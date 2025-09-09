Horóscopo
Como eliminar as energias negativas que levamos para casa?
Energias negativas são prejudiciais ao corpo físico e emocional das pessoas Veja como eliminar as energias negativas que levamos para casa.
09/09/2025 23:21
Existem energias negativas que são prejudiciais ao corpo físico, emocional, espiritual e mental das pessoas. Estas vibrações se acoplam em nossas roupas e podem ir conosco até nossa casa quando voltamos da rua. Veja como eliminar as energias negativas que levamos para casa. Elas podem vir de pessoas negativas que estivemos em contato, de lugares carregados onde fomos, transportes públicos, escritórios etc. Mas, o que podemos fazer para eliminar essas energias negativas e não contaminar a nossa casa? Descubra neste artigo.
Dicas para eliminar as energias negativas que levamos para casa
- Quando chegar em casa, tire os sapatos dos pés, troque de roupa e tome um belo banho, se possível usando óleos essenciais que fazem limpeza energética como lavanda e alecrim;
- Faça a purificação da casa com algum elemento de limpeza energética, como o carvão;
- No líquido de sua limpeza usual para o piso, adicione vinagre ou sal grosso diluído em água.
Dicas para manter sua casa com boas energiasAlém de prevenir que as energias negativas da rua entrem em sua casa, você pode tomar algumas medidas para manter a reciclagem energética do seu lar. Veja as dicas a seguir:
- Escute músicas inspiradoras como frequências binaurais, mantras, sons da natureza, música clássica. Uma canção que lhe traga bons sentimentos também é uma ótima escolha;
- Cante, dance, sorria e se divirta com a música;
- Tente evitar fontes que podem contaminar sua casa com assuntos negativos como telejornais, rádios, séries de violência, entre outros;
- Evite fontes de emoções negativas em sua casa como discussões e brigas;
- Evita poluentes ambientais como fumaça de cigarro;
- Se certifique que os quartos recebam iluminação solar e sejam bem ventilados;
- Tenha cristais nos quartos e limpe-os com frequência;
- Utilize um gerador de íons como, por exemplo, as lâmpadas de sal do himalaia ou uma fonte de água que vai reciclar as energias do ambiente;
- Evite a iluminação com luzes fluorescentes;
- Diminua seu tempo de exposição a televisões, fornos de micro-ondas, computadores, celulares etc;
- Utilize aromatizantes na casa, com essências que sejam favoráveis para os moradores e suas necessidades particulares;
- Remova frequentemente objetos antigos que não são mais utilizados;
- Plantas naturais e animais de estimação são excelentes para reciclar as energias;
- Utilize velas em diferentes lugares da casa;
- Pinte os ambientes com cores que te tragam uma sensação de paz e harmonia.