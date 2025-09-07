Datas dos Signos 2025: você sabia que o início e o fim podem mudar?

Sabia que as datas dos signos não são fixas todos os anos? É por isso que você pode encontrar datas diferentes do início de cada signo. Isso é particularmente importante para as pessoas que nascem perto das datas de mudança de signo. Confira quais são as datas dos signos em 2025!

Datas dos Signos em 2025:

Signo Início Fim Áries 20/03 ?? 06:02 18/04 Touro 19/04 ?? 16:56 19/05 Gêmeos 20/05 ?? 15:55 19/06 Câncer 20/06 ?? 23:43 21/07 Leão 22/07 ?? 10:30 21/08 Virgem 22/08 ?? 17:34 21/09 Libra 22/09 ?? 15:20 22/10 Escorpião 23/10 ??00:51 20/11 Sagitário 21/11 ?? 22:36 20/12 Capricórnio 21/12 ?? 12:03 18/01 Aquário 19/01 ?? 17:00 17/02 Peixes 18/02 ?? 07:07 19/03

* Por uma questão de gestão prática, a equipe editorial tomou a decisão de não mudar anualmente as datas dos signos em outras páginas do site, mantendo as datas dos signos as mais comuns.

Datas dos signos e as mudanças ano a ano

A posição do Sol determina o seu signo

Datas dos signos em 2025

19 de Janeiro – 17h00: Sol entra em Aquário

18 de Fevereiro – 07h07: Sol entra em Peixes

20 de Março – 06h02: Sol entra em Áries (Ano-Novo Astrológico)

19 de Abril – 16h56: Sol entra em Touro

20 de Maio – 15h55: Sol entra em Gêmeos

20 de Junho – 23h43: Sol entra em Câncer

22 de Julho – 10h30: Sol entra em Leão

22 de Agosto – 17h34: Sol entra em Virgem

22 de Setembro –15h20: Sol entra em Libra

23 de Outubro – 00h51: Sol entra em Escorpião

21 de Novembro – 22h36: Sol entra em Sagitário

21 de Dezembro – 12h03: Sol entra em Capricórnio

Tudo no cosmos influência quem você é!

E como saber qual é o meu signo então?

A importância das datas dos signos

Nascer numa transição de signos influencia na personalidade?

Datas dos Signos em 2026:

Signo Início Fim Áries 20/03 ?? 11:46 18/04 Touro 19/04 ?? 22:39 19/05 Gêmeos 20/05 ?? 21:37 20/06 Câncer 21/06 ?? 05:25 21/07 Leão 22/07 ?? 16:13 21/08 Virgem 22/08 ?? 23:19 21/09 Libra 22/09 ?? 21:05 22/10 Escorpião 23/10 ?? 06:38 21/11 Sagitário 22/11 ?? 04:24 20/12 Capricórnio 21/12 ?? 17:50 18/01 Aquário 19/01 ?? 22:45 17/02 Peixes 18/02 ?? 12:52 19/03