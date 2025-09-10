O budismo
é uma doutrina ou filosofia de vida peculiar, capaz de conquistar adeptos por todo mundo diante de sua visão assertiva e abrangente acerca da vida humana. Esse, que é um dos sistemas filosóficos mais antigos do mundo e praticado por mais de 200 milhões de pessoas ao redor dele, é capaz de despertar muitos questionamentos sobre a maneira como se conduz a vida moderna, independentemente da religião de cada um. Conheça 7 importantes frases budistas capazes de mudar a sua vida
!
7 importantes frases budistas para mudar a sua vida
Algumas frases presentes no budismo possuem um peso capaz de mudar a vida de muitas pessoas rumo à evolução
e plenitude como ser humano, repletas de sabedoria aplicada em uma encantadora simplicidade. Veja abaixo 7 frases budistas capazes de mudar a sua vida:
“Para entender tudo, é preciso esquecer tudo”.
A vida humana é um processo contínuo de aprendizado, o qual nunca cessa, mas costuma cair no esquecimento com o passar do tempo. Essa característica é claramente percebida diante de uma criança, a qual se ausenta de vícios ou hábitos durante a infância, sendo ela sempre aberta a tudo o que a cerca, sem julgamentos. Por esses e outros motivos, crianças costumam aprender mais facilmente que adultos sobre os assuntos inerentes à vida.
Ao crescer e chegar a vida adulta, costumam-se formar barreiras inconscientes, onde existe o senso de julgamento desnecessário que dificulta a evolução
. Algumas vezes é preciso se desligar de tudo o que aprendeu ou que lhe foi imposto para se abrir realmente a algo novo.
“Não é mais rico aquele que mais tem, senão aquele que menos necessita”.
A sociedade atual vive sob um estímulo constante em adquirir cada vez mais bens, criando um laço apelativo entre objetos e a emoção humana. Essa frase vem alertar que uma pessoa não precisa realmente da maioria das coisas que possui, podendo ser muito mais feliz se abrir mão ao que é apenas essencial. Aprenda a viver apenas com o que lhe é indispensável, assim não terá de se preocupar durante todo o tempo com o que não te faz feliz de verdade.
“Não machuque os outros com o que te causa dor”.
Um dos dizeres mais famosos da crença budista é capaz de sintetizar a maioria das leis e conceitos morais da sociedade. A frase conduz a uma reflexão
sobre aquilo que se teme e é capaz de te causar dor, assim como leva a estimular a empatia
pelo próximo.
“Vale mais a pena usar chinelos do que cobrir o mundo com tapetes”.
É preciso ter uma completa consciência de seu potencial pessoal, assim como a sabedoria para usá-lo. Administrar esses recursos faz parte do crescimento, da evolução e do verdadeiro caminho para a paz interior
.
“Cuide de seu exterior tanto quanto cuida de seu interior, pois tudo é um só”.
O equilíbrio é a chave de todo o sucesso em praticamente qualquer situação. Para atingir a plenitude da real satisfação é preciso cuidar de si, tanto interna quanto externamente. O ser humano não é apenas uma casca exterior e nem somente uma essência astral, demandado um cuidado de todo o conjunto do ser, com a mente e o corpo em sintonia.
“Alegre-se porque todo lugar é aqui e todo momento é agora”.
É claro que relembrar o passado e se preocupar com o futuro são importantes, o problema está quando as pessoas ficam excessivamente focadas nisso e se esquecem de viver o presente
.
Se preocupar com o futuro não impede de viver o agora, e talvez nesse futuro já não seja mais possível vivenciar algumas experiências batendo hoje em sua porta. Por outro lado, se apegar demais ao passado poderá impedi-lo de seguir adiante.
“A dor é inevitável, o sofrimento é opcional”.
Esse não é um pensamento fácil de se pôr em prática, pois requer tempo e comprometimento. Porém, com paciência
será possível alcançar esse grande aprendizado e evitar sofrimentos desnecessários.
A dor é um sentimento normalmente infligindo por uma ação externa e alheia à vontade, mas o ele só existe por culpa das próprias emoções humanas. Em muitas ocasiões pode ser mais benéfico se desligar e afastar-se emocionalmente das situações, para se permitir enxergá-las sob um outro ângulo.
