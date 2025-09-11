Superluas de 2026: previsões, energias e rituais para um ano de transformação lunar

Prepare-se para um 2026 de tirar o fôlego (e talvez algumas noites de sono
também). O céu vai nos presentear com cinco superluas poderosíssimas, aquelas que parecem maiores, mais brilhantes e que mexem com o coração, a mente e até com as marés emocionais. E, como você já deve imaginar, cada uma delas chega com um pacote exclusivo de energia para nos ajudar a manifestar, desapegar e transformar. As superluas de 2026
vão passear entre os signos de Touro
, Gêmeos
e Câncer
, misturando estabilidade, curiosidade e intensidade emocional. Spoiler
: vem aí um ano para plantar sementes sólidas, abraçar mudanças com leveza e se reconectar com as raízes do coração.
Seja você fã de rituais com cristais
, entusiasta de journaling
ou apenas alguém querendo um empurrãozinho do Universo, este guia vai te ajudar a aproveitar ao máximo cada uma dessas oportunidades.
Quando serão as superluas de 2026?
- 16 de maio às 20h03 (Lua Nova) em Touro
- 15 de junho às 02h55 (Lua Nova) em Gêmeos
- 14 de julho às 09h44 (Lua Nova) em Câncer
- 24 de novembro às 14h54 (Lua Cheia) em Gêmeos
- 24 de dezembro à 01h29 (Lua Cheia) em Câncer
16 de maio — Superlua Nova em Touro: plante as sementes da abundância
A primeira das superluas de 2026 chega com a energia de Touro, signo da estabilidade, prazer e conexão com a matéria. É o momento perfeito para desacelerar, sentir o chão sob os pés e refletir sobre o que você quer construir nos próximos meses.
Essa superlua nova traz uma oportunidade poderosa de começar do zero com calma e propósito. É hora de cuidar das finanças
, da saúde e de tudo o que pede constância. Pense: o que eu quero ver florescer até o fim do ano?
? Dica mágica:
escreva uma lista com três desejos relacionados a segurança e prosperidade. Coloque um cristal verde
(como aventurina) sobre o papel e visualize cada desejo se enraizando como uma árvore.
15 de junho — Superlua Nova em Gêmeos: novas ideias e conexões no ar
Com Gêmeos no comando, essa superlua nova traz um sopro de ar fresco para a mente e os relacionamentos. Curiosidade, comunicação e leveza são as palavras-chave. Ótima fase para começar cursos, expandir a rede de contatos ou iniciar projetos criativos.
Aqui, o céu pede flexibilidade e disposição para dialogar com o novo. Talvez você perceba que antigas crenças
estão limitando seu crescimento. Deixe-as ir com carinho.
? Dica mágica:
faça um ritual de journaling
. Escreva no seu caderno as perguntas: quais ideias merecem mais espaço na minha vida? Que conversas precisam acontecer? Responda com o coração aberto.
14 de julho — Superlua Nova em Câncer: lar, emoções e autocuidado
A terceira superlua de 2026 toca fundo no emocional. Câncer é o signo da nutrição, da família e do autocuidado. Essa é a superlua para curar feridas antigas
, fortalecer laços afetivos e se priorizar sem culpa.
É uma excelente fase para resolver questões domésticas, mudar a decoração ou simplesmente passar mais tempo com quem faz o coração aquecer. E, claro, para dar colo a si mesmo.
? Dica mágica:
acenda uma vela branca e segure uma pedra da lua
enquanto repete: “eu acolho minhas emoções com amor e segurança.” Visualize uma luz suave envolvendo você e seu lar.
24 de novembro — Superlua Cheia em Gêmeos: colheita e clareza mental
Essa superlua cheia em Gêmeos ilumina os frutos das intenções plantadas meses antes. A energia é elétrica: novas informações podem surgir, segredos serem revelados e ideias finalmente se concretizarem.
Atenção às conversas e mensagens que chegam nesse período — elas podem conter pistas importantes sobre o próximo passo. Também é um bom momento para soltar o que já não faz sentido na sua vida.
? Dica mágica:
escreva numa folha tudo o que você quer liberar (pensamentos, padrões, relações). Queime com cuidado em um recipiente seguro e sopre as cinzas ao vento, entregando ao universo.
24 de dezembro — Superlua Cheia em Câncer: um abraço quentinho para fechar o ano
Fechando 2026 com chave de ouro (e muito sentimento), essa superlua cheia em Câncer vem com vibes de finalização, acolhimento e renovação emocional. Prepare-se para uma onda de nostalgia
e revelações emocionantes.
Aproveite para celebrar suas conquistas, perdoar-se por aquilo que não saiu como planejado e se nutrir de amor — seja ele próprio ou compartilhado. Período perfeito para rituais de gratidão
e introspecção.
? Dica mágica:
monte um altar com fotos, objetos e lembranças de momentos felizes de 2026. Acenda uma vela rosa e agradeça em voz alta por tudo o que viveu, convidando boas energias para o próximo ciclo.
As superluas de 2026 não são apenas fenômenos lindos de se ver — elas são portais energéticos para transformar sua realidade. Seja com rituais simples, reflexões profundas ou ações práticas, você pode usar cada uma delas como checkpoints para avançar na jornada.
Então, já marca essas datas no seu calendário e prepare o coração (e os cristais). O céu está pronto para te inspirar — e você?
