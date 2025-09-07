Datas dos Signos 2025: você sabia que o início e o fim podem mudar?
Essa descoberta vai te impactar! Você sabia que a data dos signos pode mudar de ano para ano? Veja as datas dos signos em 2025!
Sabia que as datas dos signos não são fixas todos os anos? É por isso que você pode encontrar datas diferentes do início de cada signo. Isso é particularmente importante para as pessoas que nascem perto das datas de mudança de signo. Confira quais são as datas dos signos em 2025!
Datas dos Signos em 2025:
|Signo
|Início
|Fim
|Áries
|20/03 ?? 06:02
|18/04
|Touro
|19/04 ?? 16:56
|19/05
|Gêmeos
|20/05 ?? 15:55
|19/06
|Câncer
|20/06 ?? 23:43
|21/07
|Leão
|22/07 ?? 10:30
|21/08
|Virgem
|22/08 ?? 17:34
|21/09
|Libra
|22/09 ?? 15:20
|22/10
|Escorpião
|23/10 ??00:51
|20/11
|Sagitário
|21/11 ?? 22:36
|20/12
|Capricórnio
|21/12 ?? 12:03
|18/01
|Aquário
|19/01 ?? 17:00
|17/02
|Peixes
|18/02 ?? 07:07
|19/03
* Por uma questão de gestão prática, a equipe editorial tomou a decisão de não mudar anualmente as datas dos signos em outras páginas do site, mantendo as datas dos signos as mais comuns.Já imaginou passar boa parte da sua vida achando que seu signo é um quando, na verdade, é outro? Pois isso pode estar acontecendo com você! Uma das práticas mais populares dentro da astrologia é a atribuição de signos do zodíaco com base na posição do sol no momento do nascimento de alguém. No entanto, o que muitas pessoas não se atentam é que as datas podem variar de ano para ano.
Datas dos signos e as mudanças ano a anoCada signo do zodíaco está associado a uma determinada parte do ano, mas a entrada do sol em cada signo não acontece no mesmo dia e horário todos os anos. Isso ocorre devido à maneira como o calendário é estruturado e à posição da Terra em relação ao sol. O zodíaco é dividido em 12 signos, cada um representando um período específico do ano. Esses 12 signos são Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Começando com Áries, que rege o início da primavera no hemisfério norte e do outono no hemisfério sul, passando por Touro, Gêmeos e assim por diante, até Peixes, que fecha o ciclo no final do inverno/verão. A data dos signos 2025 depende do momento exato em que o sol entra em um novo signo é determinado pela posição da Terra em sua órbita ao redor do sol. Isso significa que as datas de transição entre os signos podem variar ligeiramente de um ano para outro. Por exemplo, enquanto o sol pode entrar em Áries em 20 de março em um ano, no ano seguinte, essa transição pode ocorrer em 21 de março, devido às complexidades do calendário e do movimento orbital. Essa variação nas datas dos signos é importante, especialmente para aqueles que estão próximos das fronteiras entre dois signos. Por exemplo, alguém nascido no dia 20 de março pode ser considerado tanto um pisciano quanto um ariano, dependendo do ano em que nasceu.
A posição do Sol determina o seu signoNo dia em que você nasceu, o Sol estava numa determinada posição, e é isso que faz você ser de um signo, e não do outro! No entanto, no ano seguinte, pode ser que o Sol ainda não tenha atingido essa mesma constelação, fazendo com que a energia do signo anterior ainda esteja ativa. Então fique de olho! Se tem algum nascimento vindo aí neste ano, chegou a hora de conferir a tabelinha abaixo para ver as datas dos signos em 2025 e qual será o signo do bebê. E se ficou aquela pulguinha atrás da orelha sobre o seu próprio signo, que tal dar uma conferida no seu mapa astral?
Datas dos signos em 2025
- 19 de Janeiro – 17h00: Sol entra em Aquário
- 18 de Fevereiro – 07h07: Sol entra em Peixes
- 20 de Março – 06h02: Sol entra em Áries (Ano-Novo Astrológico)
- 19 de Abril – 16h56: Sol entra em Touro
- 20 de Maio – 15h55: Sol entra em Gêmeos
- 20 de Junho – 23h43: Sol entra em Câncer
- 22 de Julho – 10h30: Sol entra em Leão
- 22 de Agosto – 17h34: Sol entra em Virgem
- 22 de Setembro –15h20: Sol entra em Libra
- 23 de Outubro – 00h51: Sol entra em Escorpião
- 21 de Novembro – 22h36: Sol entra em Sagitário
- 21 de Dezembro – 12h03: Sol entra em Capricórnio
Tudo no cosmos influência quem você é!Não apenas a posição do sol, como também a posição de outros corpos celestes, como a lua e os planetas, também têm influência sobre as datas dos signos do zodíaco. Nesse sentido acredita-se que a lua tenha um impacto significativo na natureza emocional e intuitiva de uma pessoa, enquanto a posição dos planetas pode revelar informações sobre os relacionamentos, carreira e objetivos de vida de uma pessoa. Dessa forma, os astrólogos acreditam que o signo do zodíaco sob o qual alguém nasce pode revelar informações sobre seus traços de caráter, forças e fraquezas. No entanto, é importante notar que as datas exatas de cada signo podem variar de ano para ano e que as datas dos signos astrológicos não são datas inalteráveis.
E como saber qual é o meu signo então?Para obter informações precisas sobre seu signo solar e outras influências astrológicas, muitas pessoas recorrem à consulta de seus mapas astrais. Um mapa astral é uma representação do céu em um momento específico, como o momento do nascimento de alguém, e fornece uma visão detalhada das posições dos planetas e dos signos do zodíaco no momento do evento. Consultar um astrólogo ou usar ferramentas online confiáveis para gerar um mapa astral pode ajudar a esclarecer dúvidas sobre o signo solar de uma pessoa, especialmente se ela nasceu perto das datas de transição entre os signos.
A importância das datas dos signosAs datas dos signos do zodíaco, também conhecidos como os signos astrológicos, têm sido tema de muita discussão por séculos. Estas datas são determinadas pelas posições do sol, lua e outros corpos celestes em relação à terra. Ou seja, são usadas para determinar o signo astrológico sob o qual alguém nasceu, o que se acredita ter uma influência significativa em sua personalidade, traços de caráter e experiências de vida. Os signos do zodíaco são divididos em 12 seções, cada uma delas associada a um período de tempo específico no ano. Estes períodos são calculados com base na posição do sol em relação à terra, assim como o movimento de outros corpos celestes. Também é importante notar que as datas dos signos do zodíaco não são gravadas em pedra, isto é, as datas podem variar ligeiramente de ano para ano. Isto ocorre porque os corpos celestes estão em constante movimento e as posições mudam com o tempo. Mas as datas exatas de cada signo podem variar de um dia ou dois, dependendo do ano e de outros fatores.
Nascer numa transição de signos influencia na personalidade?Determinar as características do signo solar de alguém que nasceu próximo à transição entre dois signos pode ser um tema um tanto quanto complexo na astrologia. Geralmente, a personalidade de uma pessoa é influenciada por uma combinação de fatores, incluindo não apenas o signo solar, mas também o ascendente, a posição da Lua, dos planetas pessoais e outros elementos do mapa astral. Nesse sentido acredita-se que a Lua tenha um impacto significativo na natureza emocional e intuitiva de uma pessoa, enquanto a posição dos planetas pode revelar informações sobre relacionamentos, carreira, objetivos de vida, desafios, dentre outros aspectos. Quando alguém nasce próximo à transição de um signo para outro, é comum que essa pessoa exiba características de ambos os signos. Isso ocorre porque a energia dos signos vizinhos pode se misturar e influenciar a personalidade de diversas maneiras. Por exemplo, se alguém nasce nos últimos dias de Áries, estará próximo ao início de Touro. Essa pessoa pode exibir características tanto de Áries, como a determinação e a coragem, quanto de Touro, como a perseverança e a apreciação pelos prazeres da vida. Saiba mais sobre os signos de transição! A interpretação exata das características predominantes dependerá de fatores como a posição dos planetas em relação ao Sol, a Casa em que o Sol está localizado no mapa astral e outras influências astrológicas. E aí, seu signo ainda é o mesmo?
Datas dos Signos em 2026:
|Signo
|Início
|Fim
|Áries
|20/03 ?? 11:46
|18/04
|Touro
|19/04 ?? 22:39
|19/05
|Gêmeos
|20/05 ?? 21:37
|20/06
|Câncer
|21/06 ?? 05:25
|21/07
|Leão
|22/07 ?? 16:13
|21/08
|Virgem
|22/08 ?? 23:19
|21/09
|Libra
|22/09 ?? 21:05
|22/10
|Escorpião
|23/10 ?? 06:38
|21/11
|Sagitário
|22/11 ?? 04:24
|20/12
|Capricórnio
|21/12 ?? 17:50
|18/01
|Aquário
|19/01 ?? 22:45
|17/02
|Peixes
|18/02 ?? 12:52
|19/03