita que curtam bons momentos! zonas erógenas

Zonas erógenas de Libra

Libra é conhecido por ser um signo que valoriza o equilíbrio, a justiça e a harmonia. Suas zonas erógenas podem incluir a região lombar e os rins. Se quiser desfrutar de bons momentos com o seu parceiro ou parceira de Libra, invista em toques suaves e carinhosos nessas áreas, talvez com massagens bem deslizantes para lhe proporcionar paz e prazer.

Escorpião

Escorpião é um signo intenso, misterioso e apaixonado. Sendo assim, era até de se esperar que suas zonas erógenas incluíssem as áreas genitais e a região pélvica. Desperte toda a paixão e natureza ardente que esse signo possui, apostando em toques sensuais a carícias nessas áreas.

Sagitário

O grande aventureiro do zodíaco, Sagitário não perde a oportunidade de explorar. Assim, suas zonas erógenas são igualmente ousadas, como coxas e nádegas. Não tenha medo de arriscar, massageando e acariciando essas áreas do seu parceiro sagitariano para estimular o espírito “bicho solto” do signo. zonas erógenas

Capricórnio

Sério, prático e focado, será que Capricórnio tem zonas erógenas? Pois tem sim, e elas tendem a se localizar nos joelhos e na pele de um modo geral. Toques suaves e carinhosos por todo o corpo podem ajudar o capricorniano a relaxar e liberar a tensão, tão característica de signos de terra.

Aquário

Aquário é um signo inovador e mente aberta, sempre à frente do seu tempo. Mas apesar dessa ousadia toda, suas zonas erógenas são até que contidas, estando situadas nas pernas e tornozelos. Carícias e massagens nessa área podem atiçar sua criatividade e excitação. zonas erógenas

Zonas erógenas de Peixes

Sensível e intuitivo, Peixes é um signo que gosta das sutilezas da intimidade. Portanto, massagens e carinhos suaves nos pés são capazes de criar uma conexão profunda e emocional com o pisciano, já que os pés possuem conexão com todas as partes do corpo, incluindo órgãos. Saiba mais:

Tópicos relacionados:

horoscopo signos-do-zodiaco

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay