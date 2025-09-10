7 importantes frases budistas capazes de mudar a sua vida

“Não é mais rico aquele que mais tem, senão aquele que menos necessita”.

A sociedade atual vive sob um estímulo constante em adquirir cada vez mais bens, criando um laço apelativo entre objetos e a emoção humana. Essa frase vem alertar que uma pessoa não precisa realmente da maioria das coisas que possui, podendo ser muito mais feliz se abrir mão ao que é apenas essencial. Aprenda a viver apenas com o que lhe é indispensável, assim não terá de se preocupar durante todo o tempo com o que não te faz feliz de verdade.